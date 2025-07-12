Делаем все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов и ракет, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что государство делает все возможное для получения как можно большего количества средств для сбивания дронов и ракет.
Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россияне продолжают применять эту их специфическую тактику террора против нашего государства, нанося удары концентрированно по тому или иному городу, по тому или иному нашему региону. Наполнение таких ударов они пытаются держать на уровне около 300 "Шахедов", - сказал глава государства.
Он отметил, что в ночь на 12 июля было 339 "Шахедов".
"Уже ближе к вечеру сегодня снова воздушные тревоги, снова "Шахеды" в небе. Значительную часть наши воины сбивают. Но, к сожалению, не все", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что кроме этого, российская армия продолжает использовать также сотни специальных дронов - имитаторов "шахедов" в каждом своем ударе.
"Задача этих дронов - перегрузить противовоздушную оборону и усложнить сбивание "Шахедов". Это их сознательный и подлый террор", - сказал глава государства.
Также он выразил соболезнования родным и близким погибших и сообщил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.
"К сожалению, прошлой ночью были погибшие от российского удара. Двое погибли в Черновцах. Мои соболезнования родным и близким. Еще десятки людей пострадали - в Черновцах, также на Львовщине, в Харькове. Всем оказывается необходимая помощь. Есть повреждения на Волыни", - сказал Зеленский.
"Мы делаем все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов, для сбивания ракет. Приближаем договоренность, и это будет многоуровневая договоренность, относительно новых систем "Петриот" и ракет к ним. Вкладываемся в собственное производство - прежде всего дронов, в том числе дронов-перехватчиков. Будем продолжать наши активные беспилотные операции на российской территории в ответ на их удары. И как всегда, будем действовать асимметрично - и это эффективно", - заявил президент.
Напомним, на рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Буковину четырьмя "Шахедами" и ракетой. Вследствие обстрела в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.
13 июля в Черновцах объявили днем траура по погибшим в результате российского обстрела.
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Навіть на якусь конференцію приперся в сонцезахисних окулярах.
Кур-р-рва...
А наслідки плесканя язиком ми бачимо.
Ну, не до всіх звуків, звичайно, а лише до того гундосого пердіння, яке виходить з вашого рота.
Ви б не могли нарешті заткнутись? Чисто з медичних міркувань прошу.
За офіційною статистикою витрати преЗЕдентської програми «Велике будівництво» склали:
- 2019 рік - 50 млрд.грн.
- 2020 рік - 124 млрд.грн.
- 2021 рік - 132 млрд.грн.
Що разом становить 306 млрд.грн, або 10 млр.доларів США.
Ще 125 млрд,грн було заплановано «освоїти» на 2022 рік.
А тепер проста математика: Вартість батареї ППО NASAMS варіюється, але зазвичай оцінюється в межах 200-285 мільйонів доларів США. Ця ціна включає в себе пускові установки, радар, пункт управління вогнем і систему управління.
Скільки батарей ППО NASAMS можна було б купити за гроші закатані в сфальт?
Скільки б людських життів було збережено?