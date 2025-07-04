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Россияне, воюющие за Украину, взяли в плен африканского наемника на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Украины, взяли в плен 29-летнего нигерийца, которого российские власти, угрожая тюремным сроком за торговлю наркотиками, отправили на войну.

Об этом случае говорится в публикации на странице социального проекта "Хочу жить", инициированном Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными совместно с ГУР МО Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По словам пленного, он 4 года жил в России, где зарабатывал на жизнь продажей наркотиков. "Когда попался, ему, конечно, предложили вместо срока по 228-й статье пойти на "СВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ценой "чистого листа" в его биографии могла стать жизнь. Нигериец успел провоевать пять месяцев, прежде чем сдался в плен на Запорожском направлении.

Также смотрите: Бойцы 5 ОШБр обнаружили и уничтожили укрытия, в которых скрывалась пехота противника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19945) пленные (2194)


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Топ комментарии
+5
У мене не вистачає рівня культури та словарного запасу, щоб описати емоції які я відчуваю коли читаю повідомлення про росіян з ЛСР та РДК, які продовжують воювати за нас
для більшості рабського та трусливого населення росії виходом завжди було приєднатися до зла, адже так набагато простіше та безпечніше

а ці люди - це якесь диво, щось мабуть на рівні біблійних чудес, моральний подвиг
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04.07.2025 19:28 Ответить
+4
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04.07.2025 19:14 Ответить
+3
Гадом буду - он глубоко законспирированный агент фсб. Отправить его на автомойку, и после неё мы сразу увидим типичную рязанскую морду.
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04.07.2025 19:24 Ответить
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04.07.2025 19:14 Ответить
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04.07.2025 19:23 Ответить
Сюр
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04.07.2025 19:21 Ответить
Гадом буду - он глубоко законспирированный агент фсб. Отправить его на автомойку, и после неё мы сразу увидим типичную рязанскую морду.
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04.07.2025 19:24 Ответить
ну і на кого цього "наркобарона" міняти будемо? Цікаво скільки за нього сплатить уряд Нігерії у крокодилах чи папугах?
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04.07.2025 19:24 Ответить
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04.07.2025 19:31 Ответить
А шо потім з ними робити? І хто з наших хлопців захоче з ними йти на штурм?
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04.07.2025 19:40 Ответить
У мене не вистачає рівня культури та словарного запасу, щоб описати емоції які я відчуваю коли читаю повідомлення про росіян з ЛСР та РДК, які продовжують воювати за нас
для більшості рабського та трусливого населення росії виходом завжди було приєднатися до зла, адже так набагато простіше та безпечніше

а ці люди - це якесь диво, щось мабуть на рівні біблійних чудес, моральний подвиг
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04.07.2025 19:28 Ответить
На прев'ю подумав, що то пушкін...
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04.07.2025 19:48 Ответить
Можно его завербовать, но он слишком черный, лучше постирать в хлорке, отбелить.
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04.07.2025 19:56 Ответить
арахамію в гримі майже не впізнати ))
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04.07.2025 20:01 Ответить
І одразу, набігли московські мавпи, за командою СтарШого з фсб, щоб лайном по мережі гадити Українцям!!
Дотримуймося інформГігієни, бо гадять Московіти, але під ніками з Українських прапором! Але ж від них, онучами з личаками смердить!
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04.07.2025 20:41 Ответить
Шкіра повинна бути гарна,ексклюзивна на ремені.
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04.07.2025 21:01 Ответить
"Свобода Росії"-ЦЕ СПРАВЖНЯ ОПОЗИЦІЯ РОСІЇ,А НЕ ЧМОШНІ НАВАЛЬНІ,КАРАМУДА,ТА ІНШІ ПИСТУНИ!!!
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04.07.2025 21:33 Ответить
 
 