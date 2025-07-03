Україна і США запустили спільне виробництво дронів, включно з перехоплювачами "Шахедів", - Зеленський
Україна підписала угоду з кількома американськими компаніями про спільне виробництво безпілотників - як розвідувальних, так і бойових, включно з дронами-перехоплювачами.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час візиту до Данії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Це co-production між Україною і США, це буде кілька компаній. Зосереджуємося, по-перше, тільки на дронах різного типу. Але те, що найголовніше: цей рік - сотні тисяч, наступний рік - буде збільшення", - зазначив Зеленський.
Головний акцент робиться на дронах-перехоплювачах, які вже проходили випробування в Україні й показали ефективність у боротьбі з іранськими "Шахедами". Зеленський повідомив, що тепер підписано серйозний контракт, який дозволить масштабувати виробництво.
За його словами, підписання також передбачає відкриття технологій для українських виробників - тобто буде не лише складання, а й доступ до критичних компонентів.
У соцмережі Х президент уточнив, що серед підписантів - американська компанія Swift Beat. У межах співпраці будуть виготовлятися:
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дрони-перехоплювачі для знищення ворожих БПЛА та ракет;
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квадрокоптери для розвідки й коригування вогню;
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ударні безпілотники для ураження цілей у глибокому тилу ворога.
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