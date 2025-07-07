Военные РФ продолжают казнить своих бойцов: "Его обнулить надо нах#й", - перехват ГУР МО. АУДИО
Российские оккупанты продолжают практику казней собственных военнослужащих.
Аудиоперехват обнародовала пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
"На этот раз россиянина пустили в расход из-за неверного, по мнению командира, предложения о времени передвижения подразделения", - отметили в разведке.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кот Бегемот
показать весь комментарий07.07.2025 17:25 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
✘
Влад #584963
показать весь комментарий07.07.2025 17:34 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Bad Robot
показать весь комментарий07.07.2025 17:44 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий07.07.2025 19:55 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль