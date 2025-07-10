Бойцы атакуют дронами оккупантов: "Швайгер, ворог на переправі!", - "Я лечу, лечу, бл#дь!". ВИДЕО

Операторы дронов батальона "SIGNUM" из 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха успешно атаковали группу оккупантов и вражескую технику вблизи реки на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боевой работы украинских воинов и их переговоров в эфире во время атаки опубликована на странице подразделения в соцсетях.

"Лиманское направление. Перед переправой - движение. Что-то не так. Пилоты батальона SIGNUM поднимаются в небо. На мониторе видим скопление врагов и техники. Чутье не подвело. В рацию раздается голос: "Швайгер! Ворог на переправі!!!", а в ответ - спокойный, холодный голос: "Я лечу, лечу, бл#дь!". FPV-дрон стремительно приближается. Видим грузовик. А в кузове - роботизированный комплекс. Один точный маневр, точная траектория - и цель поражена", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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