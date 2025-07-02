Окупант укоротив собі віку, умисно лігши на протипіхотну міну біля свого бліндажа. ВIДЕО

Окупант укоротив собі віку на позиції поблизу свого бліндажа, умисно лігши на протипіхотну міну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самоліквідації росіянина зафільмував український дрон.

"Фінал російського солдата, який достроково завершив спецоперацію, підірвавши себе на протипіхотній міні. Зразковий найманець путінської армії: завжди готовий заради маразматичного диктатора зекономити українським аеробомберам боєприпас", - зазначається у коментарі до опублікованого у соцмережах відеозапису.

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