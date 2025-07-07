Военные РФ продолжают казнить своих бойцов: "Его обнулить надо нах#й", - перехват ГУР МО. АУДИО

Российские оккупанты продолжают практику казней собственных военнослужащих.

Аудиоперехват обнародовала пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"На этот раз россиянина пустили в расход из-за неверного, по мнению командира, предложения о времени передвижения подразделения", - отметили в разведке.

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