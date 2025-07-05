Сотни тысяч дронов уже в этом году: Украина и США договорились об увеличении совместной работы, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский рассказал об увеличении производства оружия, в частности дронов, и соглашениях с Данией и США.
Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Важно отметить, что удалось нам сделать за эту неделю вместе с друзьями Украины. Дания: есть новые договоренности о совместном производстве оружия, заключено соглашение - вчера его подписали. Будем работать на территории Дании, и это наш совместный проект - первые существенные возможности нашего украинского производства за рубежом. Будут и еще такие договоренности", - отметил президент.
По его словам, это касается и дронов, и многих других необходимых видов оружия.
Зеленский отметил, что в отношении дронов также есть договоренности с американской стороной о значительном увеличении совместной работы.
"Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в следующем году. В том числе, дронов-перехватчиков - это очевидный наш приоритет", - добавил он.
Также президент отметил важность дронов-перехватчиков: "Задача для всего нашего государства, для Сил обороны Украины, для всех бизнесов, которые работают по этому направлению, - буквально каждую неделю давать больше результатов по перехватчикам. Это и больше производить таких дронов, и больше тренировать операторов дронов, и гораздо больше эффективности в применении перехватчиков. Перехватчики должны работать".
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Записував відосик!
Тепер буде шахеди і ракети рахувати всю ніч.
А сталеві яйця, до шахедів, докинути ніхто не може😆
Знову хтось збагатиться з банди зеленського на розпилі бабла на дронах і на цьому все. І фронт буде вже по руслу Дніпра
Чого ти тільки не анонсував,красуючись біля спецвиробів: "Пекло","Рій дронів""Довгі руки",а ще обіцяв і балістичні ракети і "Сапсани" з "Нептунами".Може вже досить бла-бла-бла,а пора працювати?Ще були обіцянки від Федорова і Умерова,а тільки видно,що кацапстан більше 500 ударних БПЛА по Україні запускає.Щоб переграти болото нам в двічі,в тричі більше треба бити по Московії.