Прикордонники бригади "Гарт" знищили під Вовчанськом дві ворожі гармати. ВIДЕО
Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку знищили дві ворожі гармати Д-30 та МТ-12 "Рапіра", а також три автівки, які використовувалися для підвезення особового складу та боєкомплекту і знешкодили шістьох окупантів.
Відповідне відео опубліковано на каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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