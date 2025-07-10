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Дроны-камикадзе до смерти загоняли в перелеске штурмовую группу из пяти оккупантов. ВИДЕО
Операторы украинских дронов ликвидировали вражескую штурмовую группу из, по меньшей мере, пяти оккупантов, которую застали в перелеске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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А привладних з Урядового кварталу та осіб, з посвідками народного депутата з ВРУ, разом з купою державних секретарів, що готували такі рішення, до відповідальності, за наслідки їх дій=бездіяльності, в наслідок яких, загинули Українці!! Як приклад, аброхамій з падлюком, за Яврівське убивство Українців, московітами!!