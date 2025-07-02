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Новости Видео Самоубийство оккупантов на поле боя
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Оккупант сократил себе жизнь, умышленно лежа на противопехотной мине возле своего блиндажа. ВИДЕО

Оккупант покончил с собой на позиции вблизи своего блиндажа. Он умышленно лег на противопехотную мину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоликвидации россиянина снял украинский дрон.

"Финал российского солдата, который досрочно завершил спецоперацию, подорвав себя на противопехотной мине. Образцовый наемник путинской армии: всегда готов ради маразматического диктатора сэкономить украинским аэробомберам боеприпас", - отмечается в комментарии к опубликованной в соцсетях видеозаписи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин на поле боя дважды стреляет себе в голову из автомата. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19926) самоубийство (1015)


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Топ комментарии
+15
Генетичні раби. Вони навіть помирають по-рабські. Замість того, щоб спочатку розстріляти тих, хто змусив їх піти на такий крок, а потім вже собі вкоротити віку (якщо вже так закортіло), вони мовчки себе вбивають.
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02.07.2025 14:36 Ответить
+8
яке чудове харакірі ! Можуть, коли захочуть...
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02.07.2025 14:37 Ответить
+6
Чого його кудись бігти - ноги бити
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02.07.2025 14:35 Ответить
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02.07.2025 14:34 Ответить
Чого його кудись бігти - ноги бити
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02.07.2025 14:35 Ответить
Мнє жізнь - копєйка.
Важко з такими воювати.
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02.07.2025 14:35 Ответить
Генетичні раби. Вони навіть помирають по-рабські. Замість того, щоб спочатку розстріляти тих, хто змусив їх піти на такий крок, а потім вже собі вкоротити віку (якщо вже так закортіло), вони мовчки себе вбивають.
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02.07.2025 14:36 Ответить
яке чудове харакірі ! Можуть, коли захочуть...
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02.07.2025 14:37 Ответить
гарний хлопчик, от би всі кацапи такі...
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02.07.2025 14:39 Ответить
Стал хорошим руским
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02.07.2025 14:41 Ответить
От нащо вони це роблять? Там взагалі тирса в голові замість мізків?
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02.07.2025 14:50 Ответить
"Умом россию не понять, аршином общим не измерить,
*** на стене нарисовать, сказать - икона - будут верить." (с)

З бодуна скоріше всього...
Не було чим опохмєліться.
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02.07.2025 15:35 Ответить
Кінець, логічний, московіта-андрофага, в Мирній Україні!!
А трамп-бите вухо, з переляку такого, і допомогу Україні скасував із США!!
Ось тобі зеленський, і дія твоєї угоди про копалини Народу України!?!?
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02.07.2025 14:50 Ответить
еквілібрист - ексцентрик
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02.07.2025 14:54 Ответить
Винахідливий ска
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02.07.2025 14:56 Ответить
Який молодець,
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02.07.2025 15:15 Ответить
"Экономия - мать бережливости..." (Л. Брежнев)
Не тільки зберіг нам бомбочку, але й провів утилізацію своєї міни - нашим хлопцям-саперам буде менше роботи...
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02.07.2025 15:18 Ответить
Відпрацював урок по захисту кінцівок від протипіхотної міни на відмінно, кінцівки й справді залишилися цілими.
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02.07.2025 15:22 Ответить
Бл*дь, а вдома воно так не могло???
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02.07.2025 15:24 Ответить
Брати мікрозайм, купляти міну...
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02.07.2025 15:30 Ответить
 
 