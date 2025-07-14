Оккупант снимает свое укрытие за мгновение до прилета украинского артиллерийского снаряда: "Не думаю, что они спалили наш этот балаган". ВИДЕО

Украинские артиллеристы попали во вражеский тайник, в котором находилось по меньшей мере трое оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, прилет снял один из россиян, который находился в укрытии. Снаряд прилетел в тот момент, когда россиянин выражал сомнение в том, что украинцы могли найти их.

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