Військові РФ продовжують страти власних бійців: Его обнулить надо нах#й, - перехоплення ГУР МО. АУДIО
Російські окупанти продовжують практику страт власних військовослужбовців.
Аудіоперехоплення оприлюднила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього разу росіянина пустили в розхід через невірну, на думку командира, пропозицію щодо часу пересування підрозділу", - зазначили у розвідці.
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Кот Бегемот
показати весь коментар07.07.2025 17:25 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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Влад #584963
показати весь коментар07.07.2025 17:34 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Bad Robot
показати весь коментар07.07.2025 17:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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