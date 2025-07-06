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Росіяни навмисно атакують дронами українських рятувальників і хваляться цим у відео, - ДСНС. ВIДЕО

Російські загарбники відкрито публікують відео, як навмисно наводять дрони на українських рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС, коментуючи кадри, які з’явилися у російських пропагандистських пабліках, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія навіть не соромиться - відкрито публікує відео, як навмисно наводить дрони на рятувальників. На тих, хто не воює, не має зброї, а рятує життя після їхніх же обстрілів. Це не просто терор - це демонстративна нелюдяність", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що цілити у тих, хто витягує з-під завалів - значить воювати проти самого життя.

Дивіться також: Ліквідовано пожежу, спричинену ударом РФ по будівлі ТЦК у Кременчуці, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

атака (412) ДСНС (5202)


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Топ коментарі
+8
Черговий доказ того що так звана росія це держава терорист.
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06.07.2025 18:01 Відповісти
+7
Дитячий садочок в формулюванні - "Росія навіть не соромиться". А що, коли хтось когось вирішив знищити - можно це робити з соромом?

Мене не дивує РФ. Мене дивують ці люди, які досі дивуються. Як діти
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06.07.2025 18:17 Відповісти
+6
Колись ходила байка що Гітлер в наказі про Барбаросу написав -
"...солдати я звільняю вас від древньої химери під назвою совість".

Походу козломорді переплюнули навіть власні казки про Гітлера...
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06.07.2025 18:03 Відповісти
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06.07.2025 17:57 Відповісти
Черговий доказ того що так звана росія це держава терорист.
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06.07.2025 18:01 Відповісти
Кацапи - це генетичні садисти.
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06.07.2025 18:18 Відповісти
Колись ходила байка що Гітлер в наказі про Барбаросу написав -
"...солдати я звільняю вас від древньої химери під назвою совість".

Походу козломорді переплюнули навіть власні казки про Гітлера...
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06.07.2025 18:03 Відповісти
☠️ Мінус облаштована позиція російських операторів дронів - знищено вщент, як цього і заслуговують окупанти

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06.07.2025 18:14 Відповісти
Дитячий садочок в формулюванні - "Росія навіть не соромиться". А що, коли хтось когось вирішив знищити - можно це робити з соромом?

Мене не дивує РФ. Мене дивують ці люди, які досі дивуються. Як діти
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06.07.2025 18:17 Відповісти
100%
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06.07.2025 18:27 Відповісти
А чим ці тварюки можуть здивувати?
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06.07.2025 18:31 Відповісти
Так а коли вже визнають московський режим терористами?
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06.07.2025 18:31 Відповісти
Хто - Європа , чи Америка , чи Китай ...?
Вони ніколи цього не зроблять !
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06.07.2025 18:36 Відповісти
Хе-хе! Половина України не визнала московський режим терористами: "Ва фсьом вінаваты Парашэнка і бєньдєрафская Галицыя"
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06.07.2025 19:15 Відповісти
Визнають терористом тоді,коли наше мзс,в першу чергу постійні представники при оон ,усяких комітетахбудуть наводити такі факти,причому документально підтверджені,там ,а не нам розказувати.Ми і так знаємо.
Або їм забороняють,щоб путлєра не скривдити,або сасі не хочуть себеутруждать.
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06.07.2025 18:38 Відповісти
Ви хочете, щоб рускоязичні виступили проти рускоязичних? Хе-хе, так не буває...
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06.07.2025 19:18 Відповісти
А ви сподівались що лікарів пришлють?
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06.07.2025 19:18 Відповісти
 
 