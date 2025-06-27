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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Пограничники бригады "Гарт" уничтожили под Волчанском две вражеские пушки. ВИДЕО

Разведывательно-ударные группы БПЛА бригады "Гарт" на Волчанском направлении уничтожили две вражеские пушки Д-30 и МТ-12 "Рапира", а также три автомобиля, которые использовались для подвоза личного состава и боекомплекта и обезвредили шестерых оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

пограничники (1587) дроны (4201) Волчанск (416) Харьковская область (1171) Чугуевский район (149)


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