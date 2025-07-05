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Новости Видео Сотрудничество в оборонной промышленности Украины и ЕС Производство оружия
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Украина масштабирует совместное с партнерами производство оружия: дальнобойного и дронов-перехватчиков, - Зеленский. ВИДЕО

На этой неделе Украина заключила соглашения с компанией из США и с Данией по совместному производству дронов и оружия.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Защиты жизни должно быть и точно будет больше. Масштабируем совместное с партнерами производство оружия: дальнобойного, чтобы уменьшить российское желание убивать, и дронов-перехватчиков, чтобы защитить наших людей", - отметил он.

Зеленский сообщил, что на этой неделе заключено соглашение с американской компанией о производстве дронов, а также соглашение с Данией о первом совместном производстве оружия для Украины за рубежом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о соглашении с Данией о совместном производстве оружия: Важно и с точки зрения безопасности, и с точки зрения инвестиций

"Благодарю всех, кто стоит рядом с нашим государством и нашими людьми, поддерживает украинский ОПК и развивает свою оборонную промышленность", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что Украина и Дания подписали соглашение, которое позволяет украинским производителям оборонно-промышленного комплекса экспортировать свои технологии для создания оборонных производств в Дании.

Автор: 

Дания (612) Зеленский Владимир (21136) оружие (10307) США (27400) дроны (4246)


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Топ комментарии
+18
Знову потужне ніх..я.
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05.07.2025 17:45 Ответить
+15
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05.07.2025 17:49 Ответить
+12
Сколько можно п з…
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05.07.2025 17:42 Ответить
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Тобто було мало "укладених угод" зі США які пі'дори похерили навіть не захекавшись? Давай ще наукладаєм?
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05.07.2025 17:40 Ответить
пАттужно, прєЗЄдєнт !

після останньої дронової атаки на Київ, зранку без респіратора на вулицю неможливо було вийти, а на Солом'янці по тротуару вітер ганяв шматки сажі.

вова, думаєш українці забудуть тобі непідготовленість до нараду рашки у 2022 та повну неспроможність організувати ППО проти сраних мопедів?

і не сподівайся....

.
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05.07.2025 18:14 Ответить
нападу рашки у 2022

.
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05.07.2025 18:16 Ответить
Байден Трамп, де наші Патріоти ?

.
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05.07.2025 18:17 Ответить
Як там про Боржомі та нирки кажуть?
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05.07.2025 17:42 Ответить
Сколько можно п з…
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05.07.2025 17:42 Ответить
Коли це мета їх існування - вічно
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05.07.2025 17:47 Ответить
Коли вже почуємо, що Україна щось там апроксимує...
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05.07.2025 17:44 Ответить
Знову потужне ніх..я.
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05.07.2025 17:45 Ответить
Ну не выберем мы больше тебя. Успокойся уже
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05.07.2025 17:47 Ответить
???
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05.07.2025 17:53 Ответить
"???"

что, выберем?
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05.07.2025 18:11 Ответить
ЗЄлю-д'Єрмака на другий термін

.
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05.07.2025 18:19 Ответить
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05.07.2025 17:49 Ответить
і коли летить гавкає
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05.07.2025 17:51 Ответить
Улюблена газета Трампа закликала озброїти Київ
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05.07.2025 17:50 Ответить
#а прі чьом здесь ЗЄлєнський ?

.
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05.07.2025 18:07 Ответить
Ще тільки маштабує???І це після більше 6 років твоєї безроздільної влади над Україною? Але мене тут дивує і шокує не тупа Зінка,а "мудрий" нарід,73% якого вибрали собі царьком не просто яхуда,а найтупішого з яхудів-мал.анців....
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05.07.2025 17:50 Ответить
Ну так вибрали і шо тепер? Лікті кусати далі ? Вже давно час заарештувати падло за держраду!
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05.07.2025 18:13 Ответить
а коли вже там стартує сота "Зірка Смерті", Оманська Гнида

будь ти проклятий
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05.07.2025 17:54 Ответить
масштабує, розвиває, прискорює, підсилює, залучає тільки в очах *********...
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05.07.2025 17:59 Ответить
За класифікацією попередньої адміністрації це надпотужна ескалація, після якої русня мала б застосувати ядерну зброю. Агов, саліван, ти ще живий? Обізвись, бо всі вже й забули, як ти виглядаєш...
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05.07.2025 18:01 Ответить
...якщо б вибрали трампа...

.
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05.07.2025 18:20 Ответить
А что не так сказал Зеленский?? Дроны сейчас самое грозное оружие на фронте!
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05.07.2025 18:03 Ответить
А ну так.. але воно краде. Зі своїми лічінками, папой сашей й мамой римою, щоб вони здохли.
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05.07.2025 18:07 Ответить
Так все крадут кто у власти. Потому что чувствуют безнаказанность. И Порошенко. И Кравчук. И Янукович - все крали. Надо быстрей вступать в Евросоюз, чтобы искоренить коррупцию во всех органах власти!
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05.07.2025 18:14 Ответить
А що вкрав Порошенко?
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05.07.2025 18:18 Ответить
"ищут пожарные, ищет полиция..."

уже сьомий рік іщут !
мені часом здається, що Порох це Кеннеди.
а може воно так і є ?

.
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05.07.2025 18:22 Ответить
Нічого не вкрав Поршенко ,
гавкають тільки для того , щоби піз@ануть , чорти рогаті !
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05.07.2025 18:29 Ответить
Який мерзенний голос у зедебіла
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05.07.2025 18:04 Ответить
його мама-ріма об порог уроніла.
.
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05.07.2025 18:24 Ответить
За три з половиною роки війни ЗЕбіл напідписував купу гарантій безпеки та іншої чепухи, а ситуація з кожним днем все гірше!
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05.07.2025 18:10 Ответить
До укладання угод, що робив? Надай ефективність турізмо, без врахування спонсорів.

Вищий суд. Вас кинули? Рішення по виплаті чекаю вже 3 з половиною років ПФУ я проснусь
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05.07.2025 18:12 Ответить
Шмигаля до суду.
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05.07.2025 18:14 Ответить
ЗЄля, де ракети, блд?!
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05.07.2025 18:16 Ответить
Масштаби - наше все!
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05.07.2025 18:21 Ответить
Одні заяви.А толку-0
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05.07.2025 18:22 Ответить
привяжите его в хрушёвке на Соломенке и никуда не выпускайте иуду
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05.07.2025 18:24 Ответить
Зеленський , досить брехати про те , що відбувається з озброєнням
в нашій країні ??
По - перше !!
І перестаньте забороняти Петру Олексійовичу надавати постійну
допомогу нашім військовим !!
Це злочин , за який рано чи пізно прийдеться відповісти 🤬

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05.07.2025 18:25 Ответить
Потужний триндьож неспиняється 24/7. Красиві слова, солодкі обіцянкі. А на виході - ZERO, Нуль, ніфіга! Продавець повітря впарює мудрому наріду чергову фуйню, чудово знаючи, що в реалі нічого зроблено не буде, бо бабло вже вкрадено, розпилено та виведено в крипту, або в офшори.
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05.07.2025 18:28 Ответить
ти, чорт маленький, всіх переміг!
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05.07.2025 18:29 Ответить
 
 