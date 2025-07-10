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Новости Видео Боевіе действия на Запорожье
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Бойцы ССО уничтожили САУ "Акация", САУ "Пион", РСЗО "Ураган" и комплекс РЭБ "Житель" на запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы подразделений ССО уничтожили российские САУ "Акация", САУ "Пион", РСЗО "Ураган" и комплекс РЭБ "Житель" на запорожском направлении фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите: Бойцы ССО сожгли вражескую систему дистанционного минирования "Земледелие". ВИДЕО

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ССО (545) РСЗО (208) САУ (217)


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Це санкції які багато вирішують.
Ау, Европа, Нато .
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10.07.2025 14:13 Ответить
 
 