Оккупант снимает свое укрытие за мгновение до прилета украинского артиллерийского снаряда: "Не думаю, что они спалили наш этот балаган". ВИДЕО
Украинские артиллеристы попали во вражеский тайник, в котором находилось по меньшей мере трое оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, прилет снял один из россиян, который находился в укрытии. Снаряд прилетел в тот момент, когда россиянин выражал сомнение в том, что украинцы могли найти их.
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+8 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий14.07.2025 14:10 Ответить Ссылка
+8 Hrysha Hlyba
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+6 Віталій #584752
показать весь комментарий14.07.2025 14:09 Ответить Ссылка
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але, кінець яскравий.
сподіваюсь, багато хароших рускіх до кобзона чухнули.