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Россияне намеренно атакуют дронами украинских спасателей и хвастаются этим в видео, - ГСЧС. ВИДЕО

Российские захватчики открыто публикуют видео, как намеренно наводят дроны на украинских спасателей.

Об этом сообщает ГСЧС, комментируя кадры, которые появились в российских пропагандистских пабликах, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия даже не стесняется - открыто публикует видео, как намеренно наводит дроны на спасателей. На тех, кто не воюет, не имеет оружия, а спасает жизни после их же обстрелов. Это не просто террор - это демонстративная бесчеловечность", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что целиться в тех, кто вытаскивает из-под завалов - значит воевать против самой жизни.

Смотрите также: Ликвидирован пожар, вызванный ударом РФ по зданию ТЦК в Кременчуге, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Автор: 

атака (447) ГСЧС (5062)


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Топ комментарии
+13
Черговий доказ того що так звана росія це держава терорист.
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06.07.2025 18:01 Ответить
+12
Дитячий садочок в формулюванні - "Росія навіть не соромиться". А що, коли хтось когось вирішив знищити - можно це робити з соромом?

Мене не дивує РФ. Мене дивують ці люди, які досі дивуються. Як діти
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06.07.2025 18:17 Ответить
+9
Колись ходила байка що Гітлер в наказі про Барбаросу написав -
"...солдати я звільняю вас від древньої химери під назвою совість".

Походу козломорді переплюнули навіть власні казки про Гітлера...
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06.07.2025 18:03 Ответить
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06.07.2025 17:57 Ответить
Черговий доказ того що так звана росія це держава терорист.
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06.07.2025 18:01 Ответить
Кацапи - це генетичні садисти.
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06.07.2025 18:18 Ответить
Колись ходила байка що Гітлер в наказі про Барбаросу написав -
"...солдати я звільняю вас від древньої химери під назвою совість".

Походу козломорді переплюнули навіть власні казки про Гітлера...
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06.07.2025 18:03 Ответить
☠️ Мінус облаштована позиція російських операторів дронів - знищено вщент, як цього і заслуговують окупанти

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06.07.2025 18:14 Ответить
Дитячий садочок в формулюванні - "Росія навіть не соромиться". А що, коли хтось когось вирішив знищити - можно це робити з соромом?

Мене не дивує РФ. Мене дивують ці люди, які досі дивуються. Як діти
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06.07.2025 18:17 Ответить
100%
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06.07.2025 18:27 Ответить
А чим ці тварюки можуть здивувати?
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06.07.2025 18:31 Ответить
Так а коли вже визнають московський режим терористами?
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06.07.2025 18:31 Ответить
Хто - Європа , чи Америка , чи Китай ...?
Вони ніколи цього не зроблять !
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06.07.2025 18:36 Ответить
Хе-хе! Половина України не визнала московський режим терористами: "Ва фсьом вінаваты Парашэнка і бєньдєрафская Галицыя"
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06.07.2025 19:15 Ответить
Визнають терористом тоді,коли наше мзс,в першу чергу постійні представники при оон ,усяких комітетахбудуть наводити такі факти,причому документально підтверджені,там ,а не нам розказувати.Ми і так знаємо.
Або їм забороняють,щоб путлєра не скривдити,або сасі не хочуть себеутруждать.
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06.07.2025 18:38 Ответить
Ви хочете, щоб рускоязичні виступили проти рускоязичних? Хе-хе, так не буває...
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06.07.2025 19:18 Ответить
А ви сподівались що лікарів пришлють?
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06.07.2025 19:18 Ответить
І де ж екстренне засідання ООН? Де заяви найвеличнішого боневтіка з головної трибуни планети про тероризм московитів? Чи то тільки в "Кварталі" можна було ржати над "баригою", який привозив до ООН і паспорти московитів, і уламки вражених рашистами цивільних об'єктів? А робити щось, окрім дописів в соцмережах, для найдосвідченішого членограя - складно? Чи воно думає, що його дописи та хриплосики дивляться у всьому світі і вони мають хоч якийсь вплив за кордонами України?
Тоді лишається лише одне: виконати свою обіцянку - "якщо я не закінчу війну, то повинен прийти інший, хто зможе" і забрати з собою дєрьмака і решту "5-6 менеджерів"... У СІЗО СБУ зі 111 статтею КПК...
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06.07.2025 20:17 Ответить
 
 