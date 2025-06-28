Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции: Украина и украинцы – превыше всего. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на поздравление президента в его телеграмм-канале.
"Мы отмечаем сегодня День Конституции Украины - нашего государства, нашего народа.
Первое слово ее первой статьи - "Украина". И это отражает нашу главную цель, нашу задачу: Украина есть и будет на земле, украинцы есть и будут на земле. И это одновременно наша цель и общий долг. Миссия каждого и каждой, для кого Украина действительно на первом месте, кто не представляет своей жизни без Украины и без кого Украину уже не представить.
Мы государство миллионов людей. Но миллионы для нас никогда не были и не будут просто человеческой массой. Это нация, состоящая из граждан, которые в силах отстоять то, во что верят, и то, к чему стремятся. И именно благодаря этому Украина есть. Украина - это миллионы имен, которыми мы гордимся. Украина - это выбор, который ежедневно делают наши люди. Это миллионы действий и подвигов, которые все вместе - Украина.
И общественный договор между всеми нами заключается в том, что Украина превыше всего, украинцы - наша независимость, наши права, наши мечты - всего народа - превыше всего. И когда мы говорим об этом, слова звучат сильно. Потому что это слова не о чем-то абстрактном, а о конкретных людях, о конкретных делах, о конкретном пройденном пути. Обо всех нас с вами. О гражданах, которые наполняют жизнью Украину.
Поздравляю всех украинцев с Днем Конституции Украины!" - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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Лукавості дволика суть.
Попри усі її принади,
Себе проявить... Не збагнуть,
Як може вабити, що зрадить.
Облудність - ницості сльота,
Натури, що іржа сточила.
І вже не перестане та
Удаване співати мило.
Нещирості пусте зерно,
Породжує лише оману
Що як не тішить, все одно,
Ніколи правдою не стане.
Порожнє тане у імлі,
Не пам'ятається із часом.
Сліди нікчемні і малі
Лишають неправдиві фрази.
Медоточива марнота,
Для розуму завжди ошука.
І проглядає чорнота,
І чуються фальшиві звуки.
Закінч. 5.06.24 р.
ПОВНИЙ ЗБІР СПРАВ НА ГОЛОВНОГО ВЕЛИКОБУДІВНИКА та КУМА ЗЕЛЕНСЬКОГО Й НЕ ТІЛЬКИ
ну того що 130 млн виклав за своє"під заставу"
Бросьте. Страна всю жизнь проводит по понятиям.
А так да. Право на образование, медицину, защиту государством. Только не ржать. Там ещё и недра нам принадлежат (хер тебе, Трамп). И вообще, носители права там не покойный Портнов, здраствующий Татаров, а вы и я.
В нашей стране всё не доделано. Конституция не исключение. До сих пор импичмент не прописан.
Все кто воюет воюют в долг. Потом мы должны будем им отдавать долги. Менять нашу страну и эту, я извиняюсь, конституцию.
Потому что за родную Неньку жизнь отдать -вечная слава. За это управление территорией "Украина" и формальную конституцию - глупо.
наїбапривітали з Конституцією!
"Втім конституція нагадує не лише про наші права, а і про обов'язки", а в картінкє тєкст зовсім з іншої статті От що мені в марафоні подобається, що там ніколи кривого слова не скажуть про ухилянтів, бо сам верховний головнокомандувач, в свій час, ухилився 4 рази. Для них тема ухиляння
як анал- табу
Это она (конституция) так прописана что имеет двойное/тройное толкование. У нас даже каста толкователей есть. Суд конституционный.
После принятия собирались прописывать детали, но как то не срослось
Те що на Паузі СвяткУемО...
І продовжив свою антиконституційну діяльність у продовженні всіх 6 років.
Навіть Офіс президента не є законним конституційним органом.
"если я порушу констытуцию, то я сам пиду у видставку" до "констытуция на паузи"