Сотні тисяч дронів уже цього року: Україна і США домовилися про збільшення спільної роботи, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів про збільшення виробництва зброї, зокрема дронів, та угоди з Данією і США.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо відзначити, що вдалося нам зробити за цей тиждень разом із друзями України. Данія: є нові домовленості про спільне виробництво зброї, укладена угода – вчора її підписали. Будемо працювати на території Данії, і це наш спільний проєкт – перші суттєві можливості нашого українського виробництва за кордоном. Будуть і ще такі домовленості", - зазначив президент.

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За його словами, це стосується і дронів, і багатьох інших необхідних видів зброї.

Зеленський зауважив, що стосовно дронів також є домовленості з американською стороною про значне збільшення спільної роботи.

"Це дасть Україні ще сотні тисяч дронів уже цього року на спеціальних умовах і ще значно більше дронів наступного року. У тому числі, дронів-перехоплювачів – це очевидний наш пріоритет", - додав він.

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Також президент наголосив на важливості дронів-перехоплювачів: "Завдання для всієї нашої держави, для Сил оборони України, для всіх бізнесів, які працюють за цим напрямком, – буквально щотижня давати більше результатів щодо перехоплювачів. Це і більше виробляти таких дронів, і більше тренувати операторів дронів, і набагато більше ефективності в застосуванні перехоплювачів. Перехоплювачі повинні працювати".