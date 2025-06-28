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Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции: Украина и украинцы – превыше всего. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на поздравление президента в его телеграмм-канале.

"Мы отмечаем сегодня День Конституции Украины - нашего государства, нашего народа.

Первое слово ее первой статьи - "Украина". И это отражает нашу главную цель, нашу задачу: Украина есть и будет на земле, украинцы есть и будут на земле. И это одновременно наша цель и общий долг. Миссия каждого и каждой, для кого Украина действительно на первом месте, кто не представляет своей жизни без Украины и без кого Украину уже не представить.

Мы государство миллионов людей. Но миллионы для нас никогда не были и не будут просто человеческой массой. Это нация, состоящая из граждан, которые в силах отстоять то, во что верят, и то, к чему стремятся. И именно благодаря этому Украина есть. Украина - это миллионы имен, которыми мы гордимся. Украина - это выбор, который ежедневно делают наши люди. Это миллионы действий и подвигов, которые все вместе - Украина.

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И общественный договор между всеми нами заключается в том, что Украина превыше всего, украинцы - наша независимость, наши права, наши мечты - всего народа - превыше всего. И когда мы говорим об этом, слова звучат сильно. Потому что это слова не о чем-то абстрактном, а о конкретных людях, о конкретных делах, о конкретном пройденном пути. Обо всех нас с вами. О гражданах, которые наполняют жизнью Украину.

Поздравляю всех украинцев с Днем Конституции Украины!" - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) поздравление (1065) День Конституции (90)


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Топ комментарии
+43
Ну це лицемір, навіщо вітати з тим що ти знищив?
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28.06.2025 14:38 Ответить
+23
Брехливий,лицемірний покидьок-зрадник
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28.06.2025 14:39 Ответить
+20
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28.06.2025 14:57 Ответить
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Ну це лицемір, навіщо вітати з тим що ти знищив?
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28.06.2025 14:38 Ответить
В нього Конституція на паузі. Тому пауз з облавами тцкунів немає. З чим і вітає.
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28.06.2025 14:41 Ответить
Конституція на паузі висить у його туалеті. Так ніхто ж вибори не вимагає, то чому йому самому собі шкодити?
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28.06.2025 15:01 Ответить
Лицемірство

Лукавості дволика суть.
Попри усі її принади,
Себе проявить... Не збагнуть,
Як може вабити, що зрадить.

Облудність - ницості сльота,
Натури, що іржа сточила.
І вже не перестане та
Удаване співати мило.

Нещирості пусте зерно,
Породжує лише оману
Що як не тішить, все одно,
Ніколи правдою не стане.

Порожнє тане у імлі,
Не пам'ятається із часом.
Сліди нікчемні і малі
Лишають неправдиві фрази.

Медоточива марнота,
Для розуму завжди ошука.
І проглядає чорнота,
І чуються фальшиві звуки.

Закінч. 5.06.24 р.
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28.06.2025 14:41 Ответить
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28.06.2025 14:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GixqZc3f0WM

ПОВНИЙ ЗБІР СПРАВ НА ГОЛОВНОГО ВЕЛИКОБУДІВНИКА та КУМА ЗЕЛЕНСЬКОГО Й НЕ ТІЛЬКИ
ну того що 130 млн виклав за своє"під заставу"
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28.06.2025 15:35 Ответить
Uber alles? Где-то это было...
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28.06.2025 14:38 Ответить
То були ще ті плагіатори, не гірші за совок.
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28.06.2025 14:48 Ответить
Тільки кармани у нас різні,ваші бездонні.
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28.06.2025 14:39 Ответить
Брехливий,лицемірний покидьок-зрадник
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28.06.2025 14:39 Ответить
Бубачкі понад усе тільки безтолкові крики про тиск партнерів на рф.
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28.06.2025 14:39 Ответить
Нє вєрю!
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28.06.2025 14:42 Ответить
Усі наші проблеми і за нашої недолугої конституції. Потрібні зміни в конституцію, що голосувати має право лише той громадянин якій здасть екзамен з рідної мови, бо інакше ми повторимо Грузію, де після війни з Росією в парламенті та при владі російські агенти. Країни прибалтики лише завдяки тому, що заборонили людям які не здали екзамен з рідної мови голосувати, зараз в ЄС та НАТО
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28.06.2025 14:46 Ответить
Дідусь називав це *свинська конституція*.
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28.06.2025 15:41 Ответить
І паспорти не громадян треба зробити.
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28.06.2025 17:03 Ответить
Так Конституція "на паузі", ска зелена!
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28.06.2025 14:47 Ответить
Вам жалко эту конституцию?
Бросьте. Страна всю жизнь проводит по понятиям.
А так да. Право на образование, медицину, защиту государством. Только не ржать. Там ещё и недра нам принадлежат (хер тебе, Трамп). И вообще, носители права там не покойный Портнов, здраствующий Татаров, а вы и я.
В нашей стране всё не доделано. Конституция не исключение. До сих пор импичмент не прописан.
Все кто воюет воюют в долг. Потом мы должны будем им отдавать долги. Менять нашу страну и эту, я извиняюсь, конституцию.
Потому что за родную Неньку жизнь отдать -вечная слава. За это управление территорией "Украина" и формальную конституцию - глупо.
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28.06.2025 18:04 Ответить
Зробив з України рабську, повністю корумповану державу, і ще щось там киздить про конституцію - цинізм першого левела
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28.06.2025 14:48 Ответить
Та від початку війни ви нас уже добряче і не раз наїба привітали з Конституцією!
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28.06.2025 14:49 Ответить
Де Конституція - і де Віслюк з його сраною стайнею.
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28.06.2025 14:54 Ответить
От чого ви чіпляєтесь до недолугого? Щось не так - так то претензії до Литвина. Це чмо обдовбане тільки зачитує тексти, Литвином написані. Хіба від цього недорозвинутого можна вимагати чогось більшого? Втім, як і від його виборців.
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28.06.2025 19:47 Ответить
какая конституция? твари
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28.06.2025 14:59 Ответить
Ота которая гарантирует нам право на образование, медицину. Ота которая нас, народ, наделяет высшей властью в стране. Которая закрепляет за нами владение всеми недрами. Которая одна из самых лучших в мире. Истинно народная конституция!
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28.06.2025 18:10 Ответить
и в которой по жизни все наоборот- народ ни к чему доступа не имеет- только имеет право быть словленным и отправлен в окоп на смерть, защищать то, чего нет
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28.06.2025 18:58 Ответить
Peaceдаball
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28.06.2025 15:00 Ответить
На телемарафете реклама до дня конституції з різними ведучими де вони цитуюють статті з неї. І там корочє спортивний журналістъ і каже:
"Втім конституція нагадує не лише про наші права, а і про обов'язки", а в картінкє тєкст зовсім з іншої статті От що мені в марафоні подобається, що там ніколи кривого слова не скажуть про ухилянтів, бо сам верховний головнокомандувач, в свій час, ухилився 4 рази. Для них тема ухиляння як анал - табу
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28.06.2025 15:00 Ответить
Привітав з тим, що знищив.

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28.06.2025 15:01 Ответить
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28.06.2025 15:02 Ответить
Ти, з своєю монобільшостю, вже зайвих два роки всупереч Конституції гадите маючи сміттєві рейтинги. Геть пішли! Вибори!
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28.06.2025 15:07 Ответить
Это не в суперіч Констітуции.
Это она (конституция) так прописана что имеет двойное/тройное толкование. У нас даже каста толкователей есть. Суд конституционный.
После принятия собирались прописывать детали, но как то не срослось
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28.06.2025 18:15 Ответить
Смарагдове смердюче тупориле брехло, яке розвалює Конституцію України і саму Україну.
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28.06.2025 15:08 Ответить
Особенно лестно такое приветствие от потомственного ватника, великого деятеля российской культуры (а шо, украинской что-ли) , маленького скромного еврейского мальчика, что покорил Москву и КВН (речь Зеленского на конкурсе капитанов).
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28.06.2025 15:13 Ответить
Ещё при жизни Масляков исключил его из "КВН". Вы будете смеяться, но как воинственного фашиста
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28.06.2025 18:17 Ответить
От це замітно як Українці понад усе! Лицемір вбивають мій народ!
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28.06.2025 15:13 Ответить
Сюр якийсь...
Те що на Паузі СвяткУемО...
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28.06.2025 15:18 Ответить
Норм він нас лайном годує.
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28.06.2025 15:22 Ответить
ЗЄ поклав *** на Конституцію України у перші ж дні свого президенства.
І продовжив свою антиконституційну діяльність у продовженні всіх 6 років.

Навіть Офіс президента не є законним конституційним органом.
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28.06.2025 15:56 Ответить
мы точно говорит про одного и того же персонажа?

"если я порушу констытуцию, то я сам пиду у видставку" до "констытуция на паузи"
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28.06.2025 15:59 Ответить
привітання того.хто подає приклад українцям як можна "рояльний член" покласти на основний закон держави....
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28.06.2025 16:04 Ответить
Хуцпа. Просто хуцпа
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28.06.2025 16:08 Ответить
Ещё лет десять такой жизни и почти некого поздравлять будет. Ни с одним праздником.
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28.06.2025 17:00 Ответить
ЗЕбіл привів до того що люди почали ненавидіти цю країну та ризукуючі життям тікають від щастя яке гарантує конституція... Більш мерзотної лицемірної огидної істоти ніж Незламний мабуть нема в світі
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28.06.2025 17:20 Ответить
контитуція в Україні не на часі????
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28.06.2025 17:30 Ответить
Зелена гнида поклала великий зелений болт на конституцію.
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28.06.2025 17:46 Ответить
Зеленський, Констітуція - це не рояль.
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28.06.2025 17:47 Ответить
На нари ішака тупорилого! Це обкурене чмо лише і згадує про Конституцію раз в рік. Ішак зневажає Конституцію, як і весь український народ. Це чмо мститься українцям.
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28.06.2025 17:53 Ответить
Навіть не дивився цього лицеміра бо повністю впевнен: для нього що Україна, що ії Конституція, що українці то все пусті слова, яки треба промовляти лише заради особистого рейтингу.
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28.06.2025 18:35 Ответить
 
 