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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дрони-камікадзе до смерті заганяли у переліску штурмову групу із п’яти окупантів. ВIДЕО

Оператори українських дронів ліквідували ворожу штурмову групу із щонайменше п'яти окупантів, яку заскочили у переліску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група окупантів підняла плакат із написом "Мы хотим сдаться" після атаки двох українських дронів на Харківщині. ВIДЕО

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армія рф (18148) знищення (7770) дрони (5084)


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Родичам жопошника "Ладу" не давать! Ибо издох не скрепно!
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10.07.2025 09:50 Відповісти
Кари, московітам, страшної кари, за їх злочини з 2014 року, в Мирній Україні!!
А привладних з Урядового кварталу та осіб, з посвідками народного депутата з ВРУ, разом з купою державних секретарів, що готували такі рішення, до відповідальності, за наслідки їх дій=бездіяльності, в наслідок яких, загинули Українці!! Як приклад, аброхамій з падлюком, за Яврівське убивство Українців, московітами!!
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10.07.2025 09:52 Відповісти
останний був тот мальчик в трусиках
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10.07.2025 10:23 Відповісти
 
 