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Украинский фермер собирает урожай в Днепропетровской области: "ПВО сбила ракету неподалеку. Мы собрали кучу обломков. Так и молотим". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский фермер из Днепропетровщины рассказывает об условиях, при которых приходится собирать зерно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам мужчины перед работой поле пытались очистить от осколков сбитых ракет и других, возможно, опасных предметов. Сейчас перед комбайном идет человек, который снова внимательно осматривает поле.

"Хлеб с привкусом войны: Павлоградский фермер Святослав Максимчук показывает, как сегодня украинские земледельцы собирают урожай. На поле не только пшеница, но и обломки сбитой ракеты. Перед комбайнами идут работники, чтобы избежать беды", - говорится в комментарии к записи.

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Автор: 

война (1419) урожай (211) Днепропетровская область (4217)


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ось де дійсно герої,бо якщо не молотити прийде податковий рекет з виконавчою і відбере останнє бо так ,,вирішив,, мвф який дорожчий владним лицемірам бо дає під розкрадання гроші
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13.07.2025 11:42 Ответить
Поліцаї не бажають ходити перед комбайном, та виявляти уламки ракет. Чи вони й на це згідні?
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13.07.2025 11:52 Ответить
Звідки ви недоумки лізете із своїми тупими коментарями?
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13.07.2025 12:09 Ответить
А чого ти-ГНИДА діванна до поліцаїв причепилась?? Вже багато було новин, таже тут, про загиблих на лінії фротну.
Може сам СРАКАНА від дівана відірвеш, та підеш перед комбайном??
Ні? Далеко їхати? Жарко?? Впадлу??
Перед моніком краще вийобуватись, ага??
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13.07.2025 12:10 Ответить
Дякую тобі Боже, що ми не москалі🙏
Обожнюю наш народ. Така витримка і сила духу, що подих перехоплює. А те як ми любимо землю і небо, наврядчі хтось любить ще❤
Пишаюсь всім, хто боронить Україну на фронті і в небі, хто годує Україну в такі часи, дякую тим хто першим приходить нас рятувати, хто захищає нас від злочинців.
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13.07.2025 12:22 Ответить
 
 