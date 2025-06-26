Десятки тел ликвидированных оккупантов валяются на улице украинского села и на остатках разрушенных домов

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных оккупантов на улицах разрушенного села.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть более десятка уничтоженных россиян на разрушенном подворье и прилегающей к дому улице.

"Десятки трупов российских оккупантов в обычных дворах под Покровском после "мясного" штурма. Также видно, что вся улица забросана телами тех, кто пришел убивать. Такую цену готовы платить россияне за каждый оккупированный населенный пункт. Видео аэроразведчиков подразделения "Острые Картузы" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии", - говорится в комментарии к видео.

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