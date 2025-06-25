8 264 27
Окупанту скидом відірвало праву ногу. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона із підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії влучним скидом ліквідував окупанта на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна видно, що вибухом росіянину відірвало праву ногу. Росіянин намагався накласти турнікет, стріляв із автомата в український безпілотник, через який велося спостереження за його діями, і, врешті, нерухомо завмер.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+27 Серый Вовк
показати весь коментар25.06.2025 15:12 Відповісти Посилання
+19 Антип61
показати весь коментар25.06.2025 15:04 Відповісти Посилання
+19 Юрій Баховський
показати весь коментар25.06.2025 15:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну щоб та земля стала кацапською.
Це злочин на основі ненависті і русофобії.