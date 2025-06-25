Боец из дробовика уничтожает российский дрон-камикадзе, который подлетел вплотную к пикапу. ВИДЕО

Украинский воин уничтожил вражеский FPV-дрон, который пытался атаковать пикап с бойцами Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинского военного опубликована в соцсетях.

"Украинский военный огнем из дробовика сбивает российский FPV-дрон за несколько секунд до попадания по пикапу", - отмечается в комментарии к видео.

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