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Уничтожение дронами малых групп оккупантов бойцами бригады "Рубіж". ВИДЕО
Операторы БПЛА 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободи" бригады НГУ "Рубіж" зафиксировали перемещение нескольких вражеских групп, которые пытались продвинуться к нашим позициям. Оккупанты были уничтожены сбросами и FPV-дронами.
Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортиця", информирует Цензор.НЕТ.
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Серый Вовк
показать весь комментарий01.07.2025 19:34 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
tolik ber
показать весь комментарий01.07.2025 20:09 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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