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Знищення дронами малих груп окупантів бійцями бригади "Рубіж". ВIДЕО
Оператори БПЛА 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади НГУ "Рубіж" зафіксували переміщення кількох ворожих груп, які намагалися просунутися до наших позицій. Окупанти були знищенні скидами та FPV-дронами.
Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.
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Серый Вовк
показати весь коментар01.07.2025 19:34 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
tolik ber
показати весь коментар01.07.2025 20:09 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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