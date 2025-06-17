УКР
Нацгвардійці ліквідували особовий склад противника, гаубицю, гармату, генератор, склад БК й укриття. ВIДЕО

Бійці 13-ої бригади Національної гвардії України "Хартія" ліквідували особовий склад противника, автотехніку, гаубицю, гармату, генератор, склад БК й укриття окупантів.

Про це повідомили у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

армія рф (18780) ліквідація (4461) Національна гвардія (1647)
