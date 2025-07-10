Бійці ССО знищили САУ "Акація", САУ "Піон", РСЗВ "Ураган" та комплекс РЕБ "Житель" на запорізькому напрямку. ВIДЕО
Бійці підрозділів ССО знищили російські САУ "Акація", САУ "Піон", РСЗВ "Ураган" та комплекс РЕБ "Житель" на запорізькому напрямку фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
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Ау, Европа, Нато .
приємно дивитись.
ДЯКУЮ ЗСУ