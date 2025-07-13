Український фермер жнивує на Дніпропетровщині: "ППО збила ракету неподалік. Ми назбирали купу уламків. Отак мусимо молотить". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український фермер із Дніпропетровщини розповідає про умови, за яких доводиться збирати збіжжя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами чоловіка перед роботою поле намагалися очистити від осколків збитих ракет та інших, можливо, небезпечних предметів. Нині перед комбайном йде людина, яка знову уважно оглядає поле.

"Хліб із присмаком війни: Павлоградський фермер Святослав Максимчук показує, як сьогодні українські хлібороби збирають урожай На полі не тільки пшениця, а й уламки збитої ракети. Перед комбайнами йдуть працівники, щоб уникнути біди", - йдеться у коментарі до запису.

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