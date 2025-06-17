УКР
Воїни 5 ОШБр уразили позиції піхоти противника: укріплені точки були знищені точними ударами дронів. ВIДЕО

На одному з напрямків бійці 5-ої окремої штурмової бригади вразили позиції піхоти противника, завдавши йому втрат у живій силі. Завдяки аеророзвідці та злагодженій роботі операторів FPV-дронів, укріплені точки окупантів були знищені точними ударами.

Про це повідомили на сторінці бригади у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 68 ОЄБр вистежити російського штурмовика, який сховався в загоні для свиней. ВIДЕО

армія рф (18780) знищення (8285) 5 ОШБр (145)
П'ята "пажарнекав" гасить???? Залік - 5+!
17.06.2025 20:12 Відповісти
 
 