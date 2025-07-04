Россияне, воюющие за Украину, взяли в плен африканского наемника на Запорожском направлении. ВИДЕО
Бойцы легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Украины, взяли в плен 29-летнего нигерийца, которого российские власти, угрожая тюремным сроком за торговлю наркотиками, отправили на войну.
Об этом случае говорится в публикации на странице социального проекта "Хочу жить", инициированном Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными совместно с ГУР МО Украины, информирует Цензор.НЕТ.
По словам пленного, он 4 года жил в России, где зарабатывал на жизнь продажей наркотиков. "Когда попался, ему, конечно, предложили вместо срока по 228-й статье пойти на "СВО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ценой "чистого листа" в его биографии могла стать жизнь. Нигериец успел провоевать пять месяцев, прежде чем сдался в плен на Запорожском направлении.
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для більшості рабського та трусливого населення росії виходом завжди було приєднатися до зла, адже так набагато простіше та безпечніше
а ці люди - це якесь диво, щось мабуть на рівні біблійних чудес, моральний подвиг
Дотримуймося інформГігієни, бо гадять Московіти, але під ніками з Українських прапором! Але ж від них, онучами з личаками смердить!