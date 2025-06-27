Дронари 414-й бригады уничтожили вражескую РЛС "Фара-ВР". ВИДЕО
Экипажами FPV WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожена российская РЛС 1Л111М СБР-5М "Фара-ВР", две единицы переносного РЭБа "Гроза ЮБ" и лодка, на которой должна была переправляться вражеская пехота.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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