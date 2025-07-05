Україна масштабує спільне з партнерами виробництво зброї: далекобійної та дронів-перехоплювачів, - Зеленський. ВIДЕО

Цього тижні Україна уклала угоди з компанією зі США та з Данією щодо спільного виробництва дронів та зброї.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Захисту життя має бути й точно буде більше. Масштабуємо спільне з партнерами виробництво зброї: далекобійної, щоб зменшити російське бажання вбивати, і дронів-перехоплювачів, щоб захистити наших людей", - зазначив він.

Зеленський повідомив, що цього тижня укладено угоду з американською компанією про виробництво дронів, а також угоду з Данією про перше спільне виробництво зброї для України за кордоном.

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"Дякуємо всім, хто стоїть поряд із нашою державою та нашими людьми, підтримує український ОПК та розбудовує свою оборонну промисловість", - додав президент.

Раніше повідомлялося, що Україна та Данія підписали угоду, яка дозволяє українським виробникам оборонно-промислового комплексу експортувати свої технології для створення оборонних виробництв у Данії.