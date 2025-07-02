Оккупант сократил себе жизнь, умышленно лежа на противопехотной мине возле своего блиндажа. ВИДЕО
Оккупант покончил с собой на позиции вблизи своего блиндажа. Он умышленно лег на противопехотную мину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоликвидации россиянина снял украинский дрон.
"Финал российского солдата, который досрочно завершил спецоперацию, подорвав себя на противопехотной мине. Образцовый наемник путинской армии: всегда готов ради маразматического диктатора сэкономить украинским аэробомберам боеприпас", - отмечается в комментарии к опубликованной в соцсетях видеозаписи.
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+15 Randall Flag #387882
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+8 Мартин Мельник
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+6 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий02.07.2025 14:35 Ответить Ссылка
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Важко з такими воювати.
*** на стене нарисовать, сказать - икона - будут верить." (с)
З бодуна скоріше всього...
Не було чим опохмєліться.
А трамп-бите вухо, з переляку такого, і допомогу Україні скасував із США!!
Ось тобі зеленський, і дія твоєї угоди про копалини Народу України!?!?
Не тільки зберіг нам бомбочку, але й провів утилізацію своєї міни - нашим хлопцям-саперам буде менше роботи...