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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Оккупант снимает свое укрытие за мгновение до прилета украинского артиллерийского снаряда: "Не думаю, что они спалили наш этот балаган". ВИДЕО

Украинские артиллеристы попали во вражеский тайник, в котором находилось по меньшей мере трое оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, прилет снял один из россиян, который находился в укрытии. Снаряд прилетел в тот момент, когда россиянин выражал сомнение в том, что украинцы могли найти их.

Также смотрите: Артиллеристы 28-й ОМБр уничтожают вражескую пехоту на Торецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20030) уничтожение (7480) артиллерия (656)


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Топ комментарии
+8
" Врагі" сожглі родную хату
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14.07.2025 14:10 Ответить
+8
якась, швидка короткометражка.
але, кінець яскравий.
сподіваюсь, багато хароших рускіх до кобзона чухнули.
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14.07.2025 14:12 Ответить
+6
Краса!!
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14.07.2025 14:09 Ответить
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Краса!!
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14.07.2025 14:09 Ответить
" Врагі" сожглі родную хату
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14.07.2025 14:10 Ответить
бо воно ващє не думає
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14.07.2025 14:11 Ответить
Здох максім, так і йух з ним.
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14.07.2025 14:11 Ответить
якась, швидка короткометражка.
але, кінець яскравий.
сподіваюсь, багато хароших рускіх до кобзона чухнули.
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14.07.2025 14:12 Ответить
Гарно
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14.07.2025 14:14 Ответить
Під@р не встиг сказати "я не лох" (С).
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14.07.2025 14:16 Ответить
A ани спалили. Датла 🤣🤣🤣🤣🤣
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14.07.2025 14:17 Ответить
Кацапа даже раздухариться без непонятки нестелепне.
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14.07.2025 14:21 Ответить
Програли в схованки.
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14.07.2025 14:29 Ответить
Кобзон на біс виконує для вас "В нашем балаганє".
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14.07.2025 14:39 Ответить
 
 