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Новини Відео Співпраця в оборонній промисловості України та ЄС Виробництво зброї
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Україна масштабує спільне з партнерами виробництво зброї: далекобійної та дронів-перехоплювачів, - Зеленський. ВIДЕО

Цього тижні Україна уклала угоди з компанією зі США та з Данією щодо спільного виробництва дронів та зброї.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Захисту життя має бути й точно буде більше. Масштабуємо спільне з партнерами виробництво зброї: далекобійної, щоб зменшити російське бажання вбивати, і дронів-перехоплювачів, щоб захистити наших людей", - зазначив він.

Зеленський повідомив, що цього тижня укладено угоду з американською компанією про виробництво дронів, а також угоду з Данією про перше спільне виробництво зброї для України за кордоном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про угоду з Данією щодо спільного виробництва зброї: Важливо і з погляду безпеки, і з погляду інвестицій

"Дякуємо всім, хто стоїть поряд із нашою державою та нашими людьми, підтримує український ОПК та розбудовує свою оборонну промисловість", - додав президент.

Раніше повідомлялося, що Україна та Данія підписали угоду, яка дозволяє українським виробникам оборонно-промислового комплексу експортувати свої технології для створення оборонних виробництв у Данії.

Автор: 

Данія (805) Зеленський Володимир (24638) зброя (7588) США (23690) дрони (5056)


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Топ коментарі
+11
Знову потужне ніх..я.
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05.07.2025 17:45 Відповісти
+9
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05.07.2025 17:49 Відповісти
+5
Сколько можно п з…
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05.07.2025 17:42 Відповісти
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Тобто було мало "укладених угод" зі США які пі'дори похерили навіть не захекавшись? Давай ще наукладаєм?
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05.07.2025 17:40 Відповісти
Як там про Боржомі та нирки кажуть?
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05.07.2025 17:42 Відповісти
Сколько можно п з…
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05.07.2025 17:42 Відповісти
Коли це мета їх існування - вічно
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05.07.2025 17:47 Відповісти
Коли вже почуємо, що Україна щось там апроксимує...
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05.07.2025 17:44 Відповісти
Знову потужне ніх..я.
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05.07.2025 17:45 Відповісти
Ну не выберем мы больше тебя. Успокойся уже
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05.07.2025 17:47 Відповісти
???
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05.07.2025 17:53 Відповісти
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05.07.2025 17:49 Відповісти
і коли летить гавкає
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05.07.2025 17:51 Відповісти
Улюблена газета Трампа закликала озброїти Київ
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05.07.2025 17:50 Відповісти
#а прі чьом здесь ЗЄлєнський ?

.
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05.07.2025 18:07 Відповісти
Ще тільки маштабує???І це після більше 6 років твоєї безроздільної влади над Україною? Але мене тут дивує і шокує не тупа Зінка,а "мудрий" нарід,73% якого вибрали собі царьком не просто яхуда,а найтупішого з яхудів-мал.анців....
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05.07.2025 17:50 Відповісти
ЗДОХНИ ЗДОХНИ ЗДОХНИ ЗДОХНИ - при Сталіні менше падіння чисельності населення чим при тобі!
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05.07.2025 17:50 Відповісти
Здохнути - занадто швидка і легка розплата за все скоєне!!!
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05.07.2025 18:08 Відповісти
а коли вже там стартує сота "Зірка Смерті", Оманська Гнида

будь ти проклятий
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05.07.2025 17:54 Відповісти
масштабує, розвиває, прискорює, підсилює, залучає тільки в очах *********...
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05.07.2025 17:59 Відповісти
За класифікацією попередньої адміністрації це надпотужна ескалація, після якої русня мала б застосувати ядерну зброю. Агов, саліван, ти ще живий? Обізвись, бо всі вже й забули, як ти виглядаєш...
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05.07.2025 18:01 Відповісти
А что не так сказал Зеленский?? Дроны сейчас самое грозное оружие на фронте!
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05.07.2025 18:03 Відповісти
А ну так.. але воно краде. Зі своїми лічінками, папой сашей й мамой римою, щоб вони здохли.
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05.07.2025 18:07 Відповісти
Який мерзенний голос у зедебіла
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05.07.2025 18:04 Відповісти
 
 