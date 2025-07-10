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Дрони-камікадзе до смерті заганяли у переліску штурмову групу із п’яти окупантів. ВIДЕО
Оператори українських дронів ліквідували ворожу штурмову групу із щонайменше п'яти окупантів, яку заскочили у переліску.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
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А привладних з Урядового кварталу та осіб, з посвідками народного депутата з ВРУ, разом з купою державних секретарів, що готували такі рішення, до відповідальності, за наслідки їх дій=бездіяльності, в наслідок яких, загинули Українці!! Як приклад, аброхамій з падлюком, за Яврівське убивство Українців, московітами!!