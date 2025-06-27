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"Днями не было ни еды, ни воды": ВСУ взяли в плен китайца, воевавшего на стороне РФ под Торецком. ВИДЕО

Силы обороны Украины взяли в плен еще одного гражданина Китая, подписавшего контракт с минобороны РФ и отправившегося на войну против Украины. Его взяли в плен на Торецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в проекте Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу жити".

Проект опубликовал видео допроса с пленным китайцем.

Как отмечается, гражданин Китая Ван Ву (позывной "Сабля"), 25 августа 2000 года рождения, воевал в составе 102-го полка 150-й дивизии российской армии.

"Ему, как и большинству российских наемников, обещали работу в тылу, но, после подготовки, вместе с другими фигурантами сразу бросили на передовую под Торецк", - говорится в сообщении проекта.

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В "Хочу жити" отметили, что Ван Ву якобы очень жалеет, что подписал контракт с минобороны РФ и мечтает вернуться домой, где его ждет семья.

"Я действительно понимаю, что нас обманули... Я считаю, что подписание этого контракта - это позорный выбор... Уверен, что другим китайцам важно знать, что их обманывают", - говорит он на допросе.

На видео пленный китаец рассказывает, что сначала он самолетом прилетел в Москву, а затем - в Уфу, где провел в военкомате больше месяца, ожидая результатов медицинского осмотра. Затем их отправили в Ростов, где начались тренировки.

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После этого, по его словам, их повезли на территорию Украины, где еще неделю тренировали, впоследствии отправили "прямо на передовую".

Ван Ву также утверждает, что он не хотел оказаться на фронте. Мол, он хотел "работать в отделе логистики, чтобы заработать немного денег для своих родителей".

"Они нас постоянно били и толкали вперед. Я не понимал, что происходит. Командиры продолжали толкать нас вперед. У нас не было никаких припасов. Я чуть не умер от жажды. У меня днями не было ни воды, ни еды. В конце концов я сдался украинской армии", - рассказывает военнопленный на видео.

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Ван Ву - не первый китаец, который попал в плен ВСУ. В апреле в Донецкой области украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской армии, Ван Гуанцзюня и Чжана Ренбо

Автор: 

армия РФ (19885) Китай (3065) Донецкая область (10119) пленные (2189) Торецк (509) Бахмутский район (511)


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Топ комментарии
+6
Довбойоб, я по інакшому не назву його!
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27.06.2025 16:38 Ответить
+6
Зараз заплачу
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27.06.2025 16:41 Ответить
+5
*****/й на тяньаньмень, муд_ило
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27.06.2025 16:40 Ответить
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Довбойоб, я по інакшому не назву його!
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27.06.2025 16:38 Ответить
Естественно!!!Сам подписался!но повезло что ещё живоеКусок мяса ********!!!!
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27.06.2025 16:41 Ответить
*****/й на тяньаньмень, муд_ило
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27.06.2025 16:40 Ответить
Зараз заплачу
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27.06.2025 16:41 Ответить
і що йому за це харю в лагері відкормлять а наші воїни за цей час удвічі схуднуть ТРАМП__ДАВАЙ БИСТРІШЕ виходь з ціеї не потрібної організації міжнародний червоний хрест росіяни їх не допускать а візраілі вони стали поплічниками війни разом з оон може я в чомусь не прав --розвідайте я вас слухаю
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27.06.2025 16:52 Ответить
пожаліти і пробачити.
повернути автомат, нехай має другу спробу убивати українців.
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27.06.2025 16:44 Ответить
ти ********
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27.06.2025 16:53 Ответить
та мабуть ******** ти, якщо не розумієш що таке сарказм, до речі очевидний
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27.06.2025 17:23 Ответить
"пАнять в прастіть!"
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27.06.2025 16:52 Ответить
панять і застрєліть
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27.06.2025 18:57 Ответить
Та ладно, китаец жучков-паучков набрал, сожрал, мухами, муравьями закусил, листики пожевал и сытый, ноет тут **** узкоглазая, расстрелять сволоту...
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27.06.2025 16:54 Ответить
Бідолашка... Ну, сподіваюся, хоч сексу в нього було вдосталь.
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27.06.2025 16:55 Ответить
дайте йому напитись, наїстись..
та нехай йде мститись за свій обман та побої..
а потім вже, .. може і додому повертатись..
так за 5-7 вбитих рабсіян..
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27.06.2025 16:56 Ответить
от нахєра перекладати їхні позивні??
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27.06.2025 16:58 Ответить
Ну накопав би собі червʼячків!
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27.06.2025 18:18 Ответить
це один китаєць плаче ...а от сі, постачає зброю для москви, вбиває українців і плачемо ми всі ...
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27.06.2025 19:13 Ответить
 
 