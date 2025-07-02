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Новини Відео Самогубство окупантів на полі бою
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Окупант укоротив собі віку, умисно лігши на протипіхотну міну біля свого бліндажа. ВIДЕО

Окупант укоротив собі віку на позиції поблизу свого бліндажа, умисно лігши на протипіхотну міну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самоліквідації росіянина зафільмував український дрон.

"Фінал російського солдата, який достроково завершив спецоперацію, підірвавши себе на протипіхотній міні. Зразковий найманець путінської армії: завжди готовий заради маразматичного диктатора зекономити українським аеробомберам боєприпас", - зазначається у коментарі до опублікованого у соцмережах відеозапису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин на полі бою двічі стріляє собі у голову із автомата. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18077) самогубство (649)


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Топ коментарі
+15
Генетичні раби. Вони навіть помирають по-рабські. Замість того, щоб спочатку розстріляти тих, хто змусив їх піти на такий крок, а потім вже собі вкоротити віку (якщо вже так закортіло), вони мовчки себе вбивають.
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02.07.2025 14:36 Відповісти
+8
яке чудове харакірі ! Можуть, коли захочуть...
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02.07.2025 14:37 Відповісти
+6
Чого його кудись бігти - ноги бити
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02.07.2025 14:35 Відповісти
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02.07.2025 14:34 Відповісти
Чого його кудись бігти - ноги бити
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02.07.2025 14:35 Відповісти
Мнє жізнь - копєйка.
Важко з такими воювати.
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02.07.2025 14:35 Відповісти
Генетичні раби. Вони навіть помирають по-рабські. Замість того, щоб спочатку розстріляти тих, хто змусив їх піти на такий крок, а потім вже собі вкоротити віку (якщо вже так закортіло), вони мовчки себе вбивають.
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02.07.2025 14:36 Відповісти
яке чудове харакірі ! Можуть, коли захочуть...
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02.07.2025 14:37 Відповісти
гарний хлопчик, от би всі кацапи такі...
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02.07.2025 14:39 Відповісти
Стал хорошим руским
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02.07.2025 14:41 Відповісти
От нащо вони це роблять? Там взагалі тирса в голові замість мізків?
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02.07.2025 14:50 Відповісти
"Умом россию не понять, аршином общим не измерить,
*** на стене нарисовать, сказать - икона - будут верить." (с)

З бодуна скоріше всього...
Не було чим опохмєліться.
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02.07.2025 15:35 Відповісти
Кінець, логічний, московіта-андрофага, в Мирній Україні!!
А трамп-бите вухо, з переляку такого, і допомогу Україні скасував із США!!
Ось тобі зеленський, і дія твоєї угоди про копалини Народу України!?!?
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02.07.2025 14:50 Відповісти
еквілібрист - ексцентрик
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02.07.2025 14:54 Відповісти
Винахідливий ска
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02.07.2025 14:56 Відповісти
Який молодець,
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02.07.2025 15:15 Відповісти
"Экономия - мать бережливости..." (Л. Брежнев)
Не тільки зберіг нам бомбочку, але й провів утилізацію своєї міни - нашим хлопцям-саперам буде менше роботи...
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02.07.2025 15:18 Відповісти
Відпрацював урок по захисту кінцівок від протипіхотної міни на відмінно, кінцівки й справді залишилися цілими.
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02.07.2025 15:22 Відповісти
Бл*дь, а вдома воно так не могло???
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02.07.2025 15:24 Відповісти
Брати мікрозайм, купляти міну...
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02.07.2025 15:30 Відповісти
 
 