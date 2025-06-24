Три новітні ворожі ударні БПЛА "Черника-2" збили зенітними дронами українські воїни. ВIДЕО

Сили Оборони Півдня збили три новітні дрони-камікадзе росіян "Черника-2", на крилі одного із яких був напис "Сбейте уже его кто-нибудь!"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак українських зенітних дронів опублікований у соцмережах.

За наявною інформацією безпілотник "Черника-2" досить дешевий, має функцію донаведення на ціль та бойову частину вагою 3,5 кілограма.

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