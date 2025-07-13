Український фермер жнивує на Дніпропетровщині: "ППО збила ракету неподалік. Ми назбирали купу уламків. Отак мусимо молотить". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому український фермер із Дніпропетровщини розповідає про умови, за яких доводиться збирати збіжжя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами чоловіка перед роботою поле намагалися очистити від осколків збитих ракет та інших, можливо, небезпечних предметів. Нині перед комбайном йде людина, яка знову уважно оглядає поле.
"Хліб із присмаком війни: Павлоградський фермер Святослав Максимчук показує, як сьогодні українські хлібороби збирають урожай На полі не тільки пшениця, а й уламки збитої ракети. Перед комбайнами йдуть працівники, щоб уникнути біди", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+7 Влад #584963
показати весь коментар13.07.2025 11:42 Відповісти Посилання
+7 Nika Vesela
показати весь коментар13.07.2025 12:22 Відповісти Посилання
+3 время
показати весь коментар13.07.2025 11:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може сам СРАКАНА від дівана відірвеш, та підеш перед комбайном??
Ні? Далеко їхати? Жарко?? Впадлу??
Перед моніком краще вийобуватись, ага??
Обожнюю наш народ. Така витримка і сила духу, що подих перехоплює. А те як ми любимо землю і небо, наврядчі хтось любить ще❤
Пишаюсь всім, хто боронить Україну на фронті і в небі, хто годує Україну в такі часи, дякую тим хто першим приходить нас рятувати, хто захищає нас від злочинців.
пісяріадміни їх підтримують