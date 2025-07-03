Украина и США запустили совместное производство дронов, включая перехватчики "Шахедов", - Зеленский
Украина подписала соглашение с несколькими американскими компаниями о совместном производстве беспилотников - как разведывательных, так и боевых, включая дроны-перехватчики.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время визита в Данию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Это co-production между Украиной и США, это будет несколько компаний. Сосредотачиваемся, во-первых, только на дронах разного типа. Но то, что самое главное: этот год - сотни тысяч, следующий год - будет увеличение", - отметил Зеленский.
Главный акцент делается на дронах-перехватчиках, которые уже проходили испытания в Украине и показали эффективность в борьбе с иранскими "Шахедами". Зеленский сообщил, что теперь подписан серьезный контракт, который позволит масштабировать производство.
По его словам, подписание также предусматривает открытие технологий для украинских производителей - то есть будет не только сборка, но и доступ к критическим компонентам.
В соцсети Х президент уточнил, что среди подписантов - американская компания Swift Beat. В рамках сотрудничества будут изготавливаться:
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дроны-перехватчики для уничтожения вражеских БПЛА и ракет;
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квадрокоптеры для разведки и корректировки огня;
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ударные беспилотники для поражения целей в глубоком тылу врага.
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