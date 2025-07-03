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Новости Производство дронов
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Украина и США запустили совместное производство дронов, включая перехватчики "Шахедов", - Зеленский

зеленський

Украина подписала соглашение с несколькими американскими компаниями о совместном производстве беспилотников - как разведывательных, так и боевых, включая дроны-перехватчики.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время визита в Данию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Это co-production между Украиной и США, это будет несколько компаний. Сосредотачиваемся, во-первых, только на дронах разного типа. Но то, что самое главное: этот год - сотни тысяч, следующий год - будет увеличение", - отметил Зеленский.

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Главный акцент делается на дронах-перехватчиках, которые уже проходили испытания в Украине и показали эффективность в борьбе с иранскими "Шахедами". Зеленский сообщил, что теперь подписан серьезный контракт, который позволит масштабировать производство.

По его словам, подписание также предусматривает открытие технологий для украинских производителей - то есть будет не только сборка, но и доступ к критическим компонентам.

В соцсети Х президент уточнил, что среди подписантов - американская компания Swift Beat. В рамках сотрудничества будут изготавливаться:

  • дроны-перехватчики для уничтожения вражеских БПЛА и ракет;

  • квадрокоптеры для разведки и корректировки огня;

  • ударные беспилотники для поражения целей в глубоком тылу врага.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21114) США (27372) дроны (4235)


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Топ комментарии
+4
Поки ви тільки вирішили, кацапи вже розробили протидію нашим перехоплювачам.
Так говорять експерти
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03.07.2025 15:20 Ответить
+4
От брехло, то буде сотнi тисяч, то вже е мiльйони дерев, тю, безпiлотникiв.
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03.07.2025 15:23 Ответить
+2
то не він каже . голоса
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03.07.2025 15:20 Ответить
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Навіщо це ти кажеш? Спеціально?
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03.07.2025 15:15 Ответить
то не він каже . голоса
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03.07.2025 15:20 Ответить
Шо за шмаль тi голоси палять... То е лемон, то ще нi, тльки будуть поки що тисячi/
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03.07.2025 15:26 Ответить
Як і кримська платформа з самітами миру та безпековими угодами
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03.07.2025 16:34 Ответить
Поки ви тільки вирішили, кацапи вже розробили протидію нашим перехоплювачам.
Так говорять експерти
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03.07.2025 15:20 Ответить
От брехло, то буде сотнi тисяч, то вже е мiльйони дерев, тю, безпiлотникiв.
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03.07.2025 15:23 Ответить
Заберуть у нас всі наші нові технології і відправлять території пуйлу наміряти.
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03.07.2025 15:30 Ответить
А що ми за це повинні віддати трампонутому. Або треба почекати два тижня, щоб трампонутий забув і про це
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03.07.2025 15:34 Ответить
В шапці вже запустили виробництво. По тексту тільки підписали угоду???
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03.07.2025 15:52 Ответить
Ще б хто бубу з трампоном кудись запустив бо клоунада в таких об'ємах то вже занадто
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03.07.2025 15:54 Ответить
Пиз&ить як дихає ... 👎👎👎
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03.07.2025 16:26 Ответить
Скільки вже обіцянок-анонсів-меморандумів було?А на виході-пшик.
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03.07.2025 16:33 Ответить
Тю , в лазером хіба не краще хоч перехоплювати хоч прямо в кацапєйці все спалити, чи на сонці промінь не сильно видно.Може він тільки вночі працює, чи взимку, чи тільки вночі і взимку, чи в зельоному п..дежі для лохів - гоїв?Хто краще в лазерних технологіях від цих брехливих,злодійкуватим, обдовбних зелених вилупків розбирається ,розкажіть.
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03.07.2025 16:45 Ответить
Це теж з серїї підписання, так званих, безпекових угод? Шуму було багато, ефекту - нуль цілих і нуль десятих!
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03.07.2025 17:17 Ответить
 
 