Прогулка под дождем закончилась для оккупанта самоубийством. ВИДЕО

Думая, что дроны не летают во время ливня, оккупант решил проскочить к позициям наших пехотинцев. Но из-за шума дождя он не услышал что над ним летает смертельная опасность. Получив тяжелые ранения от Foot Crusher, орк застрелился почти сразу после сброса.

Соответствующее видео опубликовано на канале 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" "Гострі картузи", информирует Цензор.НЕТ.

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