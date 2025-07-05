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Новости Видео Производство дронов
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Сотни тысяч дронов уже в этом году: Украина и США договорились об увеличении совместной работы, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал об увеличении производства оружия, в частности дронов, и соглашениях с Данией и США.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Важно отметить, что удалось нам сделать за эту неделю вместе с друзьями Украины. Дания: есть новые договоренности о совместном производстве оружия, заключено соглашение - вчера его подписали. Будем работать на территории Дании, и это наш совместный проект - первые существенные возможности нашего украинского производства за рубежом. Будут и еще такие договоренности", - отметил президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина масштабирует совместное с партнерами производство оружия: дальнобойного и дронов-перехватчиков, - Зеленский. ВИДЕО

По его словам, это касается и дронов, и многих других необходимых видов оружия.

Зеленский отметил, что в отношении дронов также есть договоренности с американской стороной о значительном увеличении совместной работы.

"Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в следующем году. В том числе, дронов-перехватчиков - это очевидный наш приоритет", - добавил он.

Также читайте: Украина и США запустили совместное производство дронов, включая перехватчики "Шахедов", - Зеленский

Также президент отметил важность дронов-перехватчиков: "Задача для всего нашего государства, для Сил обороны Украины, для всех бизнесов, которые работают по этому направлению, - буквально каждую неделю давать больше результатов по перехватчикам. Это и больше производить таких дронов, и больше тренировать операторов дронов, и гораздо больше эффективности в применении перехватчиков. Перехватчики должны работать".

Автор: 

Зеленский Владимир (21136) США (27400) дроны (4246)


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Топ комментарии
+16
Піздабол
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05.07.2025 21:05 Ответить
+11
то мільйони,тепер сотні тисяч,далі сотні,зроби хоч десяток пи.здобол зелений.
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05.07.2025 21:07 Ответить
+10
Про мільйон дронів вже під килимок замели. Тепер Зеленський з тією ж небритою героїчною мордою бухнув про сто тисяч дронів. Невже і це буде фуфлом?
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05.07.2025 21:05 Ответить
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"Дай Боже нашому теляті та й вовка з'їсти!" (с)
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05.07.2025 21:03 Ответить
Читав,що на випробуваннях штатівські дрони перехоплювачі шахедів показали себЕ більш ефективнішими за наші. А жаль.
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05.07.2025 21:24 Ответить
Піздабол
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05.07.2025 21:05 Ответить
Про мільйон дронів вже під килимок замели. Тепер Зеленський з тією ж небритою героїчною мордою бухнув про сто тисяч дронів. Невже і це буде фуфлом?
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05.07.2025 21:05 Ответить
Звичайно.Ще одна потужна брехня.
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05.07.2025 21:14 Ответить
Це не просто фуфло, а потужне фуфло.
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05.07.2025 21:16 Ответить
Ще буде мільйон кур'єрів...
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05.07.2025 21:28 Ответить
Вже тих дронів скоро буде більше ніж дерев , обіцяних , посаджених
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05.07.2025 21:07 Ответить
то мільйони,тепер сотні тисяч,далі сотні,зроби хоч десяток пи.здобол зелений.
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05.07.2025 21:07 Ответить
Знову повітряні замки будує
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05.07.2025 21:09 Ответить
Шо!! Знову?...
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05.07.2025 21:13 Ответить
Ракет вже наробив?
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05.07.2025 21:14 Ответить
Не мав часу!
Записував відосик!
Тепер буде шахеди і ракети рахувати всю ніч.
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05.07.2025 21:21 Ответить
Де наші пекло, рути, паляниці, трембіти...ще є ідіоти, які вірять оманському брехуну?
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05.07.2025 21:14 Ответить
Більшість впевнені,що оман це видумки порохоботів.Вірять,ще й як.
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05.07.2025 21:19 Ответить
Одними назвами не дуже виходить збивати шахеди🤔
А сталеві яйця, до шахедів, докинути ніхто не може😆
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05.07.2025 21:25 Ответить
Шоб ти здохло коксове чмо.
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05.07.2025 21:15 Ответить
в страшних муках
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05.07.2025 21:16 Ответить
Кацапи запустили ударні дрони по Україні, Боневтік запустив потужний золотий дощ через відосік у відповідь.
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05.07.2025 21:16 Ответить
Вова йди накуй!
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05.07.2025 21:19 Ответить
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05.07.2025 21:20 Ответить
Наша пєстня хороша, начінай сначала.
Знову хтось збагатиться з банди зеленського на розпилі бабла на дронах і на цьому все. І фронт буде вже по руслу Дніпра
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05.07.2025 21:20 Ответить
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05.07.2025 21:22 Ответить
"Та це все ж було"- казав патріарх олігархату в Україні Л.Д.Кучма.
Чого ти тільки не анонсував,красуючись біля спецвиробів: "Пекло","Рій дронів""Довгі руки",а ще обіцяв і балістичні ракети і "Сапсани" з "Нептунами".Може вже досить бла-бла-бла,а пора працювати?Ще були обіцянки від Федорова і Умерова,а тільки видно,що кацапстан більше 500 ударних БПЛА по Україні запускає.Щоб переграти болото нам в двічі,в тричі більше треба бити по Московії.
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05.07.2025 21:22 Ответить
Пнх, курва брехлива.
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05.07.2025 21:25 Ответить
Відео не вмикав. Щоб поригати мені достатньо побачити його мерзенну морду на паузі. До речі, за ці шість з половиною жахливих років плюндрування України, жодного разу не дивився зеленого виродка довше 10 секунд. Останній рік, не довше 2 секунд. Більше не витримую.
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05.07.2025 21:25 Ответить
Хорошая новость! Куда ступает нога руского солдата, туда сразу же летит украинский дрон!
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05.07.2025 21:28 Ответить
 
 