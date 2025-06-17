1 974 1
Воїни 5 ОШБр уразили позиції піхоти противника: укріплені точки були знищені точними ударами дронів. ВIДЕО
На одному з напрямків бійці 5-ої окремої штурмової бригади вразили позиції піхоти противника, завдавши йому втрат у живій силі. Завдяки аеророзвідці та злагодженій роботі операторів FPV-дронів, укріплені точки окупантів були знищені точними ударами.
Про це повідомили на сторінці бригади у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Владислав Сварчевський
