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Новости Видео Обстрел Славянска
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Два человека, в том числе 13-летний мальчик, пострадали в результате атаки РФ на Славянск. ВИДЕО

Сегодня, 13 июля, российские войска в очередной раз обстреляли город Славянск, в результате чего есть пострадавшие, среди них - мальчик 13 лет.

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Неспокойное воскресенье в Славянске. 11:00. Опять обстрелы. Мкр-н Лесной", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате атаки повреждены многоэтажки и частные дома.

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"В настоящее время известно о двух пострадавших. Один из них - мальчик 13 лет", - добавил Лях.

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обстрел (28508) Донецкая область (10224) Краматорский район (461) Славянск (2618)


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