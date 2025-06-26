Десятки тіл ліквідованих окупантів валяються на вулиці українського села та на залишках зруйнованих будинків. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих окупантів на вулицях зруйнованого села.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти більше десятка знищених росіян на зруйнованому обійсті та прилеглій до будинку вулиці.

"Десятки трупів російських окупантів у звичайних дворах під Покровськом після "м'ясного" штурму. Також видно, що вся вулиця закидана тілами тих, хто прийшов вбивати. Таку ціну готові платити росіяни за кожен окупований населений пункт. Відео аеророзвідників підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії", - йдеться у коментарі до відео.

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