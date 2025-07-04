Росіяни, що воюють за Україну, полонили африканського найманця на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України, взяли в полон 29-річного нігерійця, якого російська влада, погрожуючи тюремним терміном за торгівлю наркотиками, відправила на війну.

Про цей випадок йдеться в публікації на сторінці соціального проєкту "Хочу жить", ініційованому Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими спільно з ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ.

За словами полоненого, він 4 роки жив у Росії, де заробляв на життя продажем наркотиків. "Коли попався, йому, звісно, запропонували замість терміну за 228-ю статтею піти на "СВО"", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ціною "чистого аркуша" в його біографії могло стати життя. Нігерієць встиг провоювати п’ять місяців, перш ніж здався в полон на Запорізькому напрямку.

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