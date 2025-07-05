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Сотні тисяч дронів уже цього року: Україна і США домовилися про збільшення спільної роботи, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів про збільшення виробництва зброї, зокрема дронів, та угоди з Данією і США.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо відзначити, що вдалося нам зробити за цей тиждень разом із друзями України. Данія: є нові домовленості про спільне виробництво зброї, укладена угода – вчора її підписали. Будемо працювати на території Данії, і це наш спільний проєкт – перші суттєві можливості нашого українського виробництва за кордоном. Будуть і ще такі домовленості", - зазначив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна масштабує спільне з партнерами виробництво зброї: далекобійної та дронів-перехоплювачів, - Зеленський. ВIДЕО

За його словами, це стосується і дронів, і багатьох інших необхідних видів зброї.

Зеленський зауважив, що стосовно дронів також є домовленості з американською стороною про значне збільшення спільної роботи.

"Це дасть Україні ще сотні тисяч дронів уже цього року на спеціальних умовах і ще значно більше дронів наступного року. У тому числі, дронів-перехоплювачів – це очевидний наш пріоритет", - додав він.

Також читайте: Україна і США запустили спільне виробництво дронів, включно з перехоплювачами "Шахедів", - Зеленський

Також президент наголосив на важливості дронів-перехоплювачів: "Завдання для всієї нашої держави, для Сил оборони України, для всіх бізнесів, які працюють за цим напрямком, – буквально щотижня давати більше результатів щодо перехоплювачів. Це і більше виробляти таких дронів, і більше тренувати операторів дронів, і набагато більше ефективності в застосуванні перехоплювачів. Перехоплювачі повинні працювати".

Автор: 

Зеленський Володимир (24638) США (23690) дрони (5056)


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Топ коментарі
+22
Піздабол
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05.07.2025 21:05 Відповісти
+18
Про мільйон дронів вже під килимок замели. Тепер Зеленський з тією ж небритою героїчною мордою бухнув про сто тисяч дронів. Невже і це буде фуфлом?
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05.07.2025 21:05 Відповісти
+16
то мільйони,тепер сотні тисяч,далі сотні,зроби хоч десяток пи.здобол зелений.
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05.07.2025 21:07 Відповісти
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"Дай Боже нашому теляті та й вовка з'їсти!" (с)
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05.07.2025 21:03 Відповісти
Читав,що на випробуваннях штатівські дрони перехоплювачі шахедів показали себЕ більш ефективнішими за наші. А жаль.
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05.07.2025 21:24 Відповісти
Піздабол
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05.07.2025 21:05 Відповісти
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05.07.2025 21:51 Відповісти
Про мільйон дронів вже під килимок замели. Тепер Зеленський з тією ж небритою героїчною мордою бухнув про сто тисяч дронів. Невже і це буде фуфлом?
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05.07.2025 21:05 Відповісти
Звичайно.Ще одна потужна брехня.
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05.07.2025 21:14 Відповісти
Це не просто фуфло, а потужне фуфло.
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05.07.2025 21:16 Відповісти
Ще буде мільйон кур'єрів...
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05.07.2025 21:28 Відповісти
Вже тих дронів скоро буде більше ніж дерев , обіцяних , посаджених
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05.07.2025 21:07 Відповісти
то мільйони,тепер сотні тисяч,далі сотні,зроби хоч десяток пи.здобол зелений.
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05.07.2025 21:07 Відповісти
Знову повітряні замки будує
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05.07.2025 21:09 Відповісти
Шо!! Знову?...
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05.07.2025 21:13 Відповісти
Ракет вже наробив?
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05.07.2025 21:14 Відповісти
Не мав часу!
Записував відосик!
Тепер буде шахеди і ракети рахувати всю ніч.
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05.07.2025 21:21 Відповісти
Де наші пекло, рути, паляниці, трембіти...ще є ідіоти, які вірять оманському брехуну?
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05.07.2025 21:14 Відповісти
Більшість впевнені,що оман це видумки порохоботів.Вірять,ще й як.
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05.07.2025 21:19 Відповісти
Одними назвами не дуже виходить збивати шахеди🤔
А сталеві яйця, до шахедів, докинути ніхто не може😆
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05.07.2025 21:25 Відповісти
Шоб ти здохло коксове чмо.
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05.07.2025 21:15 Відповісти
в страшних муках
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05.07.2025 21:16 Відповісти
Кацапи запустили ударні дрони по Україні, Боневтік запустив потужний золотий дощ через відосік у відповідь.
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05.07.2025 21:16 Відповісти
Вова йди накуй!
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05.07.2025 21:19 Відповісти
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05.07.2025 21:20 Відповісти
Наша пєстня хороша, начінай сначала.
Знову хтось збагатиться з банди зеленського на розпилі бабла на дронах і на цьому все. І фронт буде вже по руслу Дніпра
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05.07.2025 21:20 Відповісти
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05.07.2025 21:22 Відповісти
"Та це все ж було"- казав патріарх олігархату в Україні Л.Д.Кучма.
Чого ти тільки не анонсував,красуючись біля спецвиробів: "Пекло","Рій дронів""Довгі руки",а ще обіцяв і балістичні ракети і "Сапсани" з "Нептунами".Може вже досить бла-бла-бла,а пора працювати?Ще були обіцянки від Федорова і Умерова,а тільки видно,що кацапстан більше 500 ударних БПЛА по Україні запускає.Щоб переграти болото нам в двічі,в тричі більше треба бити по Московії.
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05.07.2025 21:22 Відповісти
Пнх, курва брехлива.
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05.07.2025 21:25 Відповісти
Відео не вмикав. Щоб поригати мені достатньо побачити його мерзенну морду на паузі. До речі, за ці шість з половиною жахливих років плюндрування України, жодного разу не дивився зеленого виродка довше 10 секунд. Останній рік, не довше 2 секунд. Більше не витримую.
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05.07.2025 21:25 Відповісти
Хорошая новость! Куда ступает нога руского солдата, туда сразу же летит украинский дрон!
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05.07.2025 21:28 Відповісти
2024 До конца года Украина получит 4-5 млрд дол. на собственное производство дронов, - Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3515632
2023 В следующем году мы изготовим миллион дронов, - Зеленский. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/n3462600
Как говорят малороссы: обещать - не значит жениться)
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05.07.2025 21:46 Відповісти
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05.07.2025 21:49 Відповісти
.....вот представляете, скачут по Петербургу курьеры, курьеры! Десять тысяч курьеров скачут.... . Хлестаков. Ревизор. Гоголь Н.
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05.07.2025 21:52 Відповісти
Как с тысячами "мирних угод"
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05.07.2025 22:08 Відповісти
Воно дурить усіх і на жаль ще багато тих хто цьому порхоригу вірить, а треба вже давно стерти цю порхоригівську зелену погань!
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05.07.2025 22:23 Відповісти
Зелена мерзота!
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05.07.2025 22:24 Відповісти
Геть мудака тупорилого!
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05.07.2025 22:45 Відповісти
хрипатый наркоман ты уже дроны кремлю отдал все знают теперь ими УКРАИНУ бомбят
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05.07.2025 23:13 Відповісти
 
 