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Дронари 414-й бригады уничтожили вражескую РЛС "Фара-ВР". ВИДЕО

Экипажами FPV WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожена российская РЛС 1Л111М СБР-5М "Фара-ВР", две единицы переносного РЭБа "Гроза ЮБ" и лодка, на которой должна была переправляться вражеская пехота.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы ССО уничтожили вражескую РЛС "Зоопарк". ВИДЕО

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РЛС (83) дроны (4201) 414 Птахи Мадяра (7)


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Нібито і невеличкий здобуток, але ось з таких маленьких перемог і будується Велика Українська Перемога над руснею!
Слава Україні - Героям слава!
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27.06.2025 20:17 Ответить
 
 