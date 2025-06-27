"Днями не було ні їжі, ні води": ЗСУ взяли в полон китайця, який воював на боці РФ під Торецьком. ВIДЕО

Сили оборони України взяли в полон ще одного громадянина Китаю, який підписав контракт з міноборони РФ та вирушив на війну проти України. Його полонили на Торецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли в проєкті Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить".

Проєкт опублікував відео допиту з полоненим китайцем.

Як зазначається, громадянин Китаю Ван Ву (позивний Шабля), 25 серпня 2000 року народження, воював у складі 102 полку 150 дивізії російської армії.

"Йому, як і більшості російських найманців, обіцяли роботу в тилу, але після підготовки разом з іншими фігурантами відео одразу кинули на передову під Торецьк", - йдеться в повідомленні проєкту.

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У "Хочу жить" зазначили, що Ван Ву нібито дуже шкодує, що підписав контракт із Міноборони РФ і мріє повернутися додому, де на нього чекає сім'я.

"Я дійсно розумію, що нас обдурили... Я вважаю, що підписання цього контракту – це ганебний вибір... Упевнений, що іншим китайцям важливо знати, що їх обманюють", - каже він на допиті.

На відео полонений китаєць розповідає, що спочатку він літаком прилетів до Москви, а потім до Уфи, де провів у військкоматі понад місяць, чекаючи результатів медичного огляду. Потім їх відправили до Ростова, де почалися тренування.

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Після цього, за його словами, їх повезли на територію України, де ще тиждень тренували, згодом відправили "прямо на передову".

Ван Ву також стверджує, що він не хотів опинитися на фронті. Мовляв, він хотів "працювати у відділі логістики, щоб заробити трохи грошей для своїх батьків".

"Вони нас постійно били й штовхали нас уперед. Я не розумів, що відбувається. Командири продовжували штовхати нас уперед. У нас не було жодних припасів. Я мало не помер від спраги. У мене днями не було ні води, ні їжі. Зрештою я здався українській армії", - розповідає військовополонений на відео.

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Ван Ву — не перший китаєць, який потрапив у полон ЗСУ. У квітні на Донеччині українські захисники взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російської армії, Ван Гуанцзюня і Чжана Ренбо.