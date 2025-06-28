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Зеленський привітав українців із Днем Конституції: Україна та українці - понад усе. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на привітання президента у його телеграм-каналі.

"Ми відзначаємо сьогодні День Конституції України – нашої держави, нашого народу.

Перше слово її першої статті – "Україна". І це відображає нашу головну мету, наше завдання: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі. І це водночас наша мета і спільний обовʼязок. Місія кожного й кожної, для кого Україна справді на першому місці, хто не уявляє свого життя без України та без кого Україну вже не уявити.

Ми держава мільйонів людей. Але мільйони для нас ніколи не були та не будуть просто людською масою. Це нація, що складається з громадян, які в силах відстояти те, у що вірять, і те, чого прагнуть. І саме завдяки цьому Україна є. Україна – це мільйони імен, якими ми пишаємося. Україна – це вибір, який щодня роблять наші люди. Це мільйони дій і подвигів, які всі разом – Україна.

Також дивіться: Прапор України і стяг морських піхотинців замайорів над тимчасово окупованою Херсонщиною в День Конституції. ВIДЕО

І суспільний договір між усіма нами полягає в тому, що Україна понад усе, українці – наша незалежність, наші права, наші мрії – усього народу – понад усе. І коли ми говоримо про це, слова звучать сильно. Бо це слова не про щось абстрактне, а про конкретних людей, про конкретні справи, про конкретний пройдений шлях. Про всіх нас із вами. Про громадян, які наповнюють життям Україну.

Вітаю всіх українців із Днем Конституції України!" - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) привітання (739) День Конституції (76)


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Топ коментарі
+46
Ну це лицемір, навіщо вітати з тим що ти знищив?
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28.06.2025 14:38 Відповісти
+23
Брехливий,лицемірний покидьок-зрадник
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28.06.2025 14:39 Відповісти
+23
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28.06.2025 14:57 Відповісти
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Ну це лицемір, навіщо вітати з тим що ти знищив?
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28.06.2025 14:38 Відповісти
В нього Конституція на паузі. Тому пауз з облавами тцкунів немає. З чим і вітає.
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28.06.2025 14:41 Відповісти
Конституція на паузі висить у його туалеті. Так ніхто ж вибори не вимагає, то чому йому самому собі шкодити?
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28.06.2025 15:01 Відповісти
Лицемірство

Лукавості дволика суть.
Попри усі її принади,
Себе проявить... Не збагнуть,
Як може вабити, що зрадить.

Облудність - ницості сльота,
Натури, що іржа сточила.
І вже не перестане та
Удаване співати мило.

Нещирості пусте зерно,
Породжує лише оману
Що як не тішить, все одно,
Ніколи правдою не стане.

Порожнє тане у імлі,
Не пам'ятається із часом.
Сліди нікчемні і малі
Лишають неправдиві фрази.

Медоточива марнота,
Для розуму завжди ошука.
І проглядає чорнота,
І чуються фальшиві звуки.

Закінч. 5.06.24 р.
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28.06.2025 14:41 Відповісти
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28.06.2025 14:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GixqZc3f0WM

ПОВНИЙ ЗБІР СПРАВ НА ГОЛОВНОГО ВЕЛИКОБУДІВНИКА та КУМА ЗЕЛЕНСЬКОГО Й НЕ ТІЛЬКИ
ну того що 130 млн виклав за своє"під заставу"
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28.06.2025 15:35 Відповісти
Ще й касаворотку забув надіти
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28.06.2025 20:42 Відповісти
Uber alles? Где-то это было...
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28.06.2025 14:38 Відповісти
То були ще ті плагіатори, не гірші за совок.
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28.06.2025 14:48 Відповісти
Тільки кармани у нас різні,ваші бездонні.
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28.06.2025 14:39 Відповісти
Брехливий,лицемірний покидьок-зрадник
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28.06.2025 14:39 Відповісти
Бубачкі понад усе тільки безтолкові крики про тиск партнерів на рф.
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28.06.2025 14:39 Відповісти
Нє вєрю!
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28.06.2025 14:42 Відповісти
Усі наші проблеми і за нашої недолугої конституції. Потрібні зміни в конституцію, що голосувати має право лише той громадянин якій здасть екзамен з рідної мови, бо інакше ми повторимо Грузію, де після війни з Росією в парламенті та при владі російські агенти. Країни прибалтики лише завдяки тому, що заборонили людям які не здали екзамен з рідної мови голосувати, зараз в ЄС та НАТО
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28.06.2025 14:46 Відповісти
Дідусь називав це *свинська конституція*.
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28.06.2025 15:41 Відповісти
І паспорти не громадян треба зробити.
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28.06.2025 17:03 Відповісти
Так Конституція "на паузі", ска зелена!
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28.06.2025 14:47 Відповісти
Вам жалко эту конституцию?
Бросьте. Страна всю жизнь проводит по понятиям.
А так да. Право на образование, медицину, защиту государством. Только не ржать. Там ещё и недра нам принадлежат (хер тебе, Трамп). И вообще, носители права там не покойный Портнов, здраствующий Татаров, а вы и я.
В нашей стране всё не доделано. Конституция не исключение. До сих пор импичмент не прописан.
Все кто воюет воюют в долг. Потом мы должны будем им отдавать долги. Менять нашу страну и эту, я извиняюсь, конституцию.
Потому что за родную Неньку жизнь отдать -вечная слава. За это управление территорией "Украина" и формальную конституцию - глупо.
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28.06.2025 18:04 Відповісти
Зробив з України рабську, повністю корумповану державу, і ще щось там киздить про конституцію - цинізм першого левела
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28.06.2025 14:48 Відповісти
Та від початку війни ви нас уже добряче і не раз наїба привітали з Конституцією!
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28.06.2025 14:49 Відповісти
Де Конституція - і де Віслюк з його сраною стайнею.
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28.06.2025 14:54 Відповісти
От чого ви чіпляєтесь до недолугого? Щось не так - так то претензії до Литвина. Це чмо обдовбане тільки зачитує тексти, Литвином написані. Хіба від цього недорозвинутого можна вимагати чогось більшого? Втім, як і від його виборців.
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28.06.2025 19:47 Відповісти
какая конституция? твари
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28.06.2025 14:59 Відповісти
Ота которая гарантирует нам право на образование, медицину. Ота которая нас, народ, наделяет высшей властью в стране. Которая закрепляет за нами владение всеми недрами. Которая одна из самых лучших в мире. Истинно народная конституция!
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28.06.2025 18:10 Відповісти
и в которой по жизни все наоборот- народ ни к чему доступа не имеет- только имеет право быть словленным и отправлен в окоп на смерть, защищать то, чего нет
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28.06.2025 18:58 Відповісти
Peaceдаball
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28.06.2025 15:00 Відповісти
На телемарафете реклама до дня конституції з різними ведучими де вони цитуюють статті з неї. І там корочє спортивний журналістъ і каже:
"Втім конституція нагадує не лише про наші права, а і про обов'язки", а в картінкє тєкст зовсім з іншої статті От що мені в марафоні подобається, що там ніколи кривого слова не скажуть про ухилянтів, бо сам верховний головнокомандувач, в свій час, ухилився 4 рази. Для них тема ухиляння як анал - табу
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28.06.2025 15:00 Відповісти
Привітав з тим, що знищив.

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28.06.2025 15:01 Відповісти
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28.06.2025 15:02 Відповісти
Ти, з своєю монобільшостю, вже зайвих два роки всупереч Конституції гадите маючи сміттєві рейтинги. Геть пішли! Вибори!
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28.06.2025 15:07 Відповісти
Это не в суперіч Констітуции.
Это она (конституция) так прописана что имеет двойное/тройное толкование. У нас даже каста толкователей есть. Суд конституционный.
После принятия собирались прописывать детали, но как то не срослось
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28.06.2025 18:15 Відповісти
Смарагдове смердюче тупориле брехло, яке розвалює Конституцію України і саму Україну.
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28.06.2025 15:08 Відповісти
Особенно лестно такое приветствие от потомственного ватника, великого деятеля российской культуры (а шо, украинской что-ли) , маленького скромного еврейского мальчика, что покорил Москву и КВН (речь Зеленского на конкурсе капитанов).
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28.06.2025 15:13 Відповісти
Ещё при жизни Масляков исключил его из "КВН". Вы будете смеяться, но как воинственного фашиста
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28.06.2025 18:17 Відповісти
От це замітно як Українці понад усе! Лицемір вбивають мій народ!
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28.06.2025 15:13 Відповісти
Сюр якийсь...
Те що на Паузі СвяткУемО...
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28.06.2025 15:18 Відповісти
Норм він нас лайном годує.
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28.06.2025 15:22 Відповісти
ЗЄ поклав *** на Конституцію України у перші ж дні свого президенства.
І продовжив свою антиконституційну діяльність у продовженні всіх 6 років.

Навіть Офіс президента не є законним конституційним органом.
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28.06.2025 15:56 Відповісти
мы точно говорит про одного и того же персонажа?

"если я порушу констытуцию, то я сам пиду у видставку" до "констытуция на паузи"
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28.06.2025 15:59 Відповісти
привітання того.хто подає приклад українцям як можна "рояльний член" покласти на основний закон держави....
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28.06.2025 16:04 Відповісти
Ещё лет десять такой жизни и почти некого поздравлять будет. Ни с одним праздником.
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28.06.2025 17:00 Відповісти
ЗЕбіл привів до того що люди почали ненавидіти цю країну та ризукуючі життям тікають від щастя яке гарантує конституція... Більш мерзотної лицемірної огидної істоти ніж Незламний мабуть нема в світі
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28.06.2025 17:20 Відповісти
контитуція в Україні не на часі????
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28.06.2025 17:30 Відповісти
Зелена гнида поклала великий зелений болт на конституцію.
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28.06.2025 17:46 Відповісти
Зеленський, Констітуція - це не рояль.
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28.06.2025 17:47 Відповісти
На нари ішака тупорилого! Це обкурене чмо лише і згадує про Конституцію раз в рік. Ішак зневажає Конституцію, як і весь український народ. Це чмо мститься українцям.
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28.06.2025 17:53 Відповісти
Навіть не дивився цього лицеміра бо повністю впевнен: для нього що Україна, що ії Конституція, що українці то все пусті слова, яки треба промовляти лише заради особистого рейтингу.
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28.06.2025 18:35 Відповісти
БРЕХУН!
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28.06.2025 20:04 Відповісти
У Зеленського немає Конституції, у нього є 5 неконституційних менеджерів, шостого добра людина відправила на господній суд.
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28.06.2025 21:05 Відповісти
 
 