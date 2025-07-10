Бойцы ССО уничтожили САУ "Акация", САУ "Пион", РСЗО "Ураган" и комплекс РЭБ "Житель" на запорожском направлении. ВИДЕО
Бойцы подразделений ССО уничтожили российские САУ "Акация", САУ "Пион", РСЗО "Ураган" и комплекс РЭБ "Житель" на запорожском направлении фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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