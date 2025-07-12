Робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів і ракет, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що держава робить все можливе для отримання якнайбільше засобів для збиття дронів та ракет.
Про це він розповів у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росіяни продовжують застосовувати цю їхню специфічну тактику терору проти нашої держави, завдаючи ударів концентровано по тому чи іншому місту, по тому чи іншому нашому регіону. Наповнення таких ударів вони намагаються тримати на рівні близько 300 "шахедів"", - сказав глава держави.
Він зазначив, що в ніч на 12 липня було 339 "шахедів".
"Уже ближче до вечора сьогодні знову повітряні тривоги, знову "шахеди" в небі. Значну частину наші воїни збивають. Але, на жаль, не всі", - сказав Зеленський.
Президент додав, що окрім цього, російська армія продовжує використовувати також сотні спеціальних дронів – імітаторів "шахедів" у кожному своєму ударі.
"Завдання цих дронів – перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття "шахедів". Це їхній свідомий і підлий терор", - сказав очільник держави.
Також він висловив співчуття рідним і близьким загиблих та повідомив, що постраждалим надається необхідна допомога.
"На жаль, минулої ночі були загиблі від російського удару. Двоє загинули в Чернівцях. Мої співчуття рідним та близьким. Ще десятки людей постраждали – у Чернівцях, також на Львівщині, у Харкові. Усім надається необхідна допомога. Є пошкодження на Волині", - сказав Зеленський.
"Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет. Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем "Петріот" та ракет до них. Вкладаємось у власне виробництво – передусім дронів, у тому числі дронів-перехоплювачів. Будемо продовжувати наші активні дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари. І як завжди, будемо діяти асиметрично – і це ефективно", - заявив президент.
Нагадаємо, на світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину чотирма "шахедами" та ракетою. Внаслідок обстрілу у Чернівцях загинули дві людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.
13 липня у Чернівцях оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.
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Навіть на якусь конференцію приперся в сонцезахисних окулярах.
Кур-р-рва...
А наслідки плесканя язиком ми бачимо.
Ну, не до всіх звуків, звичайно, а лише до того гундосого пердіння, яке виходить з вашого рота.
Ви б не могли нарешті заткнутись? Чисто з медичних міркувань прошу.
За офіційною статистикою витрати преЗЕдентської програми «Велике будівництво» склали:
- 2019 рік - 50 млрд.грн.
- 2020 рік - 124 млрд.грн.
- 2021 рік - 132 млрд.грн.
Що разом становить 306 млрд.грн, або 10 млр.доларів США.
Ще 125 млрд,грн було заплановано «освоїти» на 2022 рік.
А тепер проста математика: Вартість батареї ППО NASAMS варіюється, але зазвичай оцінюється в межах 200-285 мільйонів доларів США. Ця ціна включає в себе пускові установки, радар, пункт управління вогнем і систему управління.
Скільки батарей ППО NASAMS можна було б купити за гроші закатані в сфальт?
Скільки б людських життів було збережено?