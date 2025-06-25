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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Окупанту скидом відірвало праву ногу. ВIДЕО 18+

 Оператор українського дрона із підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії влучним скидом ліквідував окупанта на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна видно, що вибухом росіянину відірвало праву ногу. Росіянин намагався накласти турнікет, стріляв із автомата в український безпілотник, через який велося спостереження за його діями, і, врешті, нерухомо завмер.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення скидом трьох російських штурмовиків, які думають, що їх не видно під антидроновими плащами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) знищення (7696) Національна гвардія (1590) дрони (5006)


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Топ коментарі
+27
Подозреваю что кацап пытался дозвониться *****, чтобы узнать шо там наше - шо не наше ,где ступила та нога...
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25.06.2025 15:12 Відповісти
+19
Ти диви, ще й сам собі встиг салют дати, перед тим, як здохнути...
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25.06.2025 15:04 Відповісти
+19
Молодці наші козаки. Кацап матьорий був, не з новачків. Собаці собача смерть.
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25.06.2025 15:18 Відповісти
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Ти диви, ще й сам собі встиг салют дати, перед тим, як здохнути...
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25.06.2025 15:04 Відповісти
Подозреваю что кацап пытался дозвониться *****, чтобы узнать шо там наше - шо не наше ,где ступила та нога...
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25.06.2025 15:12 Відповісти
Добре хоч люди не пострадали
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26.06.2025 11:57 Відповісти
👍Гарне відео, кацапська сутність хоч перед смертю трішки помучилась! 😁
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25.06.2025 15:04 Відповісти
Гарний брейк-данс. Зачьот😁
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25.06.2025 15:06 Відповісти
Ой, він жеж не зможе поставити ногу на землю
ну щоб та земля стала кацапською.
Це злочин на основі ненависті і русофобії.
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25.06.2025 15:09 Відповісти
Смерть рашистським окупантам!
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25.06.2025 15:09 Відповісти
Несите иу ногу ***** ,он по ватным ногам спец...
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25.06.2025 15:09 Відповісти
Эта гнида еще турникет имела, правда затянуть правильно не смогла.
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25.06.2025 15:13 Відповісти
Земля України смертельно-небезпечна для московитів.
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25.06.2025 15:13 Відповісти
это война ,идешь такой весь здоровый и бац и ,,200, й !!! боец опытный , но боль победила , жгут не затянул ,думал передаст по рации и примчится неотложка ??? ага !!! тот случай !!! это в мирный час может повезет и закинут тебя на стол к врачу , а тут поле , дикое поле !!!((( кому ты нужен с таким ранением ,время которое идет на минуты !!! а боль конечно не реальная если сам в себя с легкостью стреляешь !!! эти кадры будут показывать по всему миру ,может тогда человек не станет хотеть войны !!!
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25.06.2025 15:14 Відповісти
Молодці наші козаки. Кацап матьорий був, не з новачків. Собаці собача смерть.
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25.06.2025 15:18 Відповісти
то воно путіну звонило чи в ООН ?
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25.06.2025 15:23 Відповісти
В спортлото
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25.06.2025 15:29 Відповісти
вдалий скид...
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25.06.2025 15:26 Відповісти
Гарна підножка, файно крутиться.
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25.06.2025 15:29 Відповісти
Кацапчик став зіркою ютубів, тіктоків і всяких інших інтернетів. Життя пройшло не даремно
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25.06.2025 15:31 Відповісти
Если выживет, то пусть обратится в "Бюро находок" и скажет, что потерял ногу.
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25.06.2025 15:34 Відповісти
Орк-гастарбайтер
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25.06.2025 15:37 Відповісти
Як благодійні ліки.
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25.06.2025 15:39 Відповісти
Про эту ногу путин говорил?
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25.06.2025 15:41 Відповісти
Ще й по рації щось намагався передати) ванька, ти нікому не потрібний)
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25.06.2025 16:13 Відповісти
Турнікет наклав, але не затіг і стік.
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25.06.2025 16:28 Відповісти
"Брелок" надеюсь очень рад - еды на две недели вперёд.
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25.06.2025 18:19 Відповісти
Нижній брейк
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25.06.2025 19:05 Відповісти
Так он левша!!;🤡🤪🤣🥳🤗😂😆
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25.06.2025 19:15 Відповісти
це не про цю ногу ***** казав??
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26.06.2025 08:20 Відповісти
 
 