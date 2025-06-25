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Новости Видео Атака беспилотников
12 052 45

Боец из дробовика уничтожает российский дрон-камикадзе, который подлетел вплотную к пикапу. ВИДЕО

Украинский воин уничтожил вражеский FPV-дрон, который пытался атаковать пикап с бойцами Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинского военного опубликована в соцсетях.

"Украинский военный огнем из дробовика сбивает российский FPV-дрон за несколько секунд до попадания по пикапу", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилот F-16 уничтожил российский ударный беспилотник типа "Герань-2". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7383) дроны (4201) бой (190)


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Топ комментарии
+25
Пощастило хлопцям в той день...
Нехай щастить кожного дня!
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25.06.2025 13:01 Ответить
+23
ефективний засіб в умілих руках
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25.06.2025 13:01 Ответить
+20
Молодець, дядько Браунінг! Розроблена ним система рятує людей ще з часів І Світової... Ще тоді німці "вили" на весь світ про "варварську зброю" для ближнього бою... Бо в окопах "браунінгісти" картеччю робили "решето" з бравих "швабів"...
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25.06.2025 13:02 Ответить
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ефективний засіб в умілих руках
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25.06.2025 13:01 Ответить
ТІЛЬКИ МІНООБОРОНИ НЕ ЗАКУПОВУЄ ДРОБОВИКИ!!!!! Хм краще 15 мільонів за мертвого заплатити чим бійцю за 300 долорів дробовик
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25.06.2025 15:38 Ответить
👍влучно мисливець стріляє. Респект!
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25.06.2025 13:01 Ответить
Пощастило хлопцям в той день...
Нехай щастить кожного дня!
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25.06.2025 13:01 Ответить
Козак!
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25.06.2025 13:02 Ответить
Молодець, дядько Браунінг! Розроблена ним система рятує людей ще з часів І Світової... Ще тоді німці "вили" на весь світ про "варварську зброю" для ближнього бою... Бо в окопах "браунінгісти" картеччю робили "решето" з бравих "швабів"...
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25.06.2025 13:02 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0) Вінчестер
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25.06.2025 13:09 Ответить
Ти "тормоз"? Виклав статтю про НАРІЗНУ ГВИНТІВКУ! А у статті говориться про ДРОБОВИК!... А дробовик - це ГЛАДКОСТВОЛЬНА зброя. І на відео видно, як з нього вилітають стріляні пластикові гільзи 12-го калібру (18-18,5 мм). Браунінг, спеціально для штурмових дій в окопах, розробив для американської армії самозарядний дробовик на 5 патронів. Він послужив поштовхом для розвитку цілого класу самозарядної мисливської зброї, на ціле століття... Радянська МЦ-21-12 - звідти ж...
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25.06.2025 13:16 Ответить
Браунінг А5. Стріляв з такого, досить стрьомна штука.
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25.06.2025 13:36 Ответить
Нічого там "стрьомного" немає... Мені ніколи не подобався... Бо на полюванні незручно - нема вибору патрона. При "двохстволці" можна в стволи зарядить різні патрони: для ближнього бою і дального, для стрільби по зайцю і лисиці... А патрон помінять легше і швидше саме у двостволці. А в цьому "дробометі", що вклав - тим і стріляєш...
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25.06.2025 14:00 Ответить
Через один заряджають контейнер/безконтейнер. У браунінга, як і у МЦ 21-12 найбільша проблема - вага, для ходового полювання заважкі, для качки/гуся, якщо ще зі збільшеним магазином, то топчик.
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25.06.2025 14:11 Ответить
Нагадав старі часи! Бачив як мисливець(з досвідом!) стріляв по зайцю з МЦ21.
Перший бах- в повітря,2 бах - по зацю,3 бах- в повітря,4 бах -по зацю. Є!.
Мав надію на щось більше,але довелося витратити марно.
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25.06.2025 14:15 Ответить
Саме тому "двохствольники" і сміялися завжди з "п"ятизарядників" - "Вам "мишень" - корова, ящик патронов и пулемёт!... Стрелять научиться не пробовали?..." Бо люди з "одно-двухстволками" патронами розпоряджалися більш розумно...
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25.06.2025 14:20 Ответить
Теж постійно жартували над "автоматчиками" - перші два пристрілочні, 2 по цілі, п'ятим вже починають патрати.
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25.06.2025 14:24 Ответить
Так,Сьогодні фпв-дрони і дрони зі скидами стали справжнім бичем на лінії фронту для обох сторін. Ми насолоджуємося відосиками застосування дронів по техніці і солдатах противника, але як бачимо - так само прилітає і до нас.
З часом буде знайдено (придумано) ефективну зброю проти дронів, як колись були придумані кумулятивні ********** і гранатомети для боротьби з танками. Навіть дрони з автозахватом і самонаведенням уже не здаватимуться ідеальною машиною війни. Але це буде колись....Сьогодні, ймовірно, має таки сенс озброювати війська на лінії фронту "trench gun" - траншейними дробовиками, які, безумовно, набагато ефективніші проти малих, високоманеврених цілей, ніж нарізна зброя. Помпова рушниця з картеччю може багатьом зберегти життя і зберегти дефіцитну військову техніку. І тут дійсно не треба вигадувати велосіпед а достатнью просто перейняти інший досвід. До речі, в армії США ще з часів американо-іспанської війни, з 1900 року перебувають на озброєнні окопні дробовики. Навіть зі багнетом. Дробовики активно використовувалися американськими солдатами в ближньому бою в роки Першої, Другої світових воєн, у війні у В'єтнамі, в Іраку. Особливо ще за часів Першої світової здобули відомість та поважність саме американські вояки експедиційних сил у Європі, озброєні якраз «шаттерганами», тобто рушницями, що стріляють дробом, так добре вичищали з її допомогою німецькі шанці, що зброя і здобула свою назву «окопна мітла». Корпус морської піхоти США, як найбільш воюючий підрозділ американської армії, досі має на озброєнні напівавтоматичні дробовики Benelli М4, які у війську отримали індекс М1014. Окрім них, дробовики використовують інші види ЗС США, а також військова поліція та інші правоохоронні структури. Крім американців, свою модифікацію того ж гладкоствольного напівавтомата Benelli використовують британські військові, але вже з індексом L128A1 COMBAT SHOTGUN. Обидві армії брали участь у місіях на Близькому Сході, у Афганістані тощо. І американці, і англійці підкреслюють, що бойовий дробовик - також дуже помічна штука, коли група діє в умовах щільної забудови. Попри невеликий радіус дії в плюс-мінус п'ятдесят метрів, зброя має велику зупиняючу можливість та високу щільність вогню. Озброєний такою зброєю вояк може виграти час для групи, відкривши зупиняючий вогонь на короткій дистанції, давши час іншим бійцям розосередитись та знайти укриття. І так за підсумком- як ми бачимо з досвіду практичного бойвого застосування- дробовик є дуже необхідною і важливою зброєю у боротьбі з дронами , у боях в місцях з щильною забудовую , у ближніх боях в окопах...... І знову ж те саме питання: Чому ми ще й досі не використовуємо світовий досвід і не розширюємо свої можливості? По факту, все ж на поверхні. Знизу не можуть донести необхідність, а зверху не хочуть особливо заморочуватись і поринати в тему. Деякі бійці вже працюють з дробовиками на нулі. Але ж вони самі купують для себе цю зброю, щоб працювати з нею, бо офіційно рушниць у ЗСУ і досі нема! Ясна річ, що в Україні треба спочатку виграти війну з нашими бюрократами, інакше вони нічого не закуплять і не поставлять дробовики в штат.....
Перша Світова

ЗАРАЗ
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25.06.2025 17:32 Ответить
Маленький додаток - чисто практичний (він тобі, мабуть, не відомий, бо стосується мисливства і криміналістики). Заряд звичайного патрона 12 кал. - 32-36 гр. Навіть при попаданні його з відстані в 10 метрів у бронежилет, у "мішені" внутрішні органи повідриває. Я у молодості від ********* оборонявся - вистрелив гумовою кулею саморобною (лисиць добивав, щоб лишніми дірками шкуру не псувать). Потрапив у груди. Бик здоровий, та ще й в кожусі овчинному. Так ребро проломив...
А от інше:

Підкаліберна сталева куля 12 калібру.
Загальна вага - 38г
Польотна вага - 36г
Максимальний діаметр сталевої частини - 15,8мм.
Рекомендовані дульні звуження: 0-1мм
Куля Удар-Магнум - підкаліберна куля класичної стріловидної форми, оснащена пластиковим хвостовиком-стаблізатором та контейнером з двох частин, який центрує кулю в стволі, захищаючи канал ствола та дульні звуження від контакту зі сталлю кулі, та відділяється пісдя її виходу з дульного зрізу.
Удар-Магнум найважча куля з лінійки сталевих куль виробництва Cervus. Вона розброблена спеціально для використання у зброї калібру 12/76.
Важка сталева куля, споряджена в набій 12/76 Магнум, має не лише колосальну пробивну дію, але і високу точність.
А картечний постріл по ногах точно скалічить і викличе больовий шок...
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25.06.2025 18:04 Ответить
Після такого опису навіть страшно уявити як працює такий дробовик у ближньому бою, особливо в умовах вузького простіру окопів і скупчення ворогів в одному місці.... Недарма його тоді прозвали ,,окопною мітлою"......
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25.06.2025 19:56 Ответить
До речі....Десь у грудні здається дививися відео від Юрія Бутусова. Де він під час боів на Курщині показував ..розпаковку" знищенного під час невдалого штурму офіцера арміі північноі Кореі. Той офіцер таки мав при собі ,,моднячу та богату" єкіпіровку. Крім усіляких прибамбасів та наворотів ві ще був озброєний модернізованим АК-12 і мав при собі ще помповий дробовик......Тоді Юрій здається не звернув дуже уваги на це. Але зараз я думаю йому було б слід звернути увагу нашого військового керівництва і підняти питання про доцільність і необхідність укомплектування наших підрозділів дробовими рушницями в обов"язковому порядку..... Ну це ж не ракети виробляти. Питання і рішення прості. Було б бажання....
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25.06.2025 20:11 Ответить
Я про ці "дробовики " ще два роки тому писав. Ще й згадував "павутину" і "в"язанку" з картечі - проти бомбоскидів (тоді ще камікадзе не було). Так ідіоти "стібалися".
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25.06.2025 20:43 Ответить
Дякую тобі Боже, що дав сили і вправність нашим військовим і спас їх Життя!🙏🙏🙏
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25.06.2025 13:15 Ответить
Найдешевший захист від дронів, то рушниці-качатниці з довгими люфами, відповідні магнум набої і стрільці стендовики. Цього у нас нема і не передбачається.
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25.06.2025 13:15 Ответить
Нема нічого гіршого, ніж "розмишлізми" дилетантів... МЦ-21-12 (практично копія "п"ятизарядки" Браунінга), випускалась в СРСР, ще з 1965 року. Невеликою серією випускалась версія на 10 патронів (для промислового відстрілу північних оленів та сайгаків). В Україні їх у мисливців повно. Крім того, після розвалу СРСР, до нас пішов вал мисливської зброї з-за кордону. В тому числі - і "самозарядки" та "помповики"...
Патрони не обов"язково повинні буть "магнум". Цей патрон створили для того, щоб можна було використовувать сталевий шріт і картеч. Цей патрон відрізняється лише довжиною гільзи (довша на 6 мм). Бо заряд сталевого шроту у стандартну гільзу не влізав.
А стрільці не обов"язково повинні буть "стендовиками" - будь-який мисливець з практикою стрільби по рухомій цілі, з цим справиться...
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25.06.2025 13:28 Ответить
У мене є сусід. Дід-стендовик з медалями. Це все його ідеї. Щодо заряду шроту в спецмагнумах, то він вилітає в касеті, котра розкривається за 40-60 метрів.
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25.06.2025 13:36 Ответить
"- Жьора! Ви умеете иггать на скгипке?
- Нет... Но у меня был дгуг, котогый ездил в командиговку, в Бегдичев. Там он познакомился с одной гыжей девицей, от котогой имел "тгипег"... Так вот - у неё был бгат, котогый умел иггать на скгипке...".
У когось є "сусід-стендовик"... А хтось полює четвертий десяток років, і не користувався ніколи нічиїми патронами, крім власноручно споряджених...
Я ще того "стендовика" дечому навчить можу...
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25.06.2025 13:46 Ответить
Ненавиджу ******** мисливців. Садистичні уйобки, котрі убивають живе для свого мастурбаційного кайфу. Самоствердження недоноска убивством.
Щодо діда. Ще яких зо два роки назад, він зрозумів силу дрона і з іншими спортсменами хотів зробити школу стрільців. У Києві йому сказали, щоб не фантазував і атдыхал...
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25.06.2025 14:13 Ответить
Піди й отруї сусіда...
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25.06.2025 14:15 Ответить
Сусід - спортовець, а не вбивця.
Мисливці в лісі - це те саме, що кацапи в Україні.
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25.06.2025 14:27 Ответить
Вірю... Тільки у мене питання - а де ти набереш стільки "спортовців"? Тобі відомо, звідки взявся в олімпійських змаганнях "біатлон"? Вперше подібні змагання були започатковані у збройних силах Фінляндії. Так готували снайперів стрілецьких підрозділів. А набирали їх саме з МИСЛИВЦІВ! Це дуже допомогло фіннам відстоять незалежність у "Зимовій війні". Чи ти думаєш - там були "спортовці"? І в Червоній армії переважна більшість снайперів були до армії мисливцями... І потім з армій цей лижно-стрілецький вид спорту перекочував у "великий спорт", а пізніше став олімпійським... А після нападу кацапів на Україну саме мисливці та біатлоністи стали снайперами...
У Стругацьких вислів є, у їх книзі "Важко буть богом" - "Якщо Бог береться чистить "нужник", хай не думає, що у нього будуть чистими пальці...".
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25.06.2025 14:55 Ответить
Не завжди! По рухомій і літаючий то різне.
Особистий досвід.
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25.06.2025 14:04 Ответить
А ти думаєш, стрілять по зайцю, який біжить між кущами, та по нерівній землі - легше? Чи ти думаєш, що качка завжди летить по прямій, і з однією й тією ж швидкістю? "Стендовикам" легше - вони приноровлюються - бо тарілки викидає більш-менш однаково, і їх траєкторію польоту легше вичислить... А ти спробуй "вичислить" гоголя або "чортову пошту" - чирка!
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25.06.2025 14:14 Ответить
Знаю як це робиться! Але поясні мені,бо я досі не розумію,як мені вистачало 1 набоя на зайця,лису,косулю і у 3/4 випадків не вистачало 2 на качку,а чирка лише раз вполював за 10 сезонів.
Буває й щастя птиці! На воді(80-90м) бах - бачу накрило навкруги,а вона - злетіла з води.
2 не стріляв,бо "щелепу підіймав".
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25.06.2025 14:26 Ответить
Швидкість руху у зайця чи лисиці менша, ніж у качки (тим більше - у гоголя чи чирка). А ти, мабуть, переважно, наземній дичині стріляв. Тому робив малий "винос" ствола, при стрільбі. Адже на полюванні, здебільшого, дичина не стоїть, а рухається. Тому виносиш ствол не туди, де ціль перебуває, а вперед, в уявну точку, де траєкторія її руху повинна пересіктися з траєкторією польоту "снаряду"... При стрільбі на 80-90 м по качці (а там шріт №7-5), хоч і "осип" накриває, але шріт вже втратив "вбивчу здатність". Перо приймає удар. А воно працює, як пружина. Саме тому на дальніх дистанціях рекомендувалося бить птицю "навздогін", "під перо"
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25.06.2025 14:36 Ответить
Є таке,але бив випливаючу з очерету на 90-100 (номер вже не пам'ятаю) з 1 пострілу. По різному трапяється!
Дійсно,переважно зимові сезони. Швидкість і винос зрозуміло і легко,а от з вітром ніколи не ладнав!
По пляшкам початківці вчаться! Коли за 40-60 м,з ліктя, б'єш пляшку в будь якій точці траекторіі - вже не цікаво.
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25.06.2025 14:58 Ответить
На стенді майже як по летючим пляшкам. Спіймати траекторію і знати СВОЮ зброю.
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25.06.2025 14:28 Ответить
Ніколи "дурью не маявся" з пляшками. Й іншим забороняв...
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25.06.2025 14:42 Ответить
Нажаль замало таких,з досвідом стрільби з гладкостволу, по будь якій цілі!
А тим більш по летючий!
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25.06.2025 14:08 Ответить
Бо вже три роки у нас полювання заборонене - практику люди втрачають...
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25.06.2025 14:22 Ответить
Нехай вас і далі Боженька береже
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25.06.2025 13:21 Ответить
мастер !!! так держать !!!
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25.06.2025 13:53 Ответить
мне очень понравилось , молодчинка !!!)))
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25.06.2025 13:55 Ответить
Велика повага українському стрільцю. Врятував багато життів. Слава ЗСУ!
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25.06.2025 14:22 Ответить
Я вибачаюсь, але дрон вибухнув від зіткнення з деревом чи кущем)) це ж видно
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25.06.2025 14:35 Ответить
Влучним пострілом вказав дрону, куди летіти, щоб той не заблукав.
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25.06.2025 16:55 Ответить
Буває... Один раз стріляв у кущ, бо качка в нього запливла. Думав - злетить, і я її на підйомі другим зріжу. А вона не злітає! Підплив - а вона лежить убита! Дробом верхню частину черепа знесло...
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25.06.2025 15:04 Ответить
Молодці хлопці! Даруй боже їм вижити, а головне здоров'я!
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25.06.2025 15:36 Ответить
 
 