Россияне, воюющие за Украину, взяли в плен африканского наемника на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Украины, взяли в плен 29-летнего нигерийца, которого российские власти, угрожая тюремным сроком за торговлю наркотиками, отправили на войну.

Об этом случае говорится в публикации на странице социального проекта "Хочу жить", инициированном Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными совместно с ГУР МО Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По словам пленного, он 4 года жил в России, где зарабатывал на жизнь продажей наркотиков. "Когда попался, ему, конечно, предложили вместо срока по 228-й статье пойти на "СВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ценой "чистого листа" в его биографии могла стать жизнь. Нигериец успел провоевать пять месяцев, прежде чем сдался в плен на Запорожском направлении.

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