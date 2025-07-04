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Росіяни, що воюють за Україну, полонили африканського найманця на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України, взяли в полон 29-річного нігерійця, якого російська влада, погрожуючи тюремним терміном за торгівлю наркотиками, відправила на війну.

Про цей випадок йдеться в публікації на сторінці соціального проєкту "Хочу жить", ініційованому Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими спільно з ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ.

За словами полоненого, він 4 роки жив у Росії, де заробляв на життя продажем наркотиків. "Коли попався, йому, звісно, запропонували замість терміну за 228-ю статтею піти на "СВО"", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ціною "чистого аркуша" в його біографії могло стати життя. Нігерієць встиг провоювати п’ять місяців, перш ніж здався в полон на Запорізькому напрямку.

Також дивіться: Бійці 5 ОШБр виявили та знищили укриття, в яких переховувалась піхота противника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18096) полонені (2316)


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Топ коментарі
+3
У мене не вистачає рівня культури та словарного запасу, щоб описати емоції які я відчуваю коли читаю повідомлення про росіян з ЛСР та РДК, які продовжують воювати за нас
для більшості рабського та трусливого населення росії виходом завжди було приєднатися до зла, адже так набагато простіше та безпечніше

а ці люди - це якесь диво, щось мабуть на рівні біблійних чудес, моральний подвиг
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04.07.2025 19:28 Відповісти
+2
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04.07.2025 19:14 Відповісти
+2
ну і на кого цього "наркобарона" міняти будемо? Цікаво скільки за нього сплатить уряд Нігерії у крокодилах чи папугах?
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04.07.2025 19:24 Відповісти
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04.07.2025 19:14 Відповісти
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04.07.2025 19:23 Відповісти
Сюр
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04.07.2025 19:21 Відповісти
Гадом буду - он глубоко законспирированный агент фсб. Отправить его на автомойку, и после неё мы сразу увидим типичную рязанскую морду.
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04.07.2025 19:24 Відповісти
ну і на кого цього "наркобарона" міняти будемо? Цікаво скільки за нього сплатить уряд Нігерії у крокодилах чи папугах?
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04.07.2025 19:24 Відповісти
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04.07.2025 19:31 Відповісти
А шо потім з ними робити? І хто з наших хлопців захоче з ними йти на штурм?
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04.07.2025 19:40 Відповісти
У мене не вистачає рівня культури та словарного запасу, щоб описати емоції які я відчуваю коли читаю повідомлення про росіян з ЛСР та РДК, які продовжують воювати за нас
для більшості рабського та трусливого населення росії виходом завжди було приєднатися до зла, адже так набагато простіше та безпечніше

а ці люди - це якесь диво, щось мабуть на рівні біблійних чудес, моральний подвиг
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04.07.2025 19:28 Відповісти
На прев'ю подумав, що то пушкін...
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04.07.2025 19:48 Відповісти
Можно его завербовать, но он слишком черный, лучше постирать в хлорке, отбелить.
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04.07.2025 19:56 Відповісти
арахамію в гримі майже не впізнати ))
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04.07.2025 20:01 Відповісти
 
 