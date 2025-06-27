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Новини Відео Знищення російської техніки
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Дронарі 414-ї бригади знищилу ворожу РЛС "Фара-ВР". ВIДЕО

Екіпажами FPV WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищено російську РЛС 1Л111М СБР-5М "Фара-ВР", дві одиниці переносного РЕБу "Гроза ЮБ" та човен, яким мала переправлятися ворожа піхота.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці ССО знищили ворожу РЛС "Зоопарк". ВIДЕО

Автор: 

РЛС (64) дрони (5006) 414 Птахи Мадяра (6)


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Нібито і невеличкий здобуток, але ось з таких маленьких перемог і будується Велика Українська Перемога над руснею!
Слава Україні - Героям слава!
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27.06.2025 20:17 Відповісти
 
 