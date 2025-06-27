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Новини Відео Полонені громадяни Китаю Полонені найманці РФ
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"Днями не було ні їжі, ні води": ЗСУ взяли в полон китайця, який воював на боці РФ під Торецьком. ВIДЕО

Сили оборони України взяли в полон ще одного громадянина Китаю, який підписав контракт з міноборони РФ та вирушив на війну проти України. Його полонили на Торецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли в проєкті Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить".

Проєкт опублікував відео допиту з полоненим китайцем.

Як зазначається, громадянин Китаю Ван Ву (позивний Шабля), 25 серпня 2000 року народження, воював у складі 102 полку 150 дивізії російської армії.

"Йому, як і більшості російських найманців, обіцяли роботу в тилу, але після підготовки разом з іншими фігурантами відео одразу кинули на передову під Торецьк", - йдеться в повідомленні проєкту.

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У "Хочу жить" зазначили, що Ван Ву нібито дуже шкодує, що підписав контракт із Міноборони РФ і мріє повернутися додому, де на нього чекає сім'я.

"Я дійсно розумію, що нас обдурили... Я вважаю, що підписання цього контракту – це ганебний вибір... Упевнений, що іншим китайцям важливо знати, що їх обманюють", - каже він на допиті. 

На відео полонений китаєць розповідає, що спочатку він літаком прилетів до Москви, а потім до Уфи, де провів у військкоматі понад місяць, чекаючи результатів медичного огляду. Потім їх відправили до Ростова, де почалися тренування.

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Після цього, за його словами, їх повезли на територію України, де ще тиждень тренували, згодом відправили "прямо на передову".

Ван Ву також стверджує, що він не хотів опинитися на фронті. Мовляв, він хотів "працювати у відділі логістики, щоб заробити трохи грошей для своїх батьків".

"Вони нас постійно били й штовхали нас уперед. Я не розумів, що відбувається. Командири продовжували штовхати нас уперед. У нас не було жодних припасів. Я мало не помер від спраги. У мене днями не було ні води, ні їжі. Зрештою я здався українській армії", - розповідає військовополонений на відео.

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Ван Ву — не перший китаєць, який потрапив у полон ЗСУ. У квітні на Донеччині українські захисники взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російської армії, Ван Гуанцзюня і Чжана Ренбо.

Автор: 

армія рф (18036) Китай (4739) Донецька область (8932) полонені (2314) Торецьк (518) Бахмутський район (516)


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Топ коментарі
+7
Довбойоб, я по інакшому не назву його!
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27.06.2025 16:38 Відповісти
+7
Зараз заплачу
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27.06.2025 16:41 Відповісти
+5
*****/й на тяньаньмень, муд_ило
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27.06.2025 16:40 Відповісти
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Довбойоб, я по інакшому не назву його!
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27.06.2025 16:38 Відповісти
Естественно!!!Сам подписался!но повезло что ещё живоеКусок мяса ********!!!!
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27.06.2025 16:41 Відповісти
*****/й на тяньаньмень, муд_ило
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27.06.2025 16:40 Відповісти
Зараз заплачу
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27.06.2025 16:41 Відповісти
і що йому за це харю в лагері відкормлять а наші воїни за цей час удвічі схуднуть ТРАМП__ДАВАЙ БИСТРІШЕ виходь з ціеї не потрібної організації міжнародний червоний хрест росіяни їх не допускать а візраілі вони стали поплічниками війни разом з оон може я в чомусь не прав --розвідайте я вас слухаю
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27.06.2025 16:52 Відповісти
пожаліти і пробачити.
повернути автомат, нехай має другу спробу убивати українців.
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27.06.2025 16:44 Відповісти
ти ********
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27.06.2025 16:53 Відповісти
та мабуть ******** ти, якщо не розумієш що таке сарказм, до речі очевидний
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27.06.2025 17:23 Відповісти
"пАнять в прастіть!"
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27.06.2025 16:52 Відповісти
панять і застрєліть
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27.06.2025 18:57 Відповісти
Та ладно, китаец жучков-паучков набрал, сожрал, мухами, муравьями закусил, листики пожевал и сытый, ноет тут **** узкоглазая, расстрелять сволоту...
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27.06.2025 16:54 Відповісти
Бідолашка... Ну, сподіваюся, хоч сексу в нього було вдосталь.
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27.06.2025 16:55 Відповісти
дайте йому напитись, наїстись..
та нехай йде мститись за свій обман та побої..
а потім вже, .. може і додому повертатись..
так за 5-7 вбитих рабсіян..
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27.06.2025 16:56 Відповісти
от нахєра перекладати їхні позивні??
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27.06.2025 16:58 Відповісти
Ну накопав би собі червʼячків!
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27.06.2025 18:18 Відповісти
це один китаєць плаче ...а от сі, постачає зброю для москви, вбиває українців і плачемо ми всі ...
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27.06.2025 19:13 Відповісти
Це піпець відмазка. Приїхав з Китаю на заробітки. Логістом. В росію. А чого він дома тим самим логістом не захотів працювати за вдвічі вищу платню? Враження, що кацапам і ,,уродзоним,, і найнятим за кордоном не бойові навчання викладають на первинній підготовці, а розповідають про ,,тупих хахлов,, яким потім можна буде різні казочки розповідати. Вони, мовляв, повірять, що ти простий китайський мальчік в трусіках. Ангелок, одним словом.
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27.06.2025 19:23 Відповісти
Арахламідія мудило ,алєєє ....де ти па* ло?!!! як тобі китайська модель управління Україною по китайські ?!!! ( О'Салліван: 80% військових компонентів для РФ надходять через Китай

27.06.2025 18:32

Близько 80% компонентів, які Росія використовує у виробництві зброї, надходять через Китай, і це найбільший виклик для санкційної політики ЄС.

Про це розповів спеціальний посланник з питань виконання санкцій ЄС у зв'язку з агресією РФ проти України Девід О'Салліван)
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27.06.2025 19:26 Відповісти
 
 