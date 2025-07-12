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Новости Видео ПВО Украины Обращение Зеленского
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Делаем все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов и ракет, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство делает все возможное для получения как можно большего количества средств для сбивания дронов и ракет.

Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне продолжают применять эту их специфическую тактику террора против нашего государства, нанося удары концентрированно по тому или иному городу, по тому или иному нашему региону. Наполнение таких ударов они пытаются держать на уровне около 300 "Шахедов", - сказал глава государства.

Он отметил, что в ночь на 12 июля было 339 "Шахедов".

"Уже ближе к вечеру сегодня снова воздушные тревоги, снова "Шахеды" в небе. Значительную часть наши воины сбивают. Но, к сожалению, не все", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что кроме этого, российская армия продолжает использовать также сотни специальных дронов - имитаторов "шахедов" в каждом своем ударе.

"Задача этих дронов - перегрузить противовоздушную оборону и усложнить сбивание "Шахедов". Это их сознательный и подлый террор", - сказал глава государства.

Также он выразил соболезнования родным и близким погибших и сообщил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.

"К сожалению, прошлой ночью были погибшие от российского удара. Двое погибли в Черновцах. Мои соболезнования родным и близким. Еще десятки людей пострадали - в Черновцах, также на Львовщине, в Харькове. Всем оказывается необходимая помощь. Есть повреждения на Волыни", - сказал Зеленский.

"Мы делаем все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов, для сбивания ракет. Приближаем договоренность, и это будет многоуровневая договоренность, относительно новых систем "Петриот" и ракет к ним. Вкладываемся в собственное производство - прежде всего дронов, в том числе дронов-перехватчиков. Будем продолжать наши активные беспилотные операции на российской территории в ответ на их удары. И как всегда, будем действовать асимметрично - и это эффективно", - заявил президент.

Напомним, на рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Буковину четырьмя "Шахедами" и ракетой. Вследствие обстрела в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.

13 июля в Черновцах объявили днем траура по погибшим в результате российского обстрела.

Автор: 

Зеленский Владимир (21207) ПВО (2942) Шахед (1290)


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Топ комментарии
+11
Геть обкуреного ішака! Це мохнате чмо- ганьба для воюючої країни.
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12.07.2025 21:29 Ответить
+7
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги"
Кур-р-рва...
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12.07.2025 21:34 Ответить
+6
А про своїх клоунів нічого сказати не хочеш?
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12.07.2025 21:27 Ответить
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А про своїх клоунів нічого сказати не хочеш?
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12.07.2025 21:27 Ответить
ЗЕдебіл Мілованов був в Римі весь час вгашений
Навіть на якусь конференцію приперся в сонцезахисних окулярах.
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12.07.2025 22:25 Ответить
Хто ж таке проти ночі постить?
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12.07.2025 22:31 Ответить
Мультимільйонери приїхали просити грошей на відновлення України. У Римських бутиках аншлаг та майже різдвяні виторги. У Мішленівських ресторанах нема де яблуку впасти! Це все приїзд нашої делегації до Італії на конференцію з відновлення України. Делегація не просто велика - вона ВЕЛИЧЕЗНА! Президент зі своїм пулом помічників та радників, 11 міністрів та віцепрем'єр зі своїм почтом помічників, віцеспікер парламенту зі своїми помічниками, 28 депутатів ВР (Слуги та ОПЗЖ), мери міст (Київ, Одеса, Харків, Львів та ін.), представники громадських організацій (Мустафа Найєм та інші). Здається, не менше 200 осіб! Трясця з ними - нехай летять першим класом, нехай живуть у 5-ти зіркових готелях, нехай жеруть чорну ікру за наш з вами рахунок, але нехай привезуть результат, а не меморандуми та валізи з лахами з римських бутиків. Як тільки вони в очі дивляться нашим донорам, які бачать все це марнотратство? Думаю, що якби конференція проводилася десь в менш привабливій для розваг і шопінгу місцевості, то наша делегація була б значно меншою. Це вже 4-а конференція відновлення! А нам ще не дали того обсягу грошей, що обіцяли в меморандумах на першій конференції. (с) Сергій Погребецький
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12.07.2025 22:40 Ответить
Воно працює...
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12.07.2025 21:27 Ответить
Відпрацьовує...
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12.07.2025 21:28 Ответить
Акі бджола.
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12.07.2025 21:29 Ответить
Вана, i тiльки вана, колись також працювала.
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12.07.2025 21:37 Ответить
Геть обкуреного ішака! Це мохнате чмо- ганьба для воюючої країни.
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12.07.2025 21:29 Ответить
Так прожени. Чому ти з дивану закликаєш робити це інших?
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12.07.2025 22:03 Ответить
Ми це хто?
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12.07.2025 21:29 Ответить
Такими запитаннями можете привернути увагу ДБР
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12.07.2025 21:48 Ответить
кацапи роблять теж все можливе - щоб довбати Україну тисячу Шахедами в день
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12.07.2025 21:31 Ответить
Оманська Гнида подрочив ..робить все що може .. бо скумбрія по 8 не дає.
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12.07.2025 21:32 Ответить
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги"
Кур-р-рва...
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12.07.2025 21:34 Ответить
Якби РОБИЛИ - вониб були!
А наслідки плесканя язиком ми бачимо.
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12.07.2025 21:35 Ответить
Дрони та ракети краще всього збивати на стадії виробництва.
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12.07.2025 21:35 Ответить
Дрони та ракети дуже легко збивати тим х...єм, який вони поклали на все
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12.07.2025 23:01 Ответить
Невже він насправді вірить в те що хтось дивиться його відоси-гундоси. Ось так весь день мається, місця собі не знаходить, а увечері подивився "найвеличнишого потужонца", одразу заспокоївся і заснув щасливим дурнем.
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12.07.2025 21:41 Ответить
Ти робиш усе можливе щоби чимбільше загинуло громадян України!!!
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12.07.2025 21:46 Ответить
Только рвотный рефлекс...
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12.07.2025 21:50 Ответить
Хлопець живе в своїй парадигмі:"будемо діяти асиметрично".Ти це серйозно?Кожен день в Україні гинуть люди і руйнується інфраструктура.Розумію,що не наш метод бити по жилим кварталам,але за кожну пошкоджену будівлю у нас на ерефії повинен бути зруйнований цех стратегічного чи подвійного призначення.Асиметрія буде коли хоча б до Урала повинно палати.А так якщо робите то повинен бути результат .Ви сніданками кормите солов'я
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12.07.2025 21:50 Ответить
Де твої дрони та ракети... Ця гра зеленого дебіла зветься в в одну хвіртку, в дурака на піддавки. Навіть план "ковер", що можно одними дронами-обманками зробити, зелене лайно не може довести до логічного кінця. Звідки це на нашу голову вилізло.... нафіг Масляков вигнав його з Москви....
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12.07.2025 21:51 Ответить
Пане преЗЕденте, у мене через вас з'явився неврологічний розлад. Це мізофонія, або нетерпимість до звуків.
Ну, не до всіх звуків, звичайно, а лише до того гундосого пердіння, яке виходить з вашого рота.
Ви б не могли нарешті заткнутись? Чисто з медичних міркувань прошу.
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12.07.2025 21:52 Ответить
Едине що вдалось в ЗЕбіла на "відмінно" це розмінований чонгар....
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12.07.2025 21:53 Ответить
А що робиться для того, щоб у кацапів на мордорі все горіло та палало?
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12.07.2025 22:19 Ответить
Ніху@ ви не робите, а лише сцить в очі.
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12.07.2025 22:23 Ответить
Україна довго буде відхаркувати кров'ю асфальт «Великого будівництва» ЗЕленського.
За офіційною статистикою витрати преЗЕдентської програми «Велике будівництво» склали:
- 2019 рік - 50 млрд.грн.
- 2020 рік - 124 млрд.грн.
- 2021 рік - 132 млрд.грн.
Що разом становить 306 млрд.грн, або 10 млр.доларів США.
Ще 125 млрд,грн було заплановано «освоїти» на 2022 рік.
А тепер проста математика: Вартість батареї ППО NASAMS варіюється, але зазвичай оцінюється в межах 200-285 мільйонів доларів США. Ця ціна включає в себе пускові установки, радар, пункт управління вогнем і систему управління.
Скільки батарей ППО NASAMS можна було б купити за гроші закатані в сфальт?
Скільки б людських життів було збережено?

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12.07.2025 22:28 Ответить
Треба ракети далекобійні,щоб ї@ашить по фашистському логову - кремле@лядям
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12.07.2025 22:34 Ответить
Робимо все, щоб Україна НЕ отримала якнайбільше засобів для збиття дронів і ракет... особливо пихтить Єрмачок. Хоча товариш полковник з фсб все одно лютує і вимагає зробити ще більше.
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12.07.2025 22:37 Ответить
"робимо все"- слова туніядців і грабіжників України.в яких ніяких конкретних справ для захисту України і її народу не було і не має.
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12.07.2025 23:02 Ответить
 
 