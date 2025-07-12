Робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів і ракет, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава робить все можливе для отримання якнайбільше засобів для збиття дронів та ракет.

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни продовжують застосовувати цю їхню специфічну тактику терору проти нашої держави, завдаючи ударів концентровано по тому чи іншому місту, по тому чи іншому нашому регіону. Наповнення таких ударів вони намагаються тримати на рівні близько 300 "шахедів"", - сказав глава держави.

Він зазначив, що в ніч на 12 липня було 339 "шахедів".

"Уже ближче до вечора сьогодні знову повітряні тривоги, знову "шахеди" в небі. Значну частину наші воїни збивають. Але, на жаль, не всі", - сказав Зеленський.

Президент додав, що окрім цього, російська армія продовжує використовувати також сотні спеціальних дронів – імітаторів "шахедів" у кожному своєму ударі.

"Завдання цих дронів – перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття "шахедів". Це їхній свідомий і підлий терор", - сказав очільник держави.

Також він висловив співчуття рідним і близьким загиблих та повідомив, що постраждалим надається необхідна допомога.

"На жаль, минулої ночі були загиблі від російського удару. Двоє загинули в Чернівцях. Мої співчуття рідним та близьким. Ще десятки людей постраждали – у Чернівцях, також на Львівщині, у Харкові. Усім надається необхідна допомога. Є пошкодження на Волині", - сказав Зеленський.

"Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет. Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем "Петріот" та ракет до них. Вкладаємось у власне виробництво – передусім дронів, у тому числі дронів-перехоплювачів. Будемо продовжувати наші активні дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари. І як завжди, будемо діяти асиметрично – і це ефективно", - заявив президент.

Нагадаємо, на світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину чотирма "шахедами" та ракетою. Внаслідок обстрілу у Чернівцях загинули дві людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.

13 липня у Чернівцях оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.