Сотні тисяч дронів уже цього року: Україна і США домовилися про збільшення спільної роботи, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповів про збільшення виробництва зброї, зокрема дронів, та угоди з Данією і США.
Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Важливо відзначити, що вдалося нам зробити за цей тиждень разом із друзями України. Данія: є нові домовленості про спільне виробництво зброї, укладена угода – вчора її підписали. Будемо працювати на території Данії, і це наш спільний проєкт – перші суттєві можливості нашого українського виробництва за кордоном. Будуть і ще такі домовленості", - зазначив президент.
За його словами, це стосується і дронів, і багатьох інших необхідних видів зброї.
Зеленський зауважив, що стосовно дронів також є домовленості з американською стороною про значне збільшення спільної роботи.
"Це дасть Україні ще сотні тисяч дронів уже цього року на спеціальних умовах і ще значно більше дронів наступного року. У тому числі, дронів-перехоплювачів – це очевидний наш пріоритет", - додав він.
Також президент наголосив на важливості дронів-перехоплювачів: "Завдання для всієї нашої держави, для Сил оборони України, для всіх бізнесів, які працюють за цим напрямком, – буквально щотижня давати більше результатів щодо перехоплювачів. Це і більше виробляти таких дронів, і більше тренувати операторів дронів, і набагато більше ефективності в застосуванні перехоплювачів. Перехоплювачі повинні працювати".
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Записував відосик!
Тепер буде шахеди і ракети рахувати всю ніч.
А сталеві яйця, до шахедів, докинути ніхто не може😆
Знову хтось збагатиться з банди зеленського на розпилі бабла на дронах і на цьому все. І фронт буде вже по руслу Дніпра
Чого ти тільки не анонсував,красуючись біля спецвиробів: "Пекло","Рій дронів""Довгі руки",а ще обіцяв і балістичні ракети і "Сапсани" з "Нептунами".Може вже досить бла-бла-бла,а пора працювати?Ще були обіцянки від Федорова і Умерова,а тільки видно,що кацапстан більше 500 ударних БПЛА по Україні запускає.Щоб переграти болото нам в двічі,в тричі більше треба бити по Московії.
2023 В следующем году мы изготовим миллион дронов, - Зеленский. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/n3462600
Как говорят малороссы: обещать - не значит жениться)