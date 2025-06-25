Оккупанту сбросом оторвало правую ногу

Оператор украинского дрона из подразделения "Острые Картузы" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии точным сбросом ликвидировал оккупанта на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, что взрывом россиянину оторвало правую ногу. Россиянин пытался наложить турникет, стрелял из автомата в украинский беспилотник, через который велось наблюдение за его действиями, и, наконец, неподвижно замер.

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