Дві людини, зокрема 13-річний хлопчик, постраждали внаслідок атаки РФ на Слов’янськ. ВIДЕО
Сьогодні, 13 липня, російські війська вчергове обстріляли місто Словʼянськ, унаслідок чого є постраждалі, серед них - хлопчик 13 років.
Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.
"Неспокійна неділя у Словʼянську. 11:00. Знов обстріли. Мкр-н Лісний", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.
"На даний час відомо про двох постраждалих. Один з них - хлопчик 13 років", - додав Лях.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль