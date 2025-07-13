Два человека, в том числе 13-летний мальчик, пострадали в результате атаки РФ на Славянск. ВИДЕО
Сегодня, 13 июля, российские войска в очередной раз обстреляли город Славянск, в результате чего есть пострадавшие, среди них - мальчик 13 лет.
Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
"Неспокойное воскресенье в Славянске. 11:00. Опять обстрелы. Мкр-н Лесной", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате атаки повреждены многоэтажки и частные дома.
"В настоящее время известно о двух пострадавших. Один из них - мальчик 13 лет", - добавил Лях.
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