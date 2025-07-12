Делаем все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов и ракет, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство делает все возможное для получения как можно большего количества средств для сбивания дронов и ракет.

Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне продолжают применять эту их специфическую тактику террора против нашего государства, нанося удары концентрированно по тому или иному городу, по тому или иному нашему региону. Наполнение таких ударов они пытаются держать на уровне около 300 "Шахедов", - сказал глава государства.

Он отметил, что в ночь на 12 июля было 339 "Шахедов".

"Уже ближе к вечеру сегодня снова воздушные тревоги, снова "Шахеды" в небе. Значительную часть наши воины сбивают. Но, к сожалению, не все", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что кроме этого, российская армия продолжает использовать также сотни специальных дронов - имитаторов "шахедов" в каждом своем ударе.

"Задача этих дронов - перегрузить противовоздушную оборону и усложнить сбивание "Шахедов". Это их сознательный и подлый террор", - сказал глава государства.

Также он выразил соболезнования родным и близким погибших и сообщил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.

"К сожалению, прошлой ночью были погибшие от российского удара. Двое погибли в Черновцах. Мои соболезнования родным и близким. Еще десятки людей пострадали - в Черновцах, также на Львовщине, в Харькове. Всем оказывается необходимая помощь. Есть повреждения на Волыни", - сказал Зеленский.

"Мы делаем все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов, для сбивания ракет. Приближаем договоренность, и это будет многоуровневая договоренность, относительно новых систем "Петриот" и ракет к ним. Вкладываемся в собственное производство - прежде всего дронов, в том числе дронов-перехватчиков. Будем продолжать наши активные беспилотные операции на российской территории в ответ на их удары. И как всегда, будем действовать асимметрично - и это эффективно", - заявил президент.

Напомним, на рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Буковину четырьмя "Шахедами" и ракетой. Вследствие обстрела в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.

13 июля в Черновцах объявили днем траура по погибшим в результате российского обстрела.