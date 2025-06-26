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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
10 246 12

Десятки тел ликвидированных оккупантов валяются на улице украинского села и на остатках разрушенных домов

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных оккупантов на улицах разрушенного села.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть более десятка уничтоженных россиян на разрушенном подворье и прилегающей к дому улице.

"Десятки трупов российских оккупантов в обычных дворах под Покровском после "мясного" штурма. Также видно, что вся улица забросана телами тех, кто пришел убивать. Такую цену готовы платить россияне за каждый оккупированный населенный пункт. Видео аэроразведчиков подразделения "Острые Картузы" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы ликвидировали группу оккупантов, которые хотели прорваться к украинским позициям под Покровском. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19892) уничтожение (7390)


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Топ комментарии
+19
Нормально так "наїлися" української землі...
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26.06.2025 12:45 Ответить
+15
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26.06.2025 12:54 Ответить
+14
І жодного тобі поганого рузького - от дивина!
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26.06.2025 12:46 Ответить
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Не жарко їм на сонці?
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26.06.2025 12:44 Ответить
Питання ці складні ЗЕйобують мене © Митець 😆
Ну можно дати рацуху від грети тунберг - накрити чорним пакетом.
Доречі пакети та іншу вартість утилізації треба додати до вимог репарацій, у майбутньому.
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26.06.2025 12:50 Ответить
Нормально так "наїлися" української землі...
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26.06.2025 12:45 Ответить
І жодного тобі поганого рузького - от дивина!
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26.06.2025 12:46 Ответить
Ишь развалились турысты грёбанные лежат понимаешь членососы, загорают...
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26.06.2025 12:47 Ответить
Нам киздять що в Кринках фортецябахмут було не так... Та й взагалі в той піар-міліон не вірю, хіба разом цифра з важкими 300-ими . Коли поставили сирка, щось нема хороших новин, майже все - про втрати, відступи, котли, ракетні удари по полігонам та тотальне розкопдання під найпотужні фанфари Мароіону ім. Зюзі Оплескозалежного
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26.06.2025 12:47 Ответить
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26.06.2025 12:54 Ответить
Супер. А ще краще було б, якби це лайно валялось на масковії.
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26.06.2025 13:08 Ответить
Та навіть в Ростовській обл., Воронежській і т.д. було б краще. І щоб села та міста їхні мали вигляд як на відео.
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26.06.2025 16:30 Ответить
Кремлівському виродку потрібно перед сном показувати ці кадри цілодобово , може поскоріше здохне 😡
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26.06.2025 14:06 Ответить
Тепер вони одне ціле з українською землею як вони хотіли
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26.06.2025 15:34 Ответить
Отак подивишся здаля на москаля - людина.
Підійдеш ближче -вилита скотина!
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27.06.2025 12:09 Ответить
 
 