Украинский фермер собирает урожай в Днепропетровской области: "ПВО сбила ракету неподалеку. Мы собрали кучу обломков. Так и молотим". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский фермер из Днепропетровщины рассказывает об условиях, при которых приходится собирать зерно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам мужчины перед работой поле пытались очистить от осколков сбитых ракет и других, возможно, опасных предметов. Сейчас перед комбайном идет человек, который снова внимательно осматривает поле.

"Хлеб с привкусом войны: Павлоградский фермер Святослав Максимчук показывает, как сегодня украинские земледельцы собирают урожай. На поле не только пшеница, но и обломки сбитой ракеты. Перед комбайнами идут работники, чтобы избежать беды", - говорится в комментарии к записи.

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