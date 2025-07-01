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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Знищення дронами малих груп окупантів бійцями бригади "Рубіж". ВIДЕО

Оператори БПЛА 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади НГУ "Рубіж" зафіксували переміщення кількох ворожих груп, які намагалися просунутися до наших позицій. Окупанти були знищенні скидами та FPV-дронами.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Нацгвардійці ліквідували особовий склад противника, гаубицю, гармату, генератор, склад БК й укриття. ВIДЕО

Автор: 

Національна гвардія (1591) дрони (5024)


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Мал по малу убивал... Слава славным ЗСУ!
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01.07.2025 19:34 Відповісти
Красави!
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01.07.2025 20:09 Відповісти
 
 