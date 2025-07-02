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Прогулянка під дощем закінчилась для окупанта суїцидом. ВIДЕО
Думаючи, що дрони не літають під час зливи, окупант вирішив проскочити до позицій наших піхотинців. Але через шум дощу він не почув, що над ним літає смертельна небезпека. Діставши важкі поранення від Foot Crusher, орк застрелився майже одразу після скиду.
Відповідне відео опубліковано на каналі 2-го окремого загону ЦСП "Омега" "Гострі картузи", інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+7 Грицько Злий
показати весь коментар02.07.2025 21:00 Відповісти Посилання
+5 Алекс Скела
показати весь коментар02.07.2025 20:58 Відповісти Посилання
+5 Pavlo Z
показати весь коментар02.07.2025 21:04 Відповісти Посилання
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Да і куй з ним.
Не покладуть Нікадіма у гроб.
Щоб тебе саиносабаку, їжочок у рот ...б.