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Военные РФ продолжают казнить своих бойцов: "Его обнулить надо нах#й", - перехват ГУР МО. АУДИО

Российские оккупанты продолжают практику казней собственных военнослужащих.

Аудиоперехват обнародовала пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"На этот раз россиянина пустили в расход из-за неверного, по мнению командира, предложения о времени передвижения подразделения", - отметили в разведке.

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Автор: 

армия РФ (19968) перехват (347) ГУР (505)


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Правильним путем идут лапотние репоеди, прямо на концерт йосі кака.бздона
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07.07.2025 17:25 Ответить
своїх хай обнуляють,допомагайте при випадку
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07.07.2025 17:34 Ответить
обнульониша члєнолікого обнулюйте краще..
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07.07.2025 17:44 Ответить
Вот бы их всех "обнулить", с диаспорой и оппозизией...
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07.07.2025 19:55 Ответить
 
 