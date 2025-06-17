3 072 0
Нацгвардейцы ликвидировали личный состав противника, гаубицу, орудие, генератор, склад БК и укрытия. ВИДЕО
Бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" ликвидировали личный состав противника, автотехнику, гаубицу, орудие, генератор, склад БК и укрытие оккупантов.
Об этом сообщили в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.
