Россияне намеренно атакуют дронами украинских спасателей и хвастаются этим в видео, - ГСЧС. ВИДЕО
Российские захватчики открыто публикуют видео, как намеренно наводят дроны на украинских спасателей.
Об этом сообщает ГСЧС, комментируя кадры, которые появились в российских пропагандистских пабликах, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия даже не стесняется - открыто публикует видео, как намеренно наводит дроны на спасателей. На тех, кто не воюет, не имеет оружия, а спасает жизни после их же обстрелов. Это не просто террор - это демонстративная бесчеловечность", - говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что целиться в тех, кто вытаскивает из-под завалов - значит воевать против самой жизни.
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"...солдати я звільняю вас від древньої химери під назвою совість".
Походу козломорді переплюнули навіть власні казки про Гітлера...
Мене не дивує РФ. Мене дивують ці люди, які досі дивуються. Як діти
Вони ніколи цього не зроблять !
Або їм забороняють,щоб путлєра не скривдити,або сасі не хочуть себеутруждать.
Тоді лишається лише одне: виконати свою обіцянку - "якщо я не закінчу війну, то повинен прийти інший, хто зможе" і забрати з собою дєрьмака і решту "5-6 менеджерів"... У СІЗО СБУ зі 111 статтею КПК...