Украина и США запустили совместное производство дронов, включая перехватчики "Шахедов", - Зеленский

Украина подписала соглашение с несколькими американскими компаниями о совместном производстве беспилотников - как разведывательных, так и боевых, включая дроны-перехватчики.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время визита в Данию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Это co-production между Украиной и США, это будет несколько компаний. Сосредотачиваемся, во-первых, только на дронах разного типа. Но то, что самое главное: этот год - сотни тысяч, следующий год - будет увеличение", - отметил Зеленский.

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Главный акцент делается на дронах-перехватчиках, которые уже проходили испытания в Украине и показали эффективность в борьбе с иранскими "Шахедами". Зеленский сообщил, что теперь подписан серьезный контракт, который позволит масштабировать производство.

По его словам, подписание также предусматривает открытие технологий для украинских производителей - то есть будет не только сборка, но и доступ к критическим компонентам.

В соцсети Х президент уточнил, что среди подписантов - американская компания Swift Beat. В рамках сотрудничества будут изготавливаться:

дроны-перехватчики для уничтожения вражеских БПЛА и ракет;

квадрокоптеры для разведки и корректировки огня;

ударные беспилотники для поражения целей в глубоком тылу врага.

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