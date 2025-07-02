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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Прогулка под дождем закончилась для оккупанта самоубийством. ВИДЕО

Думая, что дроны не летают во время ливня, оккупант решил проскочить к позициям наших пехотинцев. Но из-за шума дождя он не услышал что над ним летает смертельная опасность. Получив тяжелые ранения от Foot Crusher, орк застрелился почти сразу после сброса.

Соответствующее видео опубликовано на канале 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" "Гострі картузи", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Сброс с дрона вызывает детонацию противопехотных мин и уничтожает шестерых оккупантов-мотоштурмовиков. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4223) война в Украине (5018)


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Топ комментарии
+7
ХАроший казап це дохлий кацап.
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02.07.2025 21:00 Ответить
+5
Хароший дощ!
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02.07.2025 20:58 Ответить
+5
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02.07.2025 21:04 Ответить
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Хароший дощ!
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02.07.2025 20:58 Ответить
ХАроший казап це дохлий кацап.
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02.07.2025 21:00 Ответить
Дощ, що очищає нашу землю!
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02.07.2025 21:01 Ответить
Відсосав у Калаша
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02.07.2025 21:03 Ответить
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02.07.2025 21:04 Ответить
Сдох під дощемп ензюк Нікадім.
Да і куй з ним.
Не покладуть Нікадіма у гроб.
Щоб тебе саиносабаку, їжочок у рот ...б.
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02.07.2025 21:05 Ответить
Жил грешно, умер смешно 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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02.07.2025 21:16 Ответить
прокочив прямо до кобзона. А дрона не чув, бо через навушники слухав давидовича "хатят лі рускіє вайни".
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02.07.2025 21:17 Ответить
Хотів поміж крапельок проскочити...
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02.07.2025 21:40 Ответить
Пацакські ідіоти, краще б (для себе і усіх) перечікували б смерть Х-уйла у в'язниці, якщо ніхто не наважується його відправити у пекло, бо ж ще сотні тисяч помруть, щоб наситити їх головного вампіра кров'ю.
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02.07.2025 21:42 Ответить
Немає ніг у кацапа-немає проблем в сусідніх країн...
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02.07.2025 21:53 Ответить
не знав що дрони вже працюють навіть в дощ. потрібно і всіх наших про це попередити.
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02.07.2025 22:17 Ответить
 
 