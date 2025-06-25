12 052 45
Боєць із дробовика знищує російський дрон-камікадзе, який підлетів упритул до пікапа. ВIДЕО
Український воїн знищив ворожий FPV-дрон, який намагався атакувати пікап із бійцями Сил оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українського військового опублікований у соцмережах.
"Український військовий вогнем з дробовика збиває російський FPV-дрон за декілька секунд до влучання по пікапу", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+25 Alex Vassago
показати весь коментар25.06.2025 13:01 Відповісти Посилання
+23 Victor Frey #551639
показати весь коментар25.06.2025 13:01 Відповісти Посилання
+20 Яр Холодний
показати весь коментар25.06.2025 13:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нехай щастить кожного дня!
Перший бах- в повітря,2 бах - по зацю,3 бах- в повітря,4 бах -по зацю. Є!.
Мав надію на щось більше,але довелося витратити марно.
З часом буде знайдено (придумано) ефективну зброю проти дронів, як колись були придумані кумулятивні ********** і гранатомети для боротьби з танками. Навіть дрони з автозахватом і самонаведенням уже не здаватимуться ідеальною машиною війни. Але це буде колись....Сьогодні, ймовірно, має таки сенс озброювати війська на лінії фронту "trench gun" - траншейними дробовиками, які, безумовно, набагато ефективніші проти малих, високоманеврених цілей, ніж нарізна зброя. Помпова рушниця з картеччю може багатьом зберегти життя і зберегти дефіцитну військову техніку. І тут дійсно не треба вигадувати велосіпед а достатнью просто перейняти інший досвід. До речі, в армії США ще з часів американо-іспанської війни, з 1900 року перебувають на озброєнні окопні дробовики. Навіть зі багнетом. Дробовики активно використовувалися американськими солдатами в ближньому бою в роки Першої, Другої світових воєн, у війні у В'єтнамі, в Іраку. Особливо ще за часів Першої світової здобули відомість та поважність саме американські вояки експедиційних сил у Європі, озброєні якраз «шаттерганами», тобто рушницями, що стріляють дробом, так добре вичищали з її допомогою німецькі шанці, що зброя і здобула свою назву «окопна мітла». Корпус морської піхоти США, як найбільш воюючий підрозділ американської армії, досі має на озброєнні напівавтоматичні дробовики Benelli М4, які у війську отримали індекс М1014. Окрім них, дробовики використовують інші види ЗС США, а також військова поліція та інші правоохоронні структури. Крім американців, свою модифікацію того ж гладкоствольного напівавтомата Benelli використовують британські військові, але вже з індексом L128A1 COMBAT SHOTGUN. Обидві армії брали участь у місіях на Близькому Сході, у Афганістані тощо. І американці, і англійці підкреслюють, що бойовий дробовик - також дуже помічна штука, коли група діє в умовах щільної забудови. Попри невеликий радіус дії в плюс-мінус п'ятдесят метрів, зброя має велику зупиняючу можливість та високу щільність вогню. Озброєний такою зброєю вояк може виграти час для групи, відкривши зупиняючий вогонь на короткій дистанції, давши час іншим бійцям розосередитись та знайти укриття. І так за підсумком- як ми бачимо з досвіду практичного бойвого застосування- дробовик є дуже необхідною і важливою зброєю у боротьбі з дронами , у боях в місцях з щильною забудовую , у ближніх боях в окопах...... І знову ж те саме питання: Чому ми ще й досі не використовуємо світовий досвід і не розширюємо свої можливості? По факту, все ж на поверхні. Знизу не можуть донести необхідність, а зверху не хочуть особливо заморочуватись і поринати в тему. Деякі бійці вже працюють з дробовиками на нулі. Але ж вони самі купують для себе цю зброю, щоб працювати з нею, бо офіційно рушниць у ЗСУ і досі нема! Ясна річ, що в Україні треба спочатку виграти війну з нашими бюрократами, інакше вони нічого не закуплять і не поставлять дробовики в штат.....
Перша Світова
ЗАРАЗ
А от інше:
Підкаліберна сталева куля 12 калібру.
Загальна вага - 38г
Польотна вага - 36г
Максимальний діаметр сталевої частини - 15,8мм.
Рекомендовані дульні звуження: 0-1мм
Куля Удар-Магнум - підкаліберна куля класичної стріловидної форми, оснащена пластиковим хвостовиком-стаблізатором та контейнером з двох частин, який центрує кулю в стволі, захищаючи канал ствола та дульні звуження від контакту зі сталлю кулі, та відділяється пісдя її виходу з дульного зрізу.
Удар-Магнум найважча куля з лінійки сталевих куль виробництва Cervus. Вона розброблена спеціально для використання у зброї калібру 12/76.
Важка сталева куля, споряджена в набій 12/76 Магнум, має не лише колосальну пробивну дію, але і високу точність.
А картечний постріл по ногах точно скалічить і викличе больовий шок...
Патрони не обов"язково повинні буть "магнум". Цей патрон створили для того, щоб можна було використовувать сталевий шріт і картеч. Цей патрон відрізняється лише довжиною гільзи (довша на 6 мм). Бо заряд сталевого шроту у стандартну гільзу не влізав.
А стрільці не обов"язково повинні буть "стендовиками" - будь-який мисливець з практикою стрільби по рухомій цілі, з цим справиться...
- Нет... Но у меня был дгуг, котогый ездил в командиговку, в Бегдичев. Там он познакомился с одной гыжей девицей, от котогой имел "тгипег"... Так вот - у неё был бгат, котогый умел иггать на скгипке...".
У когось є "сусід-стендовик"... А хтось полює четвертий десяток років, і не користувався ніколи нічиїми патронами, крім власноручно споряджених...
Я ще того "стендовика" дечому навчить можу...
Щодо діда. Ще яких зо два роки назад, він зрозумів силу дрона і з іншими спортсменами хотів зробити школу стрільців. У Києві йому сказали, щоб не фантазував і атдыхал...
Мисливці в лісі - це те саме, що кацапи в Україні.
У Стругацьких вислів є, у їх книзі "Важко буть богом" - "Якщо Бог береться чистить "нужник", хай не думає, що у нього будуть чистими пальці...".
Особистий досвід.
Буває й щастя птиці! На воді(80-90м) бах - бачу накрило навкруги,а вона - злетіла з води.
2 не стріляв,бо "щелепу підіймав".
Дійсно,переважно зимові сезони. Швидкість і винос зрозуміло і легко,а от з вітром ніколи не ладнав!
По пляшкам початківці вчаться! Коли за 40-60 м,з ліктя, б'єш пляшку в будь якій точці траекторіі - вже не цікаво.
А тим більш по летючий!