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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Дроны-камикадзе до смерти загоняли в перелеске штурмовую группу из пяти оккупантов. ВИДЕО

Операторы украинских дронов ликвидировали вражескую штурмовую группу из, по меньшей мере, пяти оккупантов, которую застали в перелеске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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армия РФ (19998) уничтожение (7458) дроны (4270)


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Родичам жопошника "Ладу" не давать! Ибо издох не скрепно!
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10.07.2025 09:50 Ответить
Кари, московітам, страшної кари, за їх злочини з 2014 року, в Мирній Україні!!
А привладних з Урядового кварталу та осіб, з посвідками народного депутата з ВРУ, разом з купою державних секретарів, що готували такі рішення, до відповідальності, за наслідки їх дій=бездіяльності, в наслідок яких, загинули Українці!! Як приклад, аброхамій з падлюком, за Яврівське убивство Українців, московітами!!
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10.07.2025 09:52 Ответить
останний був тот мальчик в трусиках
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10.07.2025 10:23 Ответить
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10.07.2025 11:28 Ответить
 
 