РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9681 посетитель онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
1 974 1

Воины 5-й ОШБр поразили позиции пехоты противника: укрепленные точки были уничтожены точными ударами дронов. ВИДЕО

На одном из направлений бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады поразили позиции пехоты противника, нанеся ему потери в живой силе. Благодаря аэроразведке и слаженной работе операторов FPV-дронов, укрепленные точки оккупантов были уничтожены точными ударами.

Об этом сообщили на странице бригады в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 68 ОЕБр выследили российского штурмовика, который спрятался в загоне для свиней. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20627) уничтожение (7968) 5 ОШБр (143)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
П'ята "пажарнекав" гасить???? Залік - 5+!
показать весь комментарий
17.06.2025 20:12 Ответить
 
 