Дронарі 414-ї бригади знищилу ворожу РЛС "Фара-ВР". ВIДЕО
Екіпажами FPV WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищено російську РЛС 1Л111М СБР-5М "Фара-ВР", дві одиниці переносного РЕБу "Гроза ЮБ" та човен, яким мала переправлятися ворожа піхота.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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