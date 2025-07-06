Россияне намеренно атакуют дронами украинских спасателей и хвастаются этим в видео, - ГСЧС. ВИДЕО

Российские захватчики открыто публикуют видео, как намеренно наводят дроны на украинских спасателей.

Об этом сообщает ГСЧС, комментируя кадры, которые появились в российских пропагандистских пабликах, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия даже не стесняется - открыто публикует видео, как намеренно наводит дроны на спасателей. На тех, кто не воюет, не имеет оружия, а спасает жизни после их же обстрелов. Это не просто террор - это демонстративная бесчеловечность", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что целиться в тех, кто вытаскивает из-под завалов - значит воевать против самой жизни.

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