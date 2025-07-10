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Новини Відео Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Бійці ССО знищили САУ "Акація", САУ "Піон", РСЗВ "Ураган" та комплекс РЕБ "Житель" на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці підрозділів ССО знищили російські САУ "Акація", САУ "Піон", РСЗВ "Ураган" та комплекс РЕБ "Житель" на запорізькому напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться: Бійці ССО спалили ворожу систему дистанційного мінування "Зємлєдєліє". ВIДЕО

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ССО (538) РСЗВ (221) САУ (233)


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Це санкції які багато вирішують.
Ау, Европа, Нато .
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10.07.2025 14:13 Відповісти
Ох і смачно влупили!!!
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10.07.2025 15:29 Відповісти
скупчення живої сили - відпочивають,загарають....
приємно дивитись.

ДЯКУЮ ЗСУ
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10.07.2025 15:54 Відповісти
 
 