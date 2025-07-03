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Новини Виробництво дронів
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Україна і США запустили спільне виробництво дронів, включно з перехоплювачами "Шахедів", - Зеленський

зеленський

Україна підписала угоду з кількома американськими компаніями про спільне виробництво безпілотників - як розвідувальних, так і бойових, включно з дронами-перехоплювачами.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час візиту до Данії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Це co-production між Україною і США, це буде кілька компаній. Зосереджуємося, по-перше, тільки на дронах різного типу. Але те, що найголовніше: цей рік - сотні тисяч, наступний рік - буде збільшення", - зазначив Зеленський.

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Головний акцент робиться на дронах-перехоплювачах, які вже проходили випробування в Україні й показали ефективність у боротьбі з іранськими "Шахедами". Зеленський повідомив, що тепер підписано серйозний контракт, який дозволить масштабувати виробництво.

За його словами, підписання також передбачає відкриття технологій для українських виробників - тобто буде не лише складання, а й доступ до критичних компонентів.

У соцмережі Х президент уточнив, що серед підписантів - американська компанія Swift Beat. У межах співпраці будуть виготовлятися:

  • дрони-перехоплювачі для знищення ворожих БПЛА та ракет;

  • квадрокоптери для розвідки й коригування вогню;

  • ударні безпілотники для ураження цілей у глибокому тилу ворога.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24615) США (23657) дрони (5044)


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Топ коментарі
+3
Ну треба ж лохам шось впарювати ...стання коаліція охочих почила в Бозі
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03.07.2025 15:18 Відповісти
+2
то не він каже . голоса
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03.07.2025 15:20 Відповісти
+2
Поки ви тільки вирішили, кацапи вже розробили протидію нашим перехоплювачам.
Так говорять експерти
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03.07.2025 15:20 Відповісти
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Навіщо це ти кажеш? Спеціально?
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03.07.2025 15:15 Відповісти
то не він каже . голоса
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03.07.2025 15:20 Відповісти
Шо за шмаль тi голоси палять... То е лемон, то ще нi, тльки будуть поки що тисячi/
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03.07.2025 15:26 Відповісти
Ну треба ж лохам шось впарювати ...стання коаліція охочих почила в Бозі
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03.07.2025 15:18 Відповісти
Поки ви тільки вирішили, кацапи вже розробили протидію нашим перехоплювачам.
Так говорять експерти
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03.07.2025 15:20 Відповісти
От брехло, то буде сотнi тисяч, то вже е мiльйони дерев, тю, безпiлотникiв.
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03.07.2025 15:23 Відповісти
Заберуть у нас всі наші нові технології і відправлять території пуйлу наміряти.
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03.07.2025 15:30 Відповісти
А що ми за це повинні віддати трампонутому. Або треба почекати два тижня, щоб трампонутий забув і про це
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03.07.2025 15:34 Відповісти
В шапці вже запустили виробництво. По тексту тільки підписали угоду???
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03.07.2025 15:52 Відповісти
Ще б хто бубу з трампоном кудись запустив бо клоунада в таких об'ємах то вже занадто
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03.07.2025 15:54 Відповісти
 
 