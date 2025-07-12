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Новини Відео ППО України Звернення Зеленського
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Робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів і ракет, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава робить все можливе для отримання  якнайбільше засобів для збиття дронів та ракет.

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни продовжують застосовувати цю їхню специфічну тактику терору проти нашої держави, завдаючи ударів концентровано по тому чи іншому місту, по тому чи іншому нашому регіону. Наповнення таких ударів вони намагаються тримати на рівні близько 300 "шахедів"", - сказав глава держави.

Він зазначив, що в ніч на 12 липня було 339 "шахедів".

"Уже ближче до вечора сьогодні знову повітряні тривоги, знову "шахеди" в небі. Значну частину наші воїни збивають. Але, на жаль, не всі", - сказав Зеленський.

Президент додав, що окрім цього, російська армія продовжує використовувати також сотні спеціальних дронів – імітаторів "шахедів" у кожному своєму ударі.

"Завдання цих дронів – перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття "шахедів". Це їхній свідомий і підлий терор", - сказав очільник держави.

Також він висловив співчуття рідним і близьким загиблих та повідомив, що постраждалим надається необхідна допомога.

"На жаль, минулої ночі були загиблі від російського удару. Двоє загинули в Чернівцях. Мої співчуття рідним та близьким. Ще десятки людей постраждали – у Чернівцях, також на Львівщині, у Харкові. Усім надається необхідна допомога. Є пошкодження на Волині", - сказав Зеленський.

"Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет. Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем "Петріот" та ракет до них. Вкладаємось у власне виробництво – передусім дронів, у тому числі дронів-перехоплювачів. Будемо продовжувати наші активні дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари. І як завжди, будемо діяти асиметрично – і це ефективно", - заявив президент.

Нагадаємо, на світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину чотирма "шахедами" та ракетою. Внаслідок обстрілу у Чернівцях загинули дві людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.

13 липня у Чернівцях оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.

Автор: 

Зеленський Володимир (24714) ППО (3384) Шахед (1293)


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Топ коментарі
+9
Геть обкуреного ішака! Це мохнате чмо- ганьба для воюючої країни.
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12.07.2025 21:29 Відповісти
+7
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги"
Кур-р-рва...
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12.07.2025 21:34 Відповісти
+5
А про своїх клоунів нічого сказати не хочеш?
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12.07.2025 21:27 Відповісти
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А про своїх клоунів нічого сказати не хочеш?
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12.07.2025 21:27 Відповісти
ЗЕдебіл Мілованов був в Римі весь час вгашений
Навіть на якусь конференцію приперся в сонцезахисних окулярах.
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12.07.2025 22:25 Відповісти
Хто ж таке проти ночі постить?
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12.07.2025 22:31 Відповісти
Воно працює...
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12.07.2025 21:27 Відповісти
Відпрацьовує...
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12.07.2025 21:28 Відповісти
Акі бджола.
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12.07.2025 21:29 Відповісти
Вана, i тiльки вана, колись також працювала.
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12.07.2025 21:37 Відповісти
Геть обкуреного ішака! Це мохнате чмо- ганьба для воюючої країни.
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12.07.2025 21:29 Відповісти
Так прожени. Чому ти з дивану закликаєш робити це інших?
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12.07.2025 22:03 Відповісти
Ми це хто?
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12.07.2025 21:29 Відповісти
Такими запитаннями можете привернути увагу ДБР
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12.07.2025 21:48 Відповісти
кацапи роблять теж все можливе - щоб довбати Україну тисячу Шахедами в день
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12.07.2025 21:31 Відповісти
Оманська Гнида подрочив ..робить все що може .. бо скумбрія по 8 не дає.
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12.07.2025 21:32 Відповісти
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги"
Кур-р-рва...
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12.07.2025 21:34 Відповісти
Якби РОБИЛИ - вониб були!
А наслідки плесканя язиком ми бачимо.
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12.07.2025 21:35 Відповісти
Дрони та ракети краще всього збивати на стадії виробництва.
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12.07.2025 21:35 Відповісти
Невже він насправді вірить в те що хтось дивиться його відоси-гундоси. Ось так весь день мається, місця собі не знаходить, а увечері подивився "найвеличнишого потужонца", одразу заспокоївся і заснув щасливим дурнем.
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12.07.2025 21:41 Відповісти
Ти робиш усе можливе щоби чимбільше загинуло громадян України!!!
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12.07.2025 21:46 Відповісти
Только рвотный рефлекс...
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12.07.2025 21:50 Відповісти
Хлопець живе в своїй парадигмі:"будемо діяти асиметрично".Ти це серйозно?Кожен день в Україні гинуть люди і руйнується інфраструктура.Розумію,що не наш метод бити по жилим кварталам,але за кожну пошкоджену будівлю у нас на ерефії повинен бути зруйнований цех стратегічного чи подвійного призначення.Асиметрія буде коли хоча б до Урала повинно палати.А так якщо робите то повинен бути результат .Ви сніданками кормите солов'я
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12.07.2025 21:50 Відповісти
Де твої дрони та ракети... Ця гра зеленого дебіла зветься в в одну хвіртку, в дурака на піддавки. Навіть план "ковер", що можно одними дронами-обманками зробити, зелене лайно не може довести до логічного кінця. Звідки це на нашу голову вилізло.... нафіг Масляков вигнав його з Москви....
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12.07.2025 21:51 Відповісти
Пане преЗЕденте, у мене через вас з'явився неврологічний розлад. Це мізофонія, або нетерпимість до звуків.
Ну, не до всіх звуків, звичайно, а лише до того гундосого пердіння, яке виходить з вашого рота.
Ви б не могли нарешті заткнутись? Чисто з медичних міркувань прошу.
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12.07.2025 21:52 Відповісти
Едине що вдалось в ЗЕбіла на "відмінно" це розмінований чонгар....
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12.07.2025 21:53 Відповісти
А що робиться для того, щоб у кацапів на мордорі все горіло та палало?
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12.07.2025 22:19 Відповісти
Ніху@ ви не робите, а лише сцить в очі.
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12.07.2025 22:23 Відповісти
Україна довго буде відхаркувати кров'ю асфальт «Великого будівництва» ЗЕленського.
За офіційною статистикою витрати преЗЕдентської програми «Велике будівництво» склали:
- 2019 рік - 50 млрд.грн.
- 2020 рік - 124 млрд.грн.
- 2021 рік - 132 млрд.грн.
Що разом становить 306 млрд.грн, або 10 млр.доларів США.
Ще 125 млрд,грн було заплановано «освоїти» на 2022 рік.
А тепер проста математика: Вартість батареї ППО NASAMS варіюється, але зазвичай оцінюється в межах 200-285 мільйонів доларів США. Ця ціна включає в себе пускові установки, радар, пункт управління вогнем і систему управління.
Скільки батарей ППО NASAMS можна було б купити за гроші закатані в сфальт?
Скільки б людських життів було збережено?

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12.07.2025 22:28 Відповісти
Треба ракети далекобійні,щоб ї@ашить по фашистському логову - кремле@лядям
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12.07.2025 22:34 Відповісти
Робимо все, щоб Україна НЕ отримала якнайбільше засобів для збиття дронів і ракет... особливо пихтить Єрмачок. Хоча товариш полковник з фсб все одно лютує і вимагає зробити ще більше.
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12.07.2025 22:37 Відповісти
 
 