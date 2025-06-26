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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Десятки тіл ліквідованих окупантів валяються на вулиці українського села та на залишках зруйнованих будинків. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих окупантів на вулицях зруйнованого села.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти більше десятка знищених росіян на зруйнованому обійсті та прилеглій до будинку вулиці.

"Десятки трупів російських окупантів у звичайних дворах під Покровськом після "м'ясного" штурму. Також видно, що вся вулиця закидана тілами тих, хто прийшов вбивати. Таку ціну готові платити росіяни за кожен окупований населений пункт. Відео аеророзвідників підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці ліквідували групу окупантів, які хотіли прорватися до українських позицій під Покровськом. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18043) знищення (7702)


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Топ коментарі
+19
Нормально так "наїлися" української землі...
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26.06.2025 12:45 Відповісти
+15
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26.06.2025 12:54 Відповісти
+14
І жодного тобі поганого рузького - от дивина!
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26.06.2025 12:46 Відповісти
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Не жарко їм на сонці?
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26.06.2025 12:44 Відповісти
Питання ці складні ЗЕйобують мене © Митець 😆
Ну можно дати рацуху від грети тунберг - накрити чорним пакетом.
Доречі пакети та іншу вартість утилізації треба додати до вимог репарацій, у майбутньому.
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26.06.2025 12:50 Відповісти
Нормально так "наїлися" української землі...
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26.06.2025 12:45 Відповісти
І жодного тобі поганого рузького - от дивина!
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26.06.2025 12:46 Відповісти
Ишь развалились турысты грёбанные лежат понимаешь членососы, загорают...
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26.06.2025 12:47 Відповісти
Нам киздять що в Кринках фортецябахмут було не так... Та й взагалі в той піар-міліон не вірю, хіба разом цифра з важкими 300-ими . Коли поставили сирка, щось нема хороших новин, майже все - про втрати, відступи, котли, ракетні удари по полігонам та тотальне розкопдання під найпотужні фанфари Мароіону ім. Зюзі Оплескозалежного
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26.06.2025 12:47 Відповісти
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26.06.2025 12:54 Відповісти
Супер. А ще краще було б, якби це лайно валялось на масковії.
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26.06.2025 13:08 Відповісти
Та навіть в Ростовській обл., Воронежській і т.д. було б краще. І щоб села та міста їхні мали вигляд як на відео.
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26.06.2025 16:30 Відповісти
Кремлівському виродку потрібно перед сном показувати ці кадри цілодобово , може поскоріше здохне 😡
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26.06.2025 14:06 Відповісти
Тепер вони одне ціле з українською землею як вони хотіли
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26.06.2025 15:34 Відповісти
Отак подивишся здаля на москаля - людина.
Підійдеш ближче -вилита скотина!
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27.06.2025 12:09 Відповісти
 
 