Окупанту скидом відірвало праву ногу. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона із підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії влучним скидом ліквідував окупанта на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна видно, що вибухом росіянину відірвало праву ногу. Росіянин намагався накласти турнікет, стріляв із автомата в український безпілотник, через який велося спостереження за його діями, і, врешті, нерухомо завмер.

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