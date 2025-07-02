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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Прогулянка під дощем закінчилась для окупанта суїцидом. ВIДЕО

Думаючи, що дрони не літають під час зливи, окупант вирішив проскочити до позицій наших піхотинців. Але через шум дощу він не почув, що над ним літає смертельна небезпека. Діставши важкі поранення від Foot Crusher, орк застрелився майже одразу після скиду.

Відповідне відео опубліковано на каналі 2-го окремого загону ЦСП "Омега" "Гострі картузи", інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Скид із дрону спричиняє детонацію протипіхотних мін і знищує шістьох окупантів-мотоштурмовиків. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5032) війна в Україні (5054)


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Топ коментарі
+7
ХАроший казап це дохлий кацап.
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02.07.2025 21:00 Відповісти
+5
Хароший дощ!
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02.07.2025 20:58 Відповісти
+5
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02.07.2025 21:04 Відповісти
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Хароший дощ!
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02.07.2025 20:58 Відповісти
ХАроший казап це дохлий кацап.
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02.07.2025 21:00 Відповісти
Дощ, що очищає нашу землю!
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02.07.2025 21:01 Відповісти
Відсосав у Калаша
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02.07.2025 21:03 Відповісти
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02.07.2025 21:04 Відповісти
Сдох під дощемп ензюк Нікадім.
Да і куй з ним.
Не покладуть Нікадіма у гроб.
Щоб тебе саиносабаку, їжочок у рот ...б.
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02.07.2025 21:05 Відповісти
Жил грешно, умер смешно 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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02.07.2025 21:16 Відповісти
прокочив прямо до кобзона. А дрона не чув, бо через навушники слухав давидовича "хатят лі рускіє вайни".
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02.07.2025 21:17 Відповісти
Хотів поміж крапельок проскочити...
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02.07.2025 21:40 Відповісти
Пацакські ідіоти, краще б (для себе і усіх) перечікували б смерть Х-уйла у в'язниці, якщо ніхто не наважується його відправити у пекло, бо ж ще сотні тисяч помруть, щоб наситити їх головного вампіра кров'ю.
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02.07.2025 21:42 Відповісти
Немає ніг у кацапа-немає проблем в сусідніх країн...
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02.07.2025 21:53 Відповісти
не знав що дрони вже працюють навіть в дощ. потрібно і всіх наших про це попередити.
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02.07.2025 22:17 Відповісти
 
 