Оккупант сократил себе жизнь, умышленно лежа на противопехотной мине возле своего блиндажа. ВИДЕО

Оккупант покончил с собой на позиции вблизи своего блиндажа. Он умышленно лег на противопехотную мину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоликвидации россиянина снял украинский дрон.

"Финал российского солдата, который досрочно завершил спецоперацию, подорвав себя на противопехотной мине. Образцовый наемник путинской армии: всегда готов ради маразматического диктатора сэкономить украинским аэробомберам боеприпас", - отмечается в комментарии к опубликованной в соцсетях видеозаписи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин на поле боя дважды стреляет себе в голову из автомата. ВИДЕО