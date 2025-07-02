Прогулка под дождем закончилась для оккупанта самоубийством. ВИДЕО
Думая, что дроны не летают во время ливня, оккупант решил проскочить к позициям наших пехотинцев. Но из-за шума дождя он не услышал что над ним летает смертельная опасность. Получив тяжелые ранения от Foot Crusher, орк застрелился почти сразу после сброса.
Соответствующее видео опубликовано на канале 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" "Гострі картузи", информирует Цензор.НЕТ.
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+7 Грицько Злий
показать весь комментарий02.07.2025 21:00 Ответить Ссылка
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+5 Pavlo Z
показать весь комментарий02.07.2025 21:04 Ответить Ссылка
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Да і куй з ним.
Не покладуть Нікадіма у гроб.
Щоб тебе саиносабаку, їжочок у рот ...б.