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Український фермер жнивує на Дніпропетровщині: "ППО збила ракету неподалік. Ми назбирали купу уламків. Отак мусимо молотить". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український фермер із Дніпропетровщини розповідає про умови, за яких доводиться збирати збіжжя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами чоловіка перед роботою поле намагалися очистити від осколків збитих ракет та інших, можливо, небезпечних предметів. Нині перед комбайном йде людина, яка знову уважно оглядає поле.

"Хліб із присмаком війни: Павлоградський фермер Святослав Максимчук показує, як сьогодні українські хлібороби збирають урожай На полі не тільки пшениця, а й уламки збитої ракети. Перед комбайнами йдуть працівники, щоб уникнути біди", - йдеться у коментарі до запису.

Також читайте: УЗА збільшила прогноз урожаю зернових в Україні незважаючи на погану погоду

Читайте: У США очікують на зростання експорту пшениці з України

Автор: 

війна (1448) урожай (599) Дніпропетровська область (3999)


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Топ коментарі
+7
ось де дійсно герої,бо якщо не молотити прийде податковий рекет з виконавчою і відбере останнє бо так ,,вирішив,, мвф який дорожчий владним лицемірам бо дає під розкрадання гроші
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13.07.2025 11:42 Відповісти
+7
Дякую тобі Боже, що ми не москалі🙏
Обожнюю наш народ. Така витримка і сила духу, що подих перехоплює. А те як ми любимо землю і небо, наврядчі хтось любить ще❤
Пишаюсь всім, хто боронить Україну на фронті і в небі, хто годує Україну в такі часи, дякую тим хто першим приходить нас рятувати, хто захищає нас від злочинців.
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13.07.2025 12:22 Відповісти
+3
Поліцаї не бажають ходити перед комбайном, та виявляти уламки ракет. Чи вони й на це згідні?
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13.07.2025 11:52 Відповісти
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ось де дійсно герої,бо якщо не молотити прийде податковий рекет з виконавчою і відбере останнє бо так ,,вирішив,, мвф який дорожчий владним лицемірам бо дає під розкрадання гроші
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13.07.2025 11:42 Відповісти
Поліцаї не бажають ходити перед комбайном, та виявляти уламки ракет. Чи вони й на це згідні?
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13.07.2025 11:52 Відповісти
Звідки ви недоумки лізете із своїми тупими коментарями?
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13.07.2025 12:09 Відповісти
Це нікчемна біомаса із парашних ботоферм.
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13.07.2025 12:27 Відповісти
А чого ти-ГНИДА діванна до поліцаїв причепилась?? Вже багато було новин, таже тут, про загиблих на лінії фротну.
Може сам СРАКАНА від дівана відірвеш, та підеш перед комбайном??
Ні? Далеко їхати? Жарко?? Впадлу??
Перед моніком краще вийобуватись, ага??
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13.07.2025 12:10 Відповісти
Дякую тобі Боже, що ми не москалі🙏
Обожнюю наш народ. Така витримка і сила духу, що подих перехоплює. А те як ми любимо землю і небо, наврядчі хтось любить ще❤
Пишаюсь всім, хто боронить Україну на фронті і в небі, хто годує Україну в такі часи, дякую тим хто першим приходить нас рятувати, хто захищає нас від злочинців.
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13.07.2025 12:22 Відповісти
Така враження, що на Цензорі ухилянти все коментують. Сидять по норам, мають багато часу і розводять срачі. Все їм не так.
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13.07.2025 12:27 Відповісти
Вони(тутешні діванні воїни та стратєги) тут ще й напару з зальотними з за парєбріка КАЦАПСЮРАМИ, сцються кип'ятком від радощів особливо в темах про ТЦК, там де когось не так затримали, когось покалічили, або хтось повісився. І бутусовськи пісярі адміни їх підтримують
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13.07.2025 12:58 Відповісти
 
 