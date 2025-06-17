Воины 5-й ОШБр поразили позиции пехоты противника: укрепленные точки были уничтожены точными ударами дронов. ВИДЕО

На одном из направлений бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады поразили позиции пехоты противника, нанеся ему потери в живой силе. Благодаря аэроразведке и слаженной работе операторов FPV-дронов, укрепленные точки оккупантов были уничтожены точными ударами.

Об этом сообщили на странице бригады в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 68 ОЕБр выследили российского штурмовика, который спрятался в загоне для свиней. ВИДЕО