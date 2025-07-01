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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Уничтожение дронами малых групп оккупантов бойцами бригады "Рубіж". ВИДЕО

Операторы БПЛА 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободи" бригады НГУ "Рубіж" зафиксировали перемещение нескольких вражеских групп, которые пытались продвинуться к нашим позициям. Оккупанты были уничтожены сбросами и FPV-дронами.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортиця", информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Нацгвардейцы ликвидировали личный состав противника, гаубицу, пушку, генератор, склад БК и укрытие. ВИДЕО

Автор: 

Национальная гвардия (2181) дроны (4216)


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