Украина масштабирует совместное с партнерами производство оружия: дальнобойного и дронов-перехватчиков, - Зеленский. ВИДЕО

На этой неделе Украина заключила соглашения с компанией из США и с Данией по совместному производству дронов и оружия.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Защиты жизни должно быть и точно будет больше. Масштабируем совместное с партнерами производство оружия: дальнобойного, чтобы уменьшить российское желание убивать, и дронов-перехватчиков, чтобы защитить наших людей", - отметил он.

Зеленский сообщил, что на этой неделе заключено соглашение с американской компанией о производстве дронов, а также соглашение с Данией о первом совместном производстве оружия для Украины за рубежом.

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"Благодарю всех, кто стоит рядом с нашим государством и нашими людьми, поддерживает украинский ОПК и развивает свою оборонную промышленность", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что Украина и Дания подписали соглашение, которое позволяет украинским производителям оборонно-промышленного комплекса экспортировать свои технологии для создания оборонных производств в Дании.