Украина масштабирует совместное с партнерами производство оружия: дальнобойного и дронов-перехватчиков, - Зеленский. ВИДЕО
На этой неделе Украина заключила соглашения с компанией из США и с Данией по совместному производству дронов и оружия.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Защиты жизни должно быть и точно будет больше. Масштабируем совместное с партнерами производство оружия: дальнобойного, чтобы уменьшить российское желание убивать, и дронов-перехватчиков, чтобы защитить наших людей", - отметил он.
Зеленский сообщил, что на этой неделе заключено соглашение с американской компанией о производстве дронов, а также соглашение с Данией о первом совместном производстве оружия для Украины за рубежом.
"Благодарю всех, кто стоит рядом с нашим государством и нашими людьми, поддерживает украинский ОПК и развивает свою оборонную промышленность", - добавил президент.
Ранее сообщалось, что Украина и Дания подписали соглашение, которое позволяет украинским производителям оборонно-промышленного комплекса экспортировать свои технологии для создания оборонных производств в Дании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
після останньої дронової атаки на Київ, зранку без респіратора на вулицю неможливо було вийти, а на Солом'янці по тротуару вітер ганяв шматки сажі.
вова, думаєш українці забудуть тобі непідготовленість до нараду рашки у 2022 та повну неспроможність організувати ППО проти сраних мопедів?
і не сподівайся....
.
.
БайденТрамп, де наші Патріоти ?
.
что, выберем?
.
.
будь ти проклятий
.
уже сьомий рік іщут !
мені часом здається, що Порох це Кеннеди.
а може воно так і є ?
.
гавкають тільки для того , щоби піз@ануть , чорти рогаті !
.
Вищий суд. Вас кинули? Рішення по виплаті чекаю вже 3 з половиною років ПФУ я проснусь
в нашій країні ??
По - перше !!
І перестаньте забороняти Петру Олексійовичу надавати постійну
допомогу нашім військовим !!
Це злочин , за який рано чи пізно прийдеться відповісти 🤬