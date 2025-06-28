Зеленський привітав українців із Днем Конституції: Україна та українці - понад усе. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на привітання президента у його телеграм-каналі.
"Ми відзначаємо сьогодні День Конституції України – нашої держави, нашого народу.
Перше слово її першої статті – "Україна". І це відображає нашу головну мету, наше завдання: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі. І це водночас наша мета і спільний обовʼязок. Місія кожного й кожної, для кого Україна справді на першому місці, хто не уявляє свого життя без України та без кого Україну вже не уявити.
Ми держава мільйонів людей. Але мільйони для нас ніколи не були та не будуть просто людською масою. Це нація, що складається з громадян, які в силах відстояти те, у що вірять, і те, чого прагнуть. І саме завдяки цьому Україна є. Україна – це мільйони імен, якими ми пишаємося. Україна – це вибір, який щодня роблять наші люди. Це мільйони дій і подвигів, які всі разом – Україна.
І суспільний договір між усіма нами полягає в тому, що Україна понад усе, українці – наша незалежність, наші права, наші мрії – усього народу – понад усе. І коли ми говоримо про це, слова звучать сильно. Бо це слова не про щось абстрактне, а про конкретних людей, про конкретні справи, про конкретний пройдений шлях. Про всіх нас із вами. Про громадян, які наповнюють життям Україну.
Вітаю всіх українців із Днем Конституції України!" - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Лукавості дволика суть.
Попри усі її принади,
Себе проявить... Не збагнуть,
Як може вабити, що зрадить.
Облудність - ницості сльота,
Натури, що іржа сточила.
І вже не перестане та
Удаване співати мило.
Нещирості пусте зерно,
Породжує лише оману
Що як не тішить, все одно,
Ніколи правдою не стане.
Порожнє тане у імлі,
Не пам'ятається із часом.
Сліди нікчемні і малі
Лишають неправдиві фрази.
Медоточива марнота,
Для розуму завжди ошука.
І проглядає чорнота,
І чуються фальшиві звуки.
Закінч. 5.06.24 р.
ПОВНИЙ ЗБІР СПРАВ НА ГОЛОВНОГО ВЕЛИКОБУДІВНИКА та КУМА ЗЕЛЕНСЬКОГО Й НЕ ТІЛЬКИ
ну того що 130 млн виклав за своє"під заставу"
Бросьте. Страна всю жизнь проводит по понятиям.
А так да. Право на образование, медицину, защиту государством. Только не ржать. Там ещё и недра нам принадлежат (хер тебе, Трамп). И вообще, носители права там не покойный Портнов, здраствующий Татаров, а вы и я.
В нашей стране всё не доделано. Конституция не исключение. До сих пор импичмент не прописан.
Все кто воюет воюют в долг. Потом мы должны будем им отдавать долги. Менять нашу страну и эту, я извиняюсь, конституцию.
Потому что за родную Неньку жизнь отдать -вечная слава. За это управление территорией "Украина" и формальную конституцию - глупо.
наїбапривітали з Конституцією!
"Втім конституція нагадує не лише про наші права, а і про обов'язки", а в картінкє тєкст зовсім з іншої статті От що мені в марафоні подобається, що там ніколи кривого слова не скажуть про ухилянтів, бо сам верховний головнокомандувач, в свій час, ухилився 4 рази. Для них тема ухиляння
як анал- табу
Это она (конституция) так прописана что имеет двойное/тройное толкование. У нас даже каста толкователей есть. Суд конституционный.
После принятия собирались прописывать детали, но как то не срослось
Те що на Паузі СвяткУемО...
І продовжив свою антиконституційну діяльність у продовженні всіх 6 років.
Навіть Офіс президента не є законним конституційним органом.
"если я порушу констытуцию, то я сам пиду у видставку" до "констытуция на паузи"