Україна масштабує спільне з партнерами виробництво зброї: далекобійної та дронів-перехоплювачів, - Зеленський. ВIДЕО
Цього тижні Україна уклала угоди з компанією зі США та з Данією щодо спільного виробництва дронів та зброї.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Захисту життя має бути й точно буде більше. Масштабуємо спільне з партнерами виробництво зброї: далекобійної, щоб зменшити російське бажання вбивати, і дронів-перехоплювачів, щоб захистити наших людей", - зазначив він.
Зеленський повідомив, що цього тижня укладено угоду з американською компанією про виробництво дронів, а також угоду з Данією про перше спільне виробництво зброї для України за кордоном.
"Дякуємо всім, хто стоїть поряд із нашою державою та нашими людьми, підтримує український ОПК та розбудовує свою оборонну промисловість", - додав президент.
Раніше повідомлялося, що Україна та Данія підписали угоду, яка дозволяє українським виробникам оборонно-промислового комплексу експортувати свої технології для створення оборонних виробництв у Данії.
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