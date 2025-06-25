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Новости Видео Дроны против оккупантов
8 265 27

Оккупанту сбросом оторвало правую ногу

Оператор украинского дрона из подразделения "Острые Картузы" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии точным сбросом ликвидировал оккупанта на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, что взрывом россиянину оторвало правую ногу. Россиянин пытался наложить турникет, стрелял из автомата в украинский беспилотник, через который велось наблюдение за его действиями, и, наконец, неподвижно замер.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение сбросом трех российских штурмовиков, которые думают, что их не видно под антидроновыми плащами. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) уничтожение (7383) Национальная гвардия (2179) дроны (4201)


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Топ комментарии
+27
Подозреваю что кацап пытался дозвониться *****, чтобы узнать шо там наше - шо не наше ,где ступила та нога...
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25.06.2025 15:12 Ответить
+19
Ти диви, ще й сам собі встиг салют дати, перед тим, як здохнути...
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25.06.2025 15:04 Ответить
+19
Молодці наші козаки. Кацап матьорий був, не з новачків. Собаці собача смерть.
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25.06.2025 15:18 Ответить
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Ти диви, ще й сам собі встиг салют дати, перед тим, як здохнути...
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25.06.2025 15:04 Ответить
Подозреваю что кацап пытался дозвониться *****, чтобы узнать шо там наше - шо не наше ,где ступила та нога...
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25.06.2025 15:12 Ответить
Добре хоч люди не пострадали
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26.06.2025 11:57 Ответить
👍Гарне відео, кацапська сутність хоч перед смертю трішки помучилась! 😁
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25.06.2025 15:04 Ответить
Гарний брейк-данс. Зачьот😁
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25.06.2025 15:06 Ответить
Ой, він жеж не зможе поставити ногу на землю
ну щоб та земля стала кацапською.
Це злочин на основі ненависті і русофобії.
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25.06.2025 15:09 Ответить
Смерть рашистським окупантам!
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25.06.2025 15:09 Ответить
Несите иу ногу ***** ,он по ватным ногам спец...
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25.06.2025 15:09 Ответить
Эта гнида еще турникет имела, правда затянуть правильно не смогла.
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25.06.2025 15:13 Ответить
Земля України смертельно-небезпечна для московитів.
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25.06.2025 15:13 Ответить
это война ,идешь такой весь здоровый и бац и ,,200, й !!! боец опытный , но боль победила , жгут не затянул ,думал передаст по рации и примчится неотложка ??? ага !!! тот случай !!! это в мирный час может повезет и закинут тебя на стол к врачу , а тут поле , дикое поле !!!((( кому ты нужен с таким ранением ,время которое идет на минуты !!! а боль конечно не реальная если сам в себя с легкостью стреляешь !!! эти кадры будут показывать по всему миру ,может тогда человек не станет хотеть войны !!!
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25.06.2025 15:14 Ответить
Молодці наші козаки. Кацап матьорий був, не з новачків. Собаці собача смерть.
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25.06.2025 15:18 Ответить
то воно путіну звонило чи в ООН ?
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25.06.2025 15:23 Ответить
В спортлото
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25.06.2025 15:29 Ответить
вдалий скид...
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25.06.2025 15:26 Ответить
Гарна підножка, файно крутиться.
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25.06.2025 15:29 Ответить
Кацапчик став зіркою ютубів, тіктоків і всяких інших інтернетів. Життя пройшло не даремно
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25.06.2025 15:31 Ответить
Если выживет, то пусть обратится в "Бюро находок" и скажет, что потерял ногу.
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25.06.2025 15:34 Ответить
Орк-гастарбайтер
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25.06.2025 15:37 Ответить
Як благодійні ліки.
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25.06.2025 15:39 Ответить
Про эту ногу путин говорил?
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25.06.2025 15:41 Ответить
Ще й по рації щось намагався передати) ванька, ти нікому не потрібний)
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25.06.2025 16:13 Ответить
Турнікет наклав, але не затіг і стік.
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25.06.2025 16:28 Ответить
"Брелок" надеюсь очень рад - еды на две недели вперёд.
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25.06.2025 18:19 Ответить
Нижній брейк
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25.06.2025 19:05 Ответить
Так он левша!!;🤡🤪🤣🥳🤗😂😆
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25.06.2025 19:15 Ответить
це не про цю ногу ***** казав??
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26.06.2025 08:20 Ответить
 
 