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Військові РФ продовжують страти власних бійців: Его обнулить надо нах#й, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Російські окупанти продовжують практику страт власних військовослужбовців.

Аудіоперехоплення оприлюднила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу росіянина пустили в розхід через невірну, на думку командира, пропозицію щодо часу пересування підрозділу", - зазначили у розвідці.

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Автор: 

армія рф (18119) перехоплення (356) ГУР (585)


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Правильним путем идут лапотние репоеди, прямо на концерт йосі кака.бздона
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07.07.2025 17:25 Відповісти
своїх хай обнуляють,допомагайте при випадку
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07.07.2025 17:34 Відповісти
обнульониша члєнолікого обнулюйте краще..
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07.07.2025 17:44 Відповісти
 
 