Окупант укоротив собі віку, умисно лігши на протипіхотну міну біля свого бліндажа. ВIДЕО
Окупант укоротив собі віку на позиції поблизу свого бліндажа, умисно лігши на протипіхотну міну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самоліквідації росіянина зафільмував український дрон.
"Фінал російського солдата, який достроково завершив спецоперацію, підірвавши себе на протипіхотній міні. Зразковий найманець путінської армії: завжди готовий заради маразматичного диктатора зекономити українським аеробомберам боєприпас", - зазначається у коментарі до опублікованого у соцмережах відеозапису.
Топ коментарі
+15 Randall Flag #387882
показати весь коментар02.07.2025 14:36 Відповісти Посилання
+8 Мартин Мельник
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+6 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар02.07.2025 14:35 Відповісти Посилання
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Важко з такими воювати.
*** на стене нарисовать, сказать - икона - будут верить." (с)
З бодуна скоріше всього...
Не було чим опохмєліться.
А трамп-бите вухо, з переляку такого, і допомогу Україні скасував із США!!
Ось тобі зеленський, і дія твоєї угоди про копалини Народу України!?!?
Не тільки зберіг нам бомбочку, але й провів утилізацію своєї міни - нашим хлопцям-саперам буде менше роботи...