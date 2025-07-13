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Дві людини, зокрема 13-річний хлопчик, постраждали внаслідок атаки РФ на Слов’янськ. ВIДЕО

Сьогодні, 13 липня, російські війська вчергове обстріляли місто Словʼянськ, унаслідок чого є постраждалі, серед них - хлопчик 13 років.

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

"Неспокійна неділя у Словʼянську. 11:00. Знов обстріли. Мкр-н Лісний", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.

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"На даний час відомо про двох постраждалих. Один з них - хлопчик 13 років", - додав Лях.

Автор: 

обстріл (29833) Донецька область (9042) Краматорський район (468) Слов’янськ (646)


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