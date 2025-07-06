Росіяни навмисно атакують дронами українських рятувальників і хваляться цим у відео, - ДСНС. ВIДЕО

Російські загарбники відкрито публікують відео, як навмисно наводять дрони на українських рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС, коментуючи кадри, які з’явилися у російських пропагандистських пабліках, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія навіть не соромиться - відкрито публікує відео, як навмисно наводить дрони на рятувальників. На тих, хто не воює, не має зброї, а рятує життя після їхніх же обстрілів. Це не просто терор - це демонстративна нелюдяність", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що цілити у тих, хто витягує з-під завалів - значить воювати проти самого життя.

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