Десятки тіл ліквідованих окупантів валяються на вулиці українського села та на залишках зруйнованих будинків. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих окупантів на вулицях зруйнованого села.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти більше десятка знищених росіян на зруйнованому обійсті та прилеглій до будинку вулиці.
"Десятки трупів російських окупантів у звичайних дворах під Покровськом після "м'ясного" штурму. Також видно, що вся вулиця закидана тілами тих, хто прийшов вбивати. Таку ціну готові платити росіяни за кожен окупований населений пункт. Відео аеророзвідників підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+19 Макс Иванов #597883
показати весь коментар26.06.2025 12:45 Відповісти Посилання
+15 Green Bill #603485
показати весь коментар26.06.2025 12:54 Відповісти Посилання
+14 Алекс Скела
показати весь коментар26.06.2025 12:46 Відповісти Посилання
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Ну можно дати рацуху від грети тунберг - накрити чорним пакетом.
Доречі пакети та іншу вартість утилізації треба додати до вимог репарацій, у майбутньому.
фортецябахмутбуло не так... Та й взагалі в той піар-міліон не вірю, хіба разом цифра з важкими 300-ими . Коли поставили сирка, щось нема хороших новин, майже все - про втрати, відступи, котли, ракетні удари по полігонам та тотальне розкопдання під найпотужні фанфари Мароіону ім. Зюзі Оплескозалежного
Підійдеш ближче -вилита скотина!