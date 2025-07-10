Бійці атакують дронами окупантів: "Швайгер, ворог на переправі!", - "Я лечу, лечу, бл#дь!". ВIДЕО

Оператори дронів батальйону "SIGNUM" із 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха успішно атакували групу окупантів та ворожу техніку поблизу річки на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бойової роботи українських воїнів та їх перемовин в ефірі під час атаки опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.

"Лиманський напрямок. Перед переправою - рух. Щось не так. Пілоти батальйону SIGNUM піднімаються в небо. На моніторі бачимо скупчення ворогів і техніки. Чуйка не підвела. У рацію лунає голос: "Швайгер! Ворог на переправі!!!", а у відповідь - спокійний, холодний голос: "Я лечу, лечу, бл#дь!". FPV-дрон стрімко наближається. Бачимо вантажівку. А в кузові - роботизований комплекс. Один точний маневр, влучна траєкторія і ціль вражена", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Також дивіться: Дрони-камікадзе до смерті заганяли у переліску штурмову групу із п’яти окупантів. ВIДЕО