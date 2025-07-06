Росіяни навмисно атакують дронами українських рятувальників і хваляться цим у відео, - ДСНС. ВIДЕО
Російські загарбники відкрито публікують відео, як навмисно наводять дрони на українських рятувальників.
Про це повідомляє ДСНС, коментуючи кадри, які з’явилися у російських пропагандистських пабліках, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія навіть не соромиться - відкрито публікує відео, як навмисно наводить дрони на рятувальників. На тих, хто не воює, не має зброї, а рятує життя після їхніх же обстрілів. Це не просто терор - це демонстративна нелюдяність", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що цілити у тих, хто витягує з-під завалів - значить воювати проти самого життя.
Топ коментарі
+8 Dmitriy Prudko
показати весь коментар06.07.2025 18:01 Відповісти Посилання
+7 Магирус
показати весь коментар06.07.2025 18:17 Відповісти Посилання
+6 Andrew Moon
показати весь коментар06.07.2025 18:03 Відповісти Посилання
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"...солдати я звільняю вас від древньої химери під назвою совість".
Походу козломорді переплюнули навіть власні казки про Гітлера...
Мене не дивує РФ. Мене дивують ці люди, які досі дивуються. Як діти
Вони ніколи цього не зроблять !
Або їм забороняють,щоб путлєра не скривдити,або сасі не хочуть себеутруждать.